Vladař v NHL chyboval při prohře Philadelphie, Carolina postoupila

Aktualizujeme   6:50
Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy. Prvním postupujícím týmem je Carolina, která vyhrála v Ottawě 4:2 a sérii ovládla 4:0. Dallas s Radkem Faksou v sestavě podlehl v Minnesotě 2:3 v prodloužení. Domácí výhrou vyrovnali sérii na 2:2.
Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje proti střele Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu. | foto: AP

Start Vladaře, který v prvních třech zápasech chytal s úspěšností 94,6 procenta, byl nejistý. Český gólman sice poslední zápas dochytal, ale v jeho závěru měl po kolizi s Bryanem Rustem problémy s rukou. Dostal proto dva dny volna, aby se stihl dát dohromady.

Skóre otevřel kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, který v 15. minutě využil pohotovou střelou z mezikruží přesilovou hru. V úvodu druhé třetiny zvýšil Rickard Rakell, který u zadního mantinelu napadal rozehrávku Vladaře, získal puk a rychle jej zasunul do prázdné branky.

Philadelphia v závěru prostřední třetiny snížila po rychlé kombinaci, kterou zakončili na hranici brankoviště Denver Barkey. Tvrdou ranou z mezikruží ale kontroval ve 45. minutě obránce Pittsburghu Kris Letang. Rychle ještě odpověděl Travis Konecny. Flyers, kteří soupeře přestříleli 30:21, ale vyrovnat nestihli. První výhru Penguins v sérii pojistil Connor Dewar při hře domácích bez gólmana.

Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje proti střele Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu.
Rickard Rakell (vpravo) a Sidney Crosby oslavují gól Pittsburghu. Vlevo je překonaný Daniel Vladař z Philadelphie.
Daniel Vladař z Philadelphie při nástupu.
Na vhazování číhají Ryan Hartman (vlevo) z Minnesoty a Radek Faksa z Dallasu.
5 fotografií

Na první branku se v Ottawě čekalo až do 36. minuty, ve které se prosadil útočník Caroliny Taylor Hall. Ještě ve druhé třetině kontroval z přesilové hry Drake Batherson. Hosty nasměroval k výhře v 50. minutě Logan Stankoven, který skóroval v každém ze čtyř utkání série. Postup zpečetil dvěma góly při risku domácích bez gólmana Sebastian Aho. Poprvé za stavu 2:1 a podruhé po trefě Dylana Cozense na 2:3.

Dallas vedl 1:0 a 2:1 trefami z přesilových her, které využili Jason Robertson a Miro Heiskanen. Na straně Minnesoty se prosadili Brock Faber a Marcus Foligno, který vyrovnal v 55. minutě na 2:2. Zápas rozhodl v čase 79:31 tečí domácí útočník Matt Boldy.

Výsledky

NHL
26. 4. 2026 2:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly:
35:40 Barkey (Zegras, York)
47:03 Konecny (Dvorak, Sanheim)
Góly:
14:24 Crosby (E. Karlsson)
21:03 Rakell
44:27 Letang (Crosby, Rakell)
59:03 Dewar (Lizotte, Acciari)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Foerster, Zegras, Tippett – Konecny, Dvorak, Martone – Barkey, Cates, Mičkov – Glendening, Couturier (C), Hathaway.
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Girard, Letang, Shea, Solovjov – Rakell, Crosby (C), Rust – Činachov, Novak, Malkin – E. Söderblom, Kindel, Mantha – Dewar, Lizotte, Acciari.

Rozhodčí: South, Hebert – Flemington, Daisy

Počet diváků: 20053

Stav série: 3:1

NHL
25. 4. 2026 21:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Góly:
37:08 Batherson (Stützle, Yakemchuk)
58:11 Cozens (Batherson, Yakemchuk)
Góly:
35:17 Hall (Jankowski, Robinson)
49:10 Stankoven (K. Miller, Hall)
57:38 Sebastian Aho (Jarvis, S. Walker)
58:45 Sebastian Aho (Jarvis, Chatfield)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Spence, Chabot (A), Matinpalo, Kleven, Yakemchuk, Gilbert – Batherson, Stützle, Foegele – Giroux (A), Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Greig – Zetterlund, Eller, Cousins.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Deslauriers.

Rozhodčí: Nicholson, Furlatt – Marquis, Smith

Počet diváků: 18793

Stav série: 0:4

NHL
25. 4. 2026 23:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
13:52 Faber (Kaprizov)
54:40 M. Foligno (Sturm, Faber)
79:31 Boldy (Spurgeon, Kaprizov)
Góly:
05:35 J. Robertson (Duchene, Rantanen)
39:25 Heiskanen (Duchene, Rantanen)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Tarasenko, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Brink, Jurov, M. Foligno (A) – Sturm, McCarron, N. Foligno.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Hryckowian – Bourque, Duchene, J. Robertson – Benn (C), Hyry, Steel – Blackwell, Faksa, Bäck.

Rozhodčí: Rank, Rehman – Gawryletz, MacPherson

Počet diváků: 19274

Stav série: 2:2

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Vladař v NHL chyboval při prohře Philadelphie, Carolina postoupila

Aktualizujeme
Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje proti střele Sidneyho Crosbyho z...

Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy. Prvním postupujícím...

26. dubna 2026  6:50

Litvínovský spasitel Kaše: Nikdo neměl v hlavě, že spadneme. My ani fanoušci

Litvínovští hokejisté se radují z gólu v pátém utkání baráže proti Jihlavě.

Jestli měli fanoušci Litvínova v baráži nervy na kaši, výkony bratrů Kašových jim vrátily kuráž. Hvězdná dvojka se zásadně podepsala pod záchranu extraligové bašty v sérii proti Jihlavě. Starší...

25. dubna 2026  21:21

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

25. dubna 2026  21:07

Litvínov - Jihlava 5:0. Suverénní výhra na závěr baráže, favorit udržel extraligu

Litvínovští hokejisté slaví záchranu extraligy.

Žádné drama, ale jednoznačná záležitost. Extraligová baráž skončila pátým zápasem, Litvínov uhájil příslušnost v nejvyšší hokejové soutěži i pro příští sezonu. Před domácím publikem přejel Jihlavu...

25. dubna 2026  19:49,  aktualizováno  20:12

Po skalpech favoritů prohra s outsiderem. Osmnáctka na MS podlehla Německu

Trenér Jan Tomajko udílí pokyny českým hokejistům do 18 let během utkání se...

Čeští hokejisté do 18 let podlehli v třetím utkání na mistrovství světa Německu 2:3 v prodloužení. Po předchozích vítězstvích v Bratislavě nad Američany a Švédy svěřenci kouče Jana Tomajka na turnaji...

25. dubna 2026  15:36

V nominaci Finska na České hokejové hry je i Mikael Seppälä ze Sparty

Eemil Erholtz (47), Harri Pesonen (82) a Mikael Seppälä pomáhají zraněnému...

Obránce Mikael Seppälä z pražské Sparty se dostal do nominace finských hokejistů pro České hry (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích. Kouč Antti Pennnanen má v osmadvacetičlenném kádru na...

25. dubna 2026  14:18

Čeští gólmani v hlavní roli: Tři výhry, Dobeš a Dostál se málem prali, Vejmelka zářil

Český gólman Jakub Dobeš leží zavalený v brankovišti.

Vybrat jednoho z nich by vzhledem k dění v nočních zápasech nebylo fér. Všichni si zmínku zaslouží. Čeští brankáři v NHL zapsali vítězství a nejen to, výrazně se o nich mluvilo. Hokejové trio Lukáš...

25. dubna 2026  12:38

Dobeš, Vejmelka i Dostál vychytali výhry a vedení v sériích play off

Jakub Dobeš v brance Montrealu chytá puk po střele Gage Goncalvese z Tampy.

Páteční program play off hokejové NHL patřil českým gólmanům. Výhru vychytali Jakub Dobeš z Montrealu, Karel Vejmelka z Utahu i Lukáš Dostál z Anaheimu. Jejich celky se tak dostaly shodně do vedení v...

25. dubna 2026  7:14,  aktualizováno  7:59

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

24. dubna 2026  22:14

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

24. dubna 2026  22:06

Klapka si musí nominaci vybojovat. Rulík sleduje i AHL: Víme, jaké hráče tam máme

Debata Radima Rulíka a Tomáše Plekance na české střídačce.

V útrobách jihlavské arény, v níž čeští hokejisté porazili Rakousko 4:0, usedl po zápase za stůl a oznámil nominaci na Fortuna Hockey Games. Tentokrát bohatší i o několik jmen ze zámoří. Kromě...

24. dubna 2026  21:30

Rulík staví tým pro MS. Největší hvězdou Hronek, šanci dostanou i hráči z farmy

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

24. dubna 2026

