Dámy z karbonu. Tvrdé skautky i trenérky mužů, brzy šéfky klubů NHL?

V šedesátých letech minulého století bylo takřka nemyslitelné, aby byl ženský element pevnou součástí mužského sportovního byznysu. Ženy mají stát u plotny a pečovat o rodinu, říkávalo se.

Sport tenkrát býval výhradně záležitostí pánského osazenstva. Nehodilo se, aby dámy asistovaly, natož aby jim do zápasů a chodu klubů jakkoliv mluvily.

První generální manažerka v zámoří Kim Ngová Narodila se 17. listopadu 1968 v Indianapolisu do thajskočínské rodiny. Má čtyři sestry. Její otec pracoval jako finanční analytik, matka je bankéřkou. Čtyři roky hrála profesionálně softbal na chicagské univerzitě a získala tam cenu pro nejužitečnější vnitřní polařku. Pracovala v několika různých funkcích ve třech různých klubech zámořské Major League Baseball. Působila jako asistentka ředitele basebalových operací v Chicago White Sox. Asistentkou generálního manažera byla u slavných New York Yankees a u posledních šampionů Los Angeles Dodgers. Pozici GM Ngové už v roce 2005 nabízeli LA Dodgers, zajímaly se o ni také celky Seattle Marines, San Diego Padres, Anaheim Angels a San Francisco Giants. Všechny odmítla a v roce 2011 přijala funkci viceprezidentky basebalových operací MLB.

Od listopadu 2020 je první ženskou generální manažerkou v historii zámořských sportů po jmenování do funkce u Miami Marlins.

Jenže genderová pravidla se mění. Ačkoliv se stále najdou buřiči se zpátečnickými názory, globální smýšlení společnosti se posunulo k otevřenosti a rovnoprávnosti. A do bodu, kdy ženy na top úrovni vládnou mužům.



To je něco, o čem se proslulým sufražetkám, kdysi dávno bojujícím alespoň za volební právo žen, mohlo zdát jen v nejdivočejších představách. Teď je to tvrdá realita.

Mezi prvními se tvrdý mužský sportovní svět otevíral díky fotbalové Premier League. Jako první přišly na řadu v Evropě ženské funkcionářky. Do těchto dní na vysokých pozicích v klubech působilo 14 ředitelek různých oddělení. Švýcarka Katharina Liebherrová se stala první dámskou majitelkou klubu anglické ligy, když šéfovala fotbalistům Southamptonu.



A nyní se začínají ženy prosazovat v megalomanské NHL. Směr ukázala Tampa Bay a kanadská reprezentační gólmanka Manon Rheaumeová už v roce 1992.

Když přišla po kempu řeč na to, jestli jde o snahu zalíbit se chytrým marketingovým tahem médiím, odpověď zněla: „Ta holka je vážně dobrá a opravdu bude hrát.“

Nedlouho po prohlášení skutečně zasáhla na jednu třetinu do exhibičního utkání NHL. Od té doby na dlouhé roky nic, byť se frankofonní Kanaďanka stala nesmírně populární postavou, hybatelem společenského dění a oblíbeným hostem talk show.

Věčné tabu prolomil v roce 2017 sám komisionář Gary Bettman, jenž jmenoval Kim Davisovou výkonnou viceprezidentkou pro sociální dopady a legislativní záležitosti. Následovalo začlenění hráček do programu soutěží All Star Game a nakonec vlastní zápas výběrů Kanady a USA během víkendu hvězd.



Hokejistky pronikají do NHL. Během All Star Game odehrály vlastní zápas.

A teď přišel čas někdejší výborné hokejistky a olympijské vítězky vpustit přímo do hokejových operací s dopady na samotnou hru i byznys. Kanadská dámská legenda Hayley Wickenheiserová je asistentkou ředitele hráčského rozvoje v Torontu.

Seattle, který ještě ani nezasáhl do National Hockey League na ledě, jmenoval vůbec první ženskou skautkou Cammi Granatovou. Členka Síně slávy bude mít na starost vyhledávání talentů pro rozšiřovací draft 2021.

„Lidé musí pochopit, že Cammi nenajímám, protože je žena. Beru ji kvůli jejímu životopisu. Byla americkou olympioničkou, získala zlatou a stříbrnou medaili, byla uvedena do Hokeje síně slávy. O hokeji ví vše. Myslím, že je mimořádně kvalifikovaná,“ zdůraznil generální manažer Seattle Kraken Ron Francis.

Kendall Coyneová Schofieldová byla komentátorkou, nyní je trenérkou hráčských dovedností v Chicago Blackhawks.

V listopadu 2020 se dočkala i její bývalá spoluhráčka z americké reprezentace Kendall Coyneová Schofieldová. Žena, která v soutěži o nejrychlejší bruslaře All Star Game dokázala porazit i muže. Chicago z hvězdy ženského hokeje udělalo rozvojovou koučku schopností pro mladé hráče.

„I když jsem možná první trenérkou, se kterou mnoho těchto hráčů pracovalo, nevidím v tom problém. Během své hokejové kariéry jsem byla na ledě s mnoha hráči a získala jsem si u nich respekt díky svým dovednostem i zásluhám. A přesně tak mě uvidí, až projdu dveřmi jako jejich trenérka,“ řekl Coyneová Schofieldová.

„Myslím, že stát se první trenérkou vývoje hráčů v historii Chicaga hovoří samo za sebe. Určitě to vytvoří příležitost pro další mladou dívku. Je to součást širšího růstu, který u žen v hokeji vidíme,“ věří americká olympionička.

Barbora Snopková Haberová

A kdy dojde řada na šéfky na postech generálních manažerek? Ve švýcarském Bernu o rozpočtu, osudu hokejistů, výměnách i posilách rozhoduje Florence Schellingová. Na zasedáních APK je jedinou ženou mezi ostatními manažery šéfka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Za mořem se ta chvíle blíží. Ačkoliv se už v roce 2018 věřilo Hayley Wickenheiserové, že právě ona by mohla prorazit bariéru k nejdůležitější funkci v klubu NHL, v pozadí se skloňuje jiná, fanouškovi zatím ne tolik známá osobnost.

Noëlle Needhamová. To jméno si dobře pamatujte. Pracovitá dáma, bývalá hráčka, trenérka, amatérská skautka Toronta, dnes asistentka generálního manažera Chicaga v USHL.

„Hokej je moje největší láska a vášeň. Jsem každý den na ledě. Není mnoho 34letých žen, které jsou každý den na tréninku. Raději poskakují kolem dětí a švitoří s nimi. Já jsem prostě ráda na stadionu. Vždycky jsem tou hrou byla posedlá,“ řekla.

Noëlle Needhamová

Infekce v koleni jí v 21 letech ukončila hráčskou kariéru a především ji málem zabila. Hokeje se však nevzdala a když už pokročila tak daleko, cílevědomě si jde pro práci šéfky klubu.

„Musím se toho ještě hodně naučit, ale pokud budu po pozicích postupovat tak jako doteď, může se to jednou stát. Udělám všechno, co můžu, abych to dokázala,“ říká odhodlaně.



„Rozhodně se o to pokusím, i když vím, že v NHL není moc GM pozic. Je to velmi nestabilní povolání, na jehož obsazení organizace pohlížejí různě. Opravdu by mě to bavilo, chci to dělat a být úspěšná,“ oznámila veřejně pro server nhl.com.

Prozatím si může vzít skvělý příklad z Kim Ngové, první generální manažerky v historii zámořských sportů čerstvě jmenované do funkce u baseballistů Miami Marlins.