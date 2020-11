Chára a Boston? Nejisté. Hovoří se o Tampě, Torontu a Islanders

Chárovi je už 44 let, proto se spekulovalo také o možnosti, že by mohl ukončit kariéru. On sám se k této možnosti v posledních týdnech nevyjádřil, předtím však opakovaně tvrdil, že hokej miluje a chce ho hrát, dokud to půjde.

Proto se objevují zprávy, že na něj mají zálusk jinde. Úvahy na téma Chára probíhají v Tampě, Torontu a dokonce v New York Islanders. Tento přestup by byl pikantní, protože slovenský čahoun by svou zámořskou misi mohl zakončit tam, kde ji před třiadvaceti lety začal.

Chárovi po sezoně skončila smlouva v Bostonu a je volným hráčem. Všeobecně se předpokládalo, že dojde k jejímu prodloužení o jednu sezonu - stejně jako předchozí dva roky. Letos se však jednání zasekla.

Oficiálně spolu obě strany komunikují, ale spíš to vypadá, že zájem Bostonu o dlouholetého kapitána už není příliš vážný. Chára sice ještě doufá, ale žádný posun v postoji klubu nenastal. „Nic se nemění, zůstáváme na stejném statu quo,“ pravil generální manažer Don Sweeney.

Mezitím hráčův manažer Matt Keator oznámil, že se začíná rozhlížet jinde. Zároveň dodal, že jeho klient s rozhodnutím nepospíchá a počká si na zveřejnění termínu startu a formátu nové sezony NHL.

Čekání se však začíná prodlužovat, jelikož vedení soutěže zatím žádnou oficiální informaci nezveřejnilo. Není tak jisté, jestli sezona začne už 1. ledna 2021, jak se spekuluje, nebo později. Vzhledem k nejasnostem to vypadá spíš na pozdější termín. Nikdo ani netuší, za jakých podmínek se liga bude vzhledem ke covidu hrát.

Nezodpovězených otázek je dost a patří mezi ně pochopitelně datum otevření tréninkových kempů, nové rozdělení konferencí nebo vytvoření několika „bublin“, kde by se hrálo bez diváků jako při play off.

„Zvažujeme všechny možnosti včetně odchodu do jiného klubu,“ řekl Keator. Adresu nového angažmá sice neprozradil, ale v zámoří se o nich už hovoří. Ve hře je údajně Tampa, kde by měl velkou naději získat ještě jeden Stanley Cup, Toronto, což by bylo pikantní, protože to je odvěký rival Bostonu, a New York Islanders.

I tato možnost by byla zajímavá vzhledem k tomu, že právě tam Chára v NHL začínal. Jenže každá ze tří variant má vadu na kráse - všechna zmiňovaná mužstva řeší problémy s platovým stropem. Jasněji by mohlo být snad už během prosince, ale vše se bude odvíjet od nastavení nové sezony.

Zahraje si v ní Chára ještě?