Hokejisté Toronta Marlies získali podruhé v historii Calder Cup v AHL

V kádru poražených Wolves byl český obránce Dominik Badinka, který ale do finálové série nezasáhl. V play off dvacetiletý odchovanec Chomutova, jehož v roce 2024 draftovala ve 2. kole na 34. místě do NHL Carolina, odehrál jen šest utkání ve finále Západní konference. V šestém duelu proti Coloradu Eagles si obnovil předchozí zranění a do hry už nezasáhl.
Jack A. Butterfield Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off získal ruský brankář Artur Achťjamov. Ten ve 22 zápasech v cestě za triumfem v Calder Cupu vychytal 15 výher, měl průměr 2,22 obdržené branky na utkání, úspěšnost zákroků 92,3 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
Nejproduktivnějším hráčem play off byl s 26 body za 11 branek a 15 asistencí z 23 utkání americký útočník Vinni Lettieri. O tři body předstihl kanadského obránce a spoluhráče z týmu Marlies Williama Villeneuvea. Český útočník Ivan Ivan z Colorada Eagles se s 15 body za tři trefy a 12 přihrávek ze 17 utkání zařadil na deváté místo.