NHL versus Evropa: vyřešte covid pojištění a pustíme hráče na olympiádu

„V pondělí proběhl velký konferenční hovor na úrovni NHL, hráčské asociace NHLPA a Mezinárodní hokejové federace. NHLPA má s MOV i IIHF všechno vylicitováno až na hráčské pojistky kolem covidu,“ potvrdil generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

Je to kardinální záležitost. Pokud totiž elitní hráči odehrají olympijský turnaj v Pekingu, po návratu budou muset absolvovat až čtrnáctidenní karanténu. V takovém případě by nemohli nastoupit do soutěžních zápasů NHL a přišli by o část peněz.

Podle Urbana už IIHF vyčlenila pět milionů dolarů na kompenzace. „NHL tvrdí, že devadesát procent hráčů je proočkovaných, proto by na olympiádě nemělo být tolik případů nákazy,“ dodal Urban.



Martin Urban

Komisionář NHL Gary Bettman.

Připustil také možnost, že hráči z NHL nebudou fungovat v rámci speciálně zřízených bublin, které se osvědčily například na mistrovství světa v Lotyšsku. NHL by totiž své hráče mínila pustit do Číny jen na nezbytně dlouhou dobu. Tedy od začátku do konce olympijského turnaje.



Současné informace korespondují s čerstvě vydaným kalendářem zámořské ligy, v němž je přestávka pro OH naplánovaná na 7. až 22. února. Hokejisté rozehrají první zápasy ve skupinách 9. února.



Jednotlivé svazy v čele s Mezinárodní hokejovou federací nyní chtějí znát také konečný termín, do něhož se NHL vyjádří, zda své zástupce vyšle na olympiádu.

Plán B: evropské týmy, příprava se zámořím

Hokejové federace v Evropě už si však s předstihem chystají záložní scénáře podobné tomu z korejského Pchjončchangu v roce 2018, který počítá se startem hráčů výhradně z evropských soutěží.



„Může se stát, že se měsíc před startem olympiády rozhodne o tom, že se NHL nezapojí. Na společném jednání jsem řekl, že stejně musíme pracovat s širokým kádrem a máme výhodu reprezentačních programů v listopadu a prosinci. Proto bychom si dopředu dokázali připravit záložní tým,“ popsal Urban.

V takovém případě by se do přípravných turnajů série Euro Hockey Tour mohla opět zapojit reprezentace Kanady, federace by přizvaly také národní tým USA. „Je to otevřená záležitost, ale určitě by to zpestřilo náš program přípravy na olympijské hry,“ uvedl.