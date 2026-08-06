Hokejisté dominují nejlépe vydělávajícím českým sportovcům. Dál vede Pastrňák

Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned osm hokejistů, které doplňují fotbalisté Patrik Schick a Tomáš Souček. Nejvíce vydělávajícím sportovcem mimo hokej a fotbal je sedmnáctý Martin Kabrhel, který se věnuje pokeru. Tenistka Karolína Muchová je devatenáctá.
Nejlépe placení čeští sportovci
Sezona 2025/26, v milionech korun
1. David Pastrňák 275
Třicetiletý Pastrňák vystřídal v čele žebříčku předloni Schicka. V současnosti mu roční smlouva s Bruins včetně podpisového bonusu zajišťuje plat 12,5 milionu dolarů. Forbes sestavuje žebříček za období od července do června následujícího roku jako součet mzdy od klubu či prize money a peněz od sponzorů. Nebere ale v potaz daně ani náklady na činnost daných sportovců.
Druhé místo patří stejně jako loni Tomáši Hertlovi, hokejový útočník Vegas Golden Knights si přišel na 215 milionů korun. Třetí je Schick (195 milionů korun), který oproti loňsku předstihl hokejového obránce Filipa Hronka. Nováčky v elitní desítce jsou hokejoví brankáři Lukáš Dostál a Karel Vejmelka, jimž patří 7. a 8. místo. Dostál loni podepsal novou smlouvu s Anaheimem, Vejmelka s Utahem.