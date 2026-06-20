Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hokejisté Toronta Marlies získali podruhé v historii Calder Cup v AHL

Autor:
  9:14
Hokejisté Toronta Marlies dosáhli podruhé na zisk Calder Cupu v nižší zámořské soutěži AHL. Farmářský celek Toronta Maple Leafs porazil v pátém finále doma Chicago Wolves 4:3 a sérii ovládl 4:1 na zápasy. Navázal na triumf z roku 2018.

Hokejisté Toronta Marlies dosáhli podruhé na zisk Calder Cupu v nižší zámořské soutěži AHL. | foto: ČTK

V kádru poražených Wolves byl český obránce Dominik Badinka, který ale do finálové série nezasáhl. V play off dvacetiletý odchovanec Chomutova, jehož v roce 2024 draftovala ve 2. kole na 34. místě do NHL Carolina, odehrál jen šest utkání ve finále Západní konference. V šestém duelu proti Coloradu Eagles si obnovil předchozí zranění a do hry už nezasáhl.

Jack A. Butterfield Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off získal ruský brankář Artur Achťjamov. Ten ve 22 zápasech v cestě za triumfem v Calder Cupu vychytal 15 výher, měl průměr 2,22 obdržené branky na utkání, úspěšnost zákroků 92,3 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Nejproduktivnějším hráčem play off byl s 26 body za 11 branek a 15 asistencí z 23 utkání americký útočník Vinni Lettieri. O tři body předstihl kanadského obránce a spoluhráče z týmu Marlies Williama Villeneuvea. Český útočník Ivan Ivan z Colorada Eagles se s 15 body za tři trefy a 12 přihrávek ze 17 utkání zařadil na deváté místo.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Hertl se triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a slaví Stanley Cup

Carolina se raduje ze zisku Stanley Cupu.

Hokejisté Caroliny ve finále play off NHL prohrávali s Vegas již 1:2 na zápasy, následně však dokázali zvítězit třikrát za sebou a vybojovali druhý Stanley Cup v klubové historii. Rozhodla o tom...

Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?

Hokejisté Caroliny slaví vítězství ve finále NHL.

Po dlouho neúspěšném snažení se konečně dočkali. Hokejisté Caroliny slaví přesně po dvaceti letech zisk Stanley Cupu, v celém play off prohráli jen tři zápasy. Kdo za fenomenální jízdou stojí?...

Ivan vs. Nedo. Finále NHL proti sobě staví sportovní legendy a kamarády

Tenista Ivan Lendl

Pojí je podobný osud, láska ke sportu a kamarádství. Legendární borce Ivana Lendla a Václava Nedomanského nyní ovšem rozděluje bitva o Stanley Cup. První z Vero Beach na Floridě fandí milovaným...

Litvínov patří legendám, Šlégr měl na krajíčku. Orlen dá 120 milionů na tři roky

Mariusz Wnuk, předseda představenstva Orlen Unipetrol, a nový majitel Jiří...

Hokejový Litvínov od středy konečně patří legendám. Téměř do roka a do dne od šokujícího oznámení dosavadního vlastníka Orlenu Unipetrol, že končí. Právě od něj získaly bývalé hvězdy chemiků akcie,...

Prospal se vrací do NHL, bývalý útočník přijal trenérskou pozici v St. Louis

Václav Prospal

Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, jenž v uplynulých třech sezonách pracoval...

Sezona ve Winnipegu a konec. Centr Toews uzavírá kariéru, tentokrát definitivně

VŮDCE S TROFEJÍ. Kapitán hokejistů Chicaga Jonathan Toews zvedá nad hlavu...

Kanadský hokejový útočník Jonathan Toews, který je se třemi Stanley Cupy, dvěma olympijskými zlaty a titulem mistra světa členem prestižního Triple Gold Clubu, ukončil v 38 letech kariéru. Dlouholetý...

19. června 2026  19:50

Na sítích čelil kritice, i když v play off zářil. Prožil jsem velmi temné časy, řekl Marner

Mitch Marner mává fanouškům v Torontu.

Ještě před startem finále NHL naznačil, že se později více rozhovoří o temných časech, které dříve prožíval. A hokejový útočník Mitch Marner po konci sezony o problémech skutečně promluvil. „Duševní...

19. června 2026  16:21

Piráty posílil Čarodějův učeň. Chci restartovat kariéru, hlásí Málek junior

Hokejový brankář Roman Málek mladší, posila Pirátů Chomutov.

Jeho tátovi se přezdívalo Čaroděj, teď chce syn čarovat v brankovišti hokejových Pirátů a oživit slávu jména Roman Málek. V Chomutově střídá maďarského reprezentanta Ádáma Vaye.

19. června 2026  14:30,  aktualizováno  15:41

Gudas do Sparty? Asi ještě ne. V NHL je o něj stále zájem, jeden tým překvapí

Obránce Radko Gudas se vrátil do sestavy Anaheimu.

V posledních týdnech se tak nějak počítalo s tím, že hokejový obránce Radko Gudas skončí v NHL a zamíří do Česka. Hodně se mluvilo o Spartě. Ale čerstvé zprávy ze zámoří tyto závěry popírají, rázný...

19. června 2026  12:52

Česko na hokejovém MS bohatne, ostatní mají strach. A vystřídá Bříza Hadamczika?

Prezident organizačního výboru Petr Bříza na tiskové konferenci k představení...

Hodnotící konferenci hokejového svazu vedl viceprezident Petr Bříza, zastoupil zdravotně indisponovaného šéfa Aloise Hadamczika. Otevřelo to i debatu, zda ho za dva roky náhodou nevystřídá v čele....

19. června 2026  9:39

Hokejový Boston chystá slávu pro Bergerona. Uctí ho vyřazením čísla 37

Kanadský útočník Patrice Bergeron podepsal s Bostonem roční smlouvu.

Boston Bruins oznámili, že v příští sezoně uctí svého bývalého kapitána Patrice Bergerona vyřazením jeho čísla 37. Termín slavnostní události tým hokejové NHL zveřejní později.

18. června 2026  19:24

Další peníze pro zadlužený hokej. Zlín dá klubu přes 12 milionů, ale s výhradami

Do utkání Maxa ligy se Vsetínem nastoupili zlínští hokejisté v historických...

Jejich hospodaření v posledních letech končilo v mínusu a v červených číslech zůstal hokejový klub RI Okna Berani Zlín i letos. Proto jeho vedení požádalo radnici o příplatek mimo základní kapitál ve...

18. června 2026  15:54

Hertl o prohře ve finále: Těžší než před 10 lety. Jste tak blízko, ale odcházíte s ničím

Český útočník Tomáš Hertl brání kotouč před Jalenem Chatfieldem.

V pondělí brzy ráno českého času mu skončila náročná sezona. Ověnčit ji mohl ziskem Stanley Cupu, ale podruhé v kariéře skončil v NHL těsně pod vrcholem, když hokejisté Vegas nestačili na Carolinu....

18. června 2026  15:01

Česko chce hokejové MS v roce 2031 do Prahy a Brna, s Pardubicemi nepočítá

Čeští hokejisté oslavují snižující gól obránce Filipa Hronka (17) ve...

Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně, kde se akorát dostavuje nová arena. Na konferenci Českého svazu ledního...

18. června 2026  12:27

Rozhodčí doteď nechápu. Slováka pořád štve porážka s Čechy, mluvil i o Sedlákovi

Český útočník Jakub Flek si kryje puk před Oliverem Okuliarem ze Slovenska.

Řeší i příjemnější záležitosti. Dostává druhou šanci zabojovat o místo v NHL. V Pittsburghu, kde podškrábl roční kontrakt. V podcastu Góly z bufetu se ale Oliver Okuliar vrátil také k nedávnému...

18. června 2026  12:09

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Šlégr o spáse Litvínova: Ani já, optimista, nevěřil. Oslovil jsem řadu miliardářů

Jiří Šlégr na tiskové konferenci k převzetí hokejového Litvínova.

Mise záchrana: splněno. Začíná mise budoucnost. Olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr je už oficiálně spolumajitelem hokejového Litvínova, klub ve středu převzal s mistrem světa z Vídně Robertem...

18. června 2026

Chyběl kousíček, teď Tortorella po čtvrt roce končí. Měli jsme ho rádi, říká Hertl

Legendární kouč John Tortorella na střídačce Vegas Golden Knights

Tím tahem zaskočili kde koho. Rošáda na trenérském postu těsně před play off? Ojedinělé, troufalé. Ještě ke všemu poslali pryč takovou personu! Jenže chyběl kousíček a fanoušci Vegas mohli vedení...

17. června 2026  10:56,  aktualizováno  19:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.