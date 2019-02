Jako Jágr. Brankář Luongo na Floridě překonává milníky, brzy sesadí Roye

Když slavná 68 válela za Panthers, překonávala jeden rekord za druhým. V počtu nasbíraných bodů, nastřílených gólů... Teď se činí Luongo. Ten magickou hranici tisíce zápasů překonal sice už dávno a dohromady má v NHL na kontě 1 030 duelů. Jenže v té „správňácké“ statistice se počítají starty, v nichž nastoupil od první minuty.

Dosáhnout na takovou hranici je opravdu unikát, před Luongem to zvládli jen Martin Brodeur (1 251 utkání) a Patrick Roy (1 003). Je zřejmé, že toho brzy nejen dožene, ale také překoná a posune se v historických tabulkách na druhou pozici.

Brzy ho navíc sesadí i z druhé pozice v počtu vychytaných výher.

„Je úžasné, čeho Roberto dosáhl a jak skvěle chytá ve svém věku. Pořád předvádí výborné zákroky a umí tým dovést k vítězstvím. Je fajn být svědkem zápisů do historie,“ řekl trenér Floridy Bob Boughner.

Ta slova znějí na jednu straně krásně, jenže jde spíš o americkou zdvořilost. Luongo totiž ve skutečnosti neprožívá nikterak povedenou sezonu. Spíš naopak: letos je to jedna z jeho nejhorších. Dokonce mu hrozí, že poprvé ukončí ročník v NHL pod 90% úspěšností zákroků. V průměru inkasuje 3,19 gólu na zápas, což je nejvíc od doby, kdy začínal v NY Islanders.

Na lámání rekordů má Luongo ale ještě čas, neboť mu zbývají ještě tři sezony z dvanáctiletého kontraktu, který před trejdem na Floridu podepsal ve Vancouveru. V posledních letech ho trápila zranění, nyní tvrdí, že se cítí fyzicky dobře.

Panthers však hodlají situaci v brankovišti řešit. Spekuluje se, že jednoho ze svých gólmanů může vyměnit už před koncem přestupního termínu, nejpozději však v létě. Sám Luongo tuší, že letos prožívá zřejmě poslední sezonu v pozici jedničky.

„Uvidíme, co se mnou bude. Je to rozhodnutí, o kterém přemýšlíte až po sezoně. Teď mě zaměstnávají důležitější věci,“ reaguje. „Nerad takhle přemýšlím. Chci prostě hrát, jak nejlíp umím, a o víc se nestarám. To je moje mentalita. Nezajímá mě, co se píše v médiích, o čem se šušká ani nic jiného. Jen si užívám hokej a snažím se vyhrávat, co to jde, abychom se dostali do play off.“

To je aktuálně skutečně priorita, jelikož Florida honí postup na poslední chvíli. A zkušený obránce Keith Yandle navzdory Luongově nepřesvědčivým číslům tvrdí: „Když je v bráně, tak cítíme, že máme šanci vyhrát. Může se spolehnout na celou svou kariéru, má obrovské zkušenosti. Na Západě jsem proti němu hrál hodně a je úžasné, co za ty roky dokázal. Nezdá se mi, že by zpomaloval nebo že by se zhoršoval.“

Další mety k překonání

Objektivně je nutno přiznat, že loni měl Luongo jednu ze svých nejlepších sezon a dosáhl téměř na 93% úspěšnost zákroků. Na druhou stranu odchytal pouze 35 utkání.

Spekulace o jeho budoucnosti nejsou v klubu populární a ač se on sám tváří, že ho situace moc netrápí, je to horké téma. Vyplývá to ze slov trenéra brankářů Robba Tallase. „Kvůli řečem jsme měli dost práce, aby kluci o své budoucnosti nepřemýšleli a soustředili se na boj o play off.“

Luongo tvrdí, že o dosažení 1 000. utkání v NHL vlastně pořádně nevěděl nebýt toho, že mu ho připomněli novináři. Ať je to pravda, nebo ne, pořád existují milníky, jež může ještě překonat.



Zbývá mu například jediné vítězství, aby v historických tabulkách vyrovnal na třetím místě Eda Belfoura, který ho shodou okolností nahradil na Floridě v roce 2006, když odcházel do Vancouveru. Nyní jich má 483.

Brzy také může překonat Patricka Roye a stát se druhým v počtu odehraných minut.

Luongovi ovšem hrozí také jeden rekord, po kterém určitě netouží: nejvíc proher v NHL. Brodeur jich má 397, gólman Panthers aktuálně 389. „To ale neřeším, spíš se soustředím na 2 000 odchytaných zápasů,“ rozesměje se v nadsázce.