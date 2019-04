Palát o sezoně: Mohl jsem mít víc bodů, ale hlavní je tým a play off

Takže jaká to byla základní část?

Nelehká. Kvůli zranění jsem nehrál dost zápasů a vypadl z tempa. Jelikož jsem měl zranění kotníku, tak jsem nemohl ani bruslit, což je problém. Osobně mi trvá, než se do toho dostanu, takže to nebylo příjemné. Na druhou stranu se nám daří týmově, což je nejdůležitější. Spolu s play off.

To jste si s Tampou zajistili už před měsícem. Je těžké držet se v napětí?

Myslím, že je to víc, už je to kolem dvou měsíců. Snažíme se hrát, jako bychom už byli v play off. Zkoušíme si nějaké situace. Ale většinou proti nám týmy chtějí vyhrát a ostatní bojujou o play off, takže jsou to těžké zápasy.

V play off vás bude čekat tým, který musel bojovat do poslední chvíle. Je to výhoda?

Ale nebudeme odpočatější, vyjde to nastejno. Žádnou výhodu v tom nevidím. Je jedno, jestli dostaneme Montreal, Columbus nebo Carolinu. Všechny tři týmy jsou dobré a moc si nemůžeme vybírat.

Po odchodu Andreje Šustra to možná vypadalo, že tu budete sám, nakonec máte v Tampě českého i slovenského spoluhráče. Je to fajn?

Je super, že tu je Erik Čerňák, který má bezvadnou první sezonu v NHL. Je jedním z nejlepších v obraně. Teď přišel ještě Honza Rutta. Celý tým je super, ale mít tu Čecha a Slováka je paráda. Trávíme spolu hodně času.

Narodila se vám dcera, změnil se vám život?

Je to něco úplně jiného. I když se nedaří v hokeji, tak přijdete domů a máte tam malou dcerku, což vás vrátí do perspektivy života. Je to něco krásného.

Snažíte se pomáhat?

Jak jen můžu. Prvních šest týdnů bylo pro manželku těžkých, takže jsem se jí to pokoušel ulehčit. Hlavně po zápase, kdy nemůžu usnout do dvou do tří, jsem malé dávat flašku s mlíkem, aby manželka nemusela pořád vstávat. Přebalování zvládám v pohodě.