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Hokejisté dominují nejlépe vydělávajícím českým sportovcům. Dál vede Pastrňák

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  11:49

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David Pastrňák v dresu Boston Bruins | foto: Sam NavarroReuters

Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezoně vydělala 275 milionů korun, což je 30 milionů korun méně než o rok dříve.

Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned osm hokejistů, které doplňují fotbalisté Patrik Schick a Tomáš Souček. Nejvíce vydělávajícím sportovcem mimo hokej a fotbal je sedmnáctý Martin Kabrhel, který se věnuje pokeru. Tenistka Karolína Muchová je devatenáctá.

Nejlépe placení čeští sportovci

Sezona 2025/26, v milionech korun

1. David Pastrňák 275
2. Tomáš Hertl (oba hokej) 215
3. Patrik Schick (fotbal) 195
4. Filip Hronek (hokej) 193
5. Tomáš Souček (fotbal) 155
6. Martin Nečas 150
7. Lukáš Dostál 139
8. Karel Vejmelka 124
9. Ondřej Palát 105
10. Filip Chytil (všichni hokej) 104

Třicetiletý Pastrňák vystřídal v čele žebříčku předloni Schicka. V současnosti mu roční smlouva s Bruins včetně podpisového bonusu zajišťuje plat 12,5 milionu dolarů. Forbes sestavuje žebříček za období od července do června následujícího roku jako součet mzdy od klubu či prize money a peněz od sponzorů. Nebere ale v potaz daně ani náklady na činnost daných sportovců.

Druhé místo patří stejně jako loni Tomáši Hertlovi, hokejový útočník Vegas Golden Knights si přišel na 215 milionů korun. Třetí je Schick (195 milionů korun), který oproti loňsku předstihl hokejového obránce Filipa Hronka. Nováčky v elitní desítce jsou hokejoví brankáři Lukáš Dostál a Karel Vejmelka, jimž patří 7. a 8. místo. Dostál loni podepsal novou smlouvu s Anaheimem, Vejmelka s Utahem.

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