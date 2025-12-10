Z Karlových Varů do Los Angeles. Čihař podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL

Chomutovský rodák Čihař debutoval v domácí nejvyšší soutěži už v sezoně 2023/24, kdy nastoupil do šesti utkání. V tomto ročníku odehrál 27 zápasů a zaznamenal čtyři góly a stejný počet asistencí. Celkem má v A-týmu Karlových Varů na kontě včetně vyřazovacích bojů 84 odehraných utkání a 18 bodů (8+10).
„Vojtovi patří obrovská gratulace. Za poslední tři roky udělal ohromný sportovní posun, podpis smlouvy je jen zaslouženým důsledkem kontinuálního růstu a schopnosti prosadit se v dospělém hokeji. Věříme a fandíme mu, aby za mořem navázal na své výkony a nadále rozvíjel svůj potenciál,“ uvedl sportovní ředitel karlovarského klubu Jiří Kalous.
|
Draft? Ruce se mi třásly! „Král“ Čihař stihl i prozkoumat Los Angeles: Nadchlo mě to
Ve čtvrtek ráno odletí Čihař s evropskou částí juniorského výběru do zámoří na světový šampionát, kde budou Češi obhajovat loňský bronz. V týmu byl i loni. Po šampionátu by se měl přesunout do juniorské WHL a oblékat dres klubu Kelowna Rockets.
„S vedením Los Angeles jsme byli v úzkém kontaktu už od léta a všechny kroky společně konzultovali. Podpis nováčkovského kontraktu je pro Vojtu odměnou za jeho dlouhodobou poctivou práci a profesionální přístup. Vše se podařilo dotáhnout v relativně krátkém čase, takže se teď Vojta může naplno soustředit na národní tým,“ řekl serveru hokej.cz David Hamal z agentury Global Management Group, která hráče zastupuje.