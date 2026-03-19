Vladař vyšel v NHL vítězně ze souboje s Dostálem, Nečas ve šlágru nebodoval

Philadelphia vedla 2:0. Už ve třetí minutě otevřel skóre Luke Glendening, který se po přihrávce od zadního mantinelu ocitl sám před brankou a překonal Dostála střelou pod horní tyč. Zhruba v polovině zápasu zvýšil Owen Tippett, když zachytil na hranici brankoviště nahozený puk a poslal jej do odkryté branky. Stejný hráč v závěru první třetiny trefil ze sólového úniku tyč.
Dostál podržel tým za stavu 0:2. V rozštěpu zneškodnil šanci Garneta Hathawaye, který zakončoval do odkryté branky. Před druhou sirénou snížil v přesilové hře Cutter Gauthier, který přelstil Vladaře z blízka bekhendem pod horní tyč. Anaheim vyrovnal při hře bez gólmana, z dorážky se prosadil Leo Carlsson. Vzápětí zachránila Dostála tyč, ale v čase 62:17 rozhodl Noah Cates.
Colorado dostal v závěru první třetiny do vedení Cale Makar gólem v přesilové hře. Dallas vyrovnal ve 27. minutě trefou Jasona Robertsona a o výhře rozhodl Wyatt Johnston, jediný úspěšný střelec v rozstřelu. První hvězdou zápasu se stal gólman hostů Jake Oettinger, který zastavil 33 střel a všechny tři nájezdy.
02:34 Zary (R. Strome)
Farabee
23:47 Holloway (Snuggerud, R. Thomas)
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Hanley, Parekh – Coleman, Backlund, Farabee – Šarangovič, R. Strome, Zary – Gridin, Frost, Coronato – Pospíšil, Klapka, Olofsson.
Hofer (Binnington) – Broberg, Mailloux, Lindstein, Parayko, C. Fowler, Tucker – Holloway, R. Thomas, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Drouin, Dvorský, Stenberg – Toropčenko, Finley, Suter.
Rozhodčí: Furlatt, Sullivan – Aplhonso, Shewchyk
Počet diváků: 16898
15:20 Gavrikov (Lafrenière)
20:19 Zibanejad (Perreault)
49:41 Sheary (M. Robertson, J. Miller)
16:14 Hischier (C. Brown, Bratt)
19:16 Gricjuk
31:36 C. Brown (J. Hughes, Hischier)
46:29 Meier (Cotter)
53:05 J. Hughes (Nemec, C. Brown)
56:22 Bratt (Dillon, J. Hughes)
Quick (Šesťorkin) – Fox, Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – J. Miller (C), Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Edström, T. Raddysh.
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Thomas John Luxmore – Kyle Flemington, Brad Kovachik
Počet diváků: 17307
09:34 Martinook (Staal, Slavin)
36:51 Blake (Hall, Ehlers)
43:27 Hall (Blake, Stankoven)
52:59 Stankoven (Ehlers, Blake)
57:09 K. Miller (S. Walker, Ehlers)
64:31 S. Walker (Sebastian Aho, Jarvis)
29:57 Crosby (Rakell, E. Karlsson)
40:59 E. Karlsson (Rakell, Malkin)
47:16 Rust
54:46 E. Karlsson (Wotherspoon, Crosby)
55:09 Kindel (Mantha, Solovjov)
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Solovjov – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Garrett Rank – Jonny Murray, Dan Kelly
Počet diváků: 18581
39:22 C. Gauthier (Minťukov)
58:06 Leo Carlsson (Terry, C. Gauthier)
02:51 Glendening (York, Hathaway)
27:53 Tippett (Sanheim)
62:17 Cates (Mičkov)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, Viel – Harkins, Washe, Vatrano.
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Bump – Tippett, Zegras, Grebjonkin – Mičkov, Cates, Barkey – Glendening, Couturier (C), Hathaway.
Rozhodčí: Cody Beach, Corey Syvret – Ryan Gibbons, Travis Toomey
Počet diváků: 16214
28:09 Ovečkin (Sandin)
38:13 Wilson (T. van Riemsdyk, Dubois)
58:28 Protas (McMichael)
59:34 Hutson
57:19 Stützle (Giroux, Chabot)
L. Thompson (C. Lindgren) – T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, Sandin, Fehérváry, Hutson – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – Wilson (A), Lapierre, Protas – R. Leonard, Dubois, McMichael – Frank, Sourdif, Duhaime.
Ullmark (Reimer) – Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Matinpalo, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Rozhodčí: J. Brenk, J. Kea – L. Suchánek, T. Hughes
Počet diváků: 18347
18:33 C. Makar (Kadri, MacKinnon)
26:18 J. Robertson (Bastian, Harley)
W. Johnston
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Ničuškin – N. Roy, Nelson, Kadri – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, Bardakov, Ivan.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Bunting – Bastian, Bäck, Erne.
Rozhodčí: Brian Pochmara, Chris Rooney – Joe Mahon, Trent Knorr
Počet diváků: 18146