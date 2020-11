Hertlovu San Jose hrozí stěhování. Hokejová aréna je v ohrožení

O co jde? Klub se bojí, že ho ze stadionu v San Jose vyženou projekty na přestavbu blízkého okolí, které město plánuje. Jejich součástí je několik desítek budov společnosti Google a také nové parky či hotely.

Vedení Sharks se cítí ohroženo, má pocit, že budou vznikat tlaky, aby plochu o rozměrech 42 500 m², kde od roku 1993 stojí jejich stadion, uvolnilo. „Pokud se plány nezmění, tak bychom mohli být vytlačeni z města,“ tvrdí prezident klubu Jonathan Becher.

Ze čtvrti se totiž rázem stane lukrativní místo, na kterém by hala zabírala příliš velký prostor. Na druhou stranu má San Jose dohodnutý s městem pronájem do roku 2025 s možností opce na dalších patnáct let, není ovšem nereálné, že kontrakt bude vypovězen.

„Podle mého názoru bude o našem osudu rozhodnuto do konce roku 2021. Očekávám, že se o budoucnosti stadionu bude v nejbližších čtyřech měsících hodně diskutovat,“ dodal Becher.

Jeho pochybnosti o udržitelnosti haly stojí také na logistických otázkách spojených s plánovanou zástavbou. Rázem by totiž ubylo parkovacích míst potřebných po fanoušky během utkání, výrazně by se navíc mohla zhoršit dopravní situace v celém městě.

„Nabízí se otázka, jak se fanoušci k hale dostanou a kde zaparkují,“ ptá se prezident Sharks, byť starosta San Jose Sam Liccardo v místním tisku prohlásil, že rozvoj blízkého okolí budoucnost klubu a NHL ve městě neohrozí.

Sharks mají obavy i kvůli tomu, že se v San Jose podařilo vybudovat velkou fanouškovskou základnu. Zápasy týmu pravidelně sleduje minimálně zaplněná a často i vyprodaná aréna. Hokej se v této části Kalifornie stal fenoménem.

I proto vedení vyzvalo fanoušky, aby vytvořili na město tlak. „I kvůli nim jsme vystrašení z možných scénářů, to říkám upřímně. Všichni říkají, že se to nějak vyřeší a všechno bude dobré. Já ale odpovídám, že doufat nestačí. Musíme pro Sharks udělat víc,“ burcuje Becher.