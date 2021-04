Trochu to v covidové době zaniklo. Možná to při soužení Philadelhpie pořádně nezaregistroval ani on. Jakub Voráček stoupá mezi nejúspěšnější Čechy v dějinách NHL. V posledních týdnech přeskočil v historickém bodování slavné krajany – Petra Sýkoru (721), Petra Nedvěda (717) nebo Martina Straku (717), před ním zůstává už jen pětice legend.