Bude v NHL za rok výluka? Liga ji nechce, na tahu jsou hráči

Současná kolektivní smlouva, která určuje všechna pravidla (především však rozdělování zisku), vyprší sice až 15. září 2022, obě strany však podle ní mají právo ukončit ji o dva roky dříve.

Jinými slovy: liga i hráčská asociace mají letos v září možnost oznámit, že chtějí otevřít jednání o nové podobě kontraktu. Pokud ho využijí a nedojde ke shodě o prodloužení smlouvy, může v zámoří dojít k výluce už příští rok.

To si však minimálně vedení soutěže rozhodně nepřeje, protože ústy svého šéfa Gary Bettmana oznámila, že své právo neuplatní. „Na základě současné situace se domníváme, že je nutné pokračovat v budování toho, čeho jsme společně dosáhli,“ oznámil drobný mužík, který stojí za novodobým vzestupem soutěže.

Je zřejmé, že majitelé klubů, které Bettman zastupuje, jsou se současným vývojem spokojení a neradi by ho měnili. Liga pokračuje v růstu, zvětšují se tržby i zisky, hráčům postupně rostou platy a soutěž jako taková expanduje: ujala se v Las Vegas a úspěch se očekává i v Seattlu.

Na tahu je nyní hráčská asociace, která by měla své stanovisko zveřejnit nejpozději 15. září. A i když existuje několik bodů, se kterými jsou hokejisté nespokojení, většinu z nich spíše straší, že by přišli o rok kariéry.

Podobně jako v sezoně 2004/2005. Nebo minimálně o půlku sezony jako v poslední výluce v ročníku 2012/2013.

„Jsme přesvědčeni, že by současná kolektivní smlouva měla vydržet v platnosti ještě tři roky. Věříme, že nám období klidu dovolí rozvíjet hokej, což prospěje všem stranám: hráčům, klubům, obchodním partnerům a také fanouškům,“ uvedl Bettman na oficiálním webu NHL.

A pokračoval: „V každé smlouvě se mohou vyskytnout body, které by některá strana ráda změnila. Naše analýza ovšem jasně ukazuje výhody pokračování platného kontraktu za stávajících podmínek. V případě předčasného ukončení by výrazně převažovaly nepříznivé následky.“

Hráčské odbory mají nyní vlastní jednání, které se koná 4. září v Chicagu. Na něm by se mělo rozhodnout. Podle dosavadních vyjádření se zdá, že platný kontrakt nezruší, nicméně to se může klidně změnit.

Na druhou stranu: i kdyby hráčská asociace oznámila, že chce otevřít jednání o nové podobě kontraktu, nemusí to automaticky znamenat výluku. Ke shodě totiž může dojít do 15. září 2020, kdy by vypršela stávající dohoda.