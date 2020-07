Crosby? Jako Gretzky a Lemieux. Jeden z nejlepších v historii, tvrdí Orr

A jako porotce dostal příležitost Bobby Orr, famózní bek, jenž na přelomu šedesátých a sedmdesátých let nasbíral v 657 zápasech NHL neskutečných 915 bodů (270+645).

„Podle mě jistojistě patří minimálně mezi pětici nejlepších hokejistů historie,“ tvrdí Orr, jehož skvadra vyvolených vypadá následovně: Gretzky, Lemieux, Crosby, Gordie Howe a... on sám.

Možná je to příliš kanadský pohled, jelikož ve výčtu chybí hráči jiných národností. Právo pomýšlet na pozici v top 5 by určitě mohl mít Jaromír Jágr nebo Alexandr Ovečkin. A zcela oprávněně, minimálně česká 68 bezpochyby. Už jen kvůli tomu, že je v historickém bodování NHL na druhém místě a že svou výkonnost dokázala držet na nejvyšší úrovni až do vysokého věku.

Ani Crosby však neřekl poslední slovo a je potřeba uznat, že navzdory nepřízni osudu zhmotněné do několika nepříjemných otřesů mozku a řady dalších zranění se už patnáct let drží neustále na špičce. Není to vyložený střelec ani nahravač, je to komplexní hráč se vším všudy.

„Do téhle skupinky patří, to si pište. Je výjimečný a jsem si jistý, že když se zeptáte Waynea nebo Maria, budou mít stejný názor,“ je přesvědčený Orr, osminásobný držitel trofeje pro nejlepšího obránce NHL.



Orr si na Crosbym kromě talentu cení také neutuchající vůle po úspěších. „Prodělal tolik zranění, a přesto toho tolik dokázal. Má tři Stanley Cupy, dvě olympijská zlata, z nichž jedno vystřelil sám, zlato ze Světového poháru, z mistrovství světa... Dokázal všechno, čeho můžete v hokeji dosáhnout. Je jedním z nejlepších hráčů historie.“

Legendární obránce Bostonu si na Crosbym kromě čísel váží i povahových rysů. Vnímá ho jako výjimečného člověka, jemuž přes úspěchy nechybí pokora. „Znám Sida osobně, takže jsem si na něj mohl udělat názor. Hodně mi připomíná Maria Lemieuxe. Oba jsou výjimeční a řekl bych, že je to tím, že na něj měl Mario v Pittsburghu velký vliv.“

A kdo že by se podle Orra mohl zařadit po bok nejlepších v budoucnu? Nepřekvapí, že zvolil dalšího Kanaďana - Connora McDavida.

Jaké hráče byste vybrali vy?