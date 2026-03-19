Vladař vyšel v NHL vítězně ze souboje s Dostálem, Nečas ve šlágru nebodoval

Autor:
  7:10
Daniel Vladař předčil v NHL v českém brankářském souboji Lukáše Dostála a pomohl hokejistům Philadelphie 34 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Anaheimu. Dostál zastavil 24 střel. V duelu dvou nejlepších týmů soutěže podlehlo Colorado doma Dallasu 1:2 po nájezdech. V rozstřelu se neprosadil Martin Nečas, který vyšel v utkání naprázdno a po olympijské přestávce nebodoval teprve ve druhém z dvanácti zápasů.
Daniel Vladař v brance Anaheimu při utkání s Philadelphií. | foto: AP

Philadelphia vedla 2:0. Už ve třetí minutě otevřel skóre Luke Glendening, který se po přihrávce od zadního mantinelu ocitl sám před brankou a překonal Dostála střelou pod horní tyč. Zhruba v polovině zápasu zvýšil Owen Tippett, když zachytil na hranici brankoviště nahozený puk a poslal jej do odkryté branky. Stejný hráč v závěru první třetiny trefil ze sólového úniku tyč.

Dostál podržel tým za stavu 0:2. V rozštěpu zneškodnil šanci Garneta Hathawaye, který zakončoval do odkryté branky. Před druhou sirénou snížil v přesilové hře Cutter Gauthier, který přelstil Vladaře z blízka bekhendem pod horní tyč. Anaheim vyrovnal při hře bez gólmana, z dorážky se prosadil Leo Carlsson. Vzápětí zachránila Dostála tyč, ale v čase 62:17 rozhodl Noah Cates.

Colorado dostal v závěru první třetiny do vedení Cale Makar gólem v přesilové hře. Dallas vyrovnal ve 27. minutě trefou Jasona Robertsona a o výhře rozhodl Wyatt Johnston, jediný úspěšný střelec v rozstřelu. První hvězdou zápasu se stal gólman hostů Jake Oettinger, který zastavil 33 střel a všechny tři nájezdy.

NHL
19. 3. 2026 2:30
Calgary Flames Calgary Flames : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:1N (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
02:34 Zary (R. Strome)
Farabee
Góly:
23:47 Holloway (Snuggerud, R. Thomas)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Hanley, Parekh – Coleman, Backlund, Farabee – Šarangovič, R. Strome, Zary – Gridin, Frost, Coronato – Pospíšil, Klapka, Olofsson.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Mailloux, Lindstein, Parayko, C. Fowler, Tucker – Holloway, R. Thomas, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Drouin, Dvorský, Stenberg – Toropčenko, Finley, Suter.

Rozhodčí: Furlatt, Sullivan – Aplhonso, Shewchyk

Počet diváků: 16898

NHL
19. 3. 2026 0:00
New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Góly:
15:20 Gavrikov (Lafrenière)
20:19 Zibanejad (Perreault)
49:41 Sheary (M. Robertson, J. Miller)
Góly:
16:14 Hischier (C. Brown, Bratt)
19:16 Gricjuk
31:36 C. Brown (J. Hughes, Hischier)
46:29 Meier (Cotter)
53:05 J. Hughes (Nemec, C. Brown)
56:22 Bratt (Dillon, J. Hughes)
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Fox, Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – J. Miller (C), Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Edström, T. Raddysh.
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Thomas John Luxmore – Kyle Flemington, Brad Kovachik

Počet diváků: 17307

NHL
19. 3. 2026 0:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 6:5P (1:0, 1:1, 3:4 - 1:0)
Góly:
09:34 Martinook (Staal, Slavin)
36:51 Blake (Hall, Ehlers)
43:27 Hall (Blake, Stankoven)
52:59 Stankoven (Ehlers, Blake)
57:09 K. Miller (S. Walker, Ehlers)
64:31 S. Walker (Sebastian Aho, Jarvis)
Góly:
29:57 Crosby (Rakell, E. Karlsson)
40:59 E. Karlsson (Rakell, Malkin)
47:16 Rust
54:46 E. Karlsson (Wotherspoon, Crosby)
55:09 Kindel (Mantha, Solovjov)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Solovjov – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Garrett Rank – Jonny Murray, Dan Kelly

Počet diváků: 18581

NHL
19. 3. 2026 3:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:3P (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly:
39:22 C. Gauthier (Minťukov)
58:06 Leo Carlsson (Terry, C. Gauthier)
Góly:
02:51 Glendening (York, Hathaway)
27:53 Tippett (Sanheim)
62:17 Cates (Mičkov)
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, Viel – Harkins, Washe, Vatrano.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Bump – Tippett, Zegras, Grebjonkin – Mičkov, Cates, Barkey – Glendening, Couturier (C), Hathaway.

Rozhodčí: Cody Beach, Corey Syvret – Ryan Gibbons, Travis Toomey

Počet diváků: 16214

NHL
19. 3. 2026 0:30
Washington Capitals Washington Capitals : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly:
28:09 Ovečkin (Sandin)
38:13 Wilson (T. van Riemsdyk, Dubois)
58:28 Protas (McMichael)
59:34 Hutson
Góly:
57:19 Stützle (Giroux, Chabot)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, Sandin, Fehérváry, Hutson – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – Wilson (A), Lapierre, Protas – R. Leonard, Dubois, McMichael – Frank, Sourdif, Duhaime.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Matinpalo, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.

Rozhodčí: J. Brenk, J. Kea – L. Suchánek, T. Hughes

Počet diváků: 18347

NHL
19. 3. 2026 2:30
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Dallas Stars Dallas Stars 1:2N (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
18:33 C. Makar (Kadri, MacKinnon)
Góly:
26:18 J. Robertson (Bastian, Harley)
W. Johnston
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Ničuškin – N. Roy, Nelson, Kadri – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, Bardakov, Ivan.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Bunting – Bastian, Bäck, Erne.

Rozhodčí: Brian Pochmara, Chris Rooney – Joe Mahon, Trent Knorr

Počet diváků: 18146

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Daniel Vladař předčil v NHL v českém brankářském souboji Lukáše Dostála a pomohl hokejistům Philadelphie 34 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Anaheimu. Dostál zastavil 24 střel. V duelu dvou...

19. března 2026  7:10

Ani devět dvouminutových trestů nezastavilo hokejové Pardubice v cestě za úspěšným vstupem do čtvrtfinále play off. Velký podílel na triumfu 5:1 nad Brnem měl Jiří Smejkal, který si připsal dva...

18. března 2026  23:04

Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na...

18. března 2026  21:50

Nebyl to hezký pohled. Ve 48. minutě úvodního čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Plzní a Spartou se domácí útočník Ville Petman snažil z vlastní třetiny odpálit kotouč do bezpečí, vzápětí jej čistě...

18. března 2026  21:12

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

18. března 2026  20:57

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

18. března 2026  20:53

A je zpět! Kanadský hokejista Sidney Crosby se po jedenáctizápasové pauze v NHL vrátí do sestavy Pittsburghu. Kapitán Penguins se zotavil ze zranění, které utrpěl na olympijských hrách ve čtvrtfinále...

18. března 2026  19:01

Hvězda českého hokeje David Pastrňák v NHL bodoval v posledních sedmi zápasech za sebou. Naposledy zapsal bod za asistenci na ledě Montrealu (2:3P). I díky jeho výkonům zůstává Boston na postupových...

18. března 2026  17:09

Od úterka se hledá nový kouč národního mužstva. Nástupce, který naváže na práci Radima Rulíka. Variant není tolik, zatím se skloňují především dvě jména. Zdeněk Moták a Tomáš Plekanec. Co si o jejich...

18. března 2026  16:25

„Bude to fofr," ví Marek Mazanec. Brankář Třince bude od pátku čelit ve čtvrtfinále extraligy hokejistům Hradce Králové. Nejprve v dvojzápase u nich doma, v úterý a ve středu pak ve Werk Aréně. „Jsou...

18. března 2026  14:16

Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu skončí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu světových šampionů, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili...

18. března 2026  13:58

Za sedm sezon v roli hlavního kouče Tomáš Martinec s hradeckým Mountfieldem jednou základní část vyhrál, jednou skončil druhý. K tomu je třeba připočítat tři roky starý postup do finále play off....

18. března 2026

