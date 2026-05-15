Gól roku? Marner převezl Dostála a ukončil mu sezonu, ve Vegas v play off pookřál

„Skvělý pocit. Na všech malých cílech, které jsme si během roku stanovili, jsme pracovali opravdu tvrdě a dosáhli jsme jich,“ uvedl Marner. „Je jasné, že práce bude čím dál těžší. Musíme využít těch pár volných dní, pokusit se načerpat síly a připravit se na další boj.“
Zrovna devětadvacetiletý forvard může být velmi spokojený. Ve 12 zápasech získal 18 bodů (7+11) a je zatím nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. Na druhého Quinna Hughese, který už navíc s Minnesotou v play off skončil, má náskok tří bodů.
Sedmý gól přidal kanadský útočník právě v šestém zápase druhého kola play off proti Anaheimu. A to už po 62 sekundách.
Na modrou čáru dostal přihrávku od útočníka Williama Karlssona, za ofenzivním tahounem Vegas se okamžitě rozjel obránce Jackson LaCombe a snažil se mu puk odebrat.
Marner před brankou prudce zabrzdil a nechal LaCombea sjet kolem pravé tyče, Dostál se proto vrhl k levé. Jenže šikovný útočník se otočil, protáhl si puk mezi nohama a bekhendem ho poslal do volného pravého rohu brány.
„Karlsson mi poslal skvělou přihrávku a od té chvíle jsem se snažil o nějakou akci,“ řekl Marner. „Dostál mě kryl, tak jsem si řekl, že zkusím bekhend, a naštěstí to vyšlo.“
Podívejte se na gól Mitche Marnera:
MITCHELL MARNER ARE YOU KIDDING?!— Gino Hard (@GinoHard_) May 15, 2026
V první třetině se bývalý hráč Toronta do statistik zapsal ještě jednou, tentokrát když v deváté minutě přihrával na gól Brettu Howdenovi.
„Zůstal trpělivý. Když má puk na hokejce, snažím se dostat k brance a najít si volný prostor. A naštěstí se mi to podařilo a akci jsme dotáhli do konce,“ těšilo Howdena.
Rodák z kanadského Ontaria je součástí Golden Knights od nové sezony. Předtím strávil dlouhých devět let v dresu Toronta, které ho draftovalo v roce 2015. Jeho konec v týmu Maple Leafs ovšem nesl hořkou pachuť, čelil kritice za vysoký plat a ledabylé výkony právě v play off.
O to příjemnější teď pro něho aktuální ročník zámořské soutěže je. V zápasech se mu daří, fanoušci Vegas ho mají rádi a spoluhráči si ho chválí.
„Učím se číst jeho hru a jeho instinkty a snažím se dostat před branku. Už mi poslal několik neuvěřitelných přihrávek. Mám pocit, že postupně budujeme určitou souhru,“ doplnil Howden.
„Myslím, že všichni vidíme, co Mitch dokáže. Byl to jednoznačně nejlepší hráč celé série,“ přidal Jack Eichel. „To, jak vyřešil situaci před prvním gólem, bylo něco neuvěřitelného. Od prvního dne tréninkového kempu jsem věděl, že nás může posunout na novou úroveň. A on to nyní potvrzuje. Jsme nadšení z toho, co v play off předvádí.“
Marner nezáří jenom v NHL, dobře známý je i na mezinárodní scéně. Na únorových olympijských hrách to byl právě on, kdo vstřelil ve čtvrtfinále postupový gól kanadského výběru a ukončil pouť českého týmu v Miláně.
Připomeňte si čtvrtfinálovou trefu Mitche Marnera proti Čechům:
Mitch Marner avgör i förlängning! Kanada är vidare till semifinal.— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) February 18, 2026
Teď ovšem Marner udělal českým fanouškům spíše radost. Čtvrtečním zápasem totiž skončila sezona Dostálovi, který je tak volný pro mistrovství světa. Mohl by doplnit brankářský trojlístek Josef Kořenář, Petr Kváča a Dominik Pavlát.
Jeho účast ve Švýcarsku ovšem zatím není jistá. Hrdina zlaté Prahy se k reprezentaci zatím nevyjádřil a ve hře zůstává i možnost, že národní tým jako mnoho dalších hráčů včetně Davida Pastrňáka a Pavla Zachy odmítne. Rozhodující budou také výsledky výstupní lékařské prohlídky.
„Podle toho se zařídíme. Je to čerstvé, většinou to celé trvá tak den dva, o víkendu snad budeme vědět víc. Čas nás netlačí, počkáme,“ řekl v pátek na šampionátu novinářům generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
A zatímco Anaheimu tak klubová sezona skončila, Vegas se dostalo v NHL do finále Západní konference, kde změří síly s Coloradem. Proti sobě se tak postaví čeští útočníci Martin Nečas a Tomáš Hertl. První vzájemný střet je čeká 21. května.
A Avalanche si budou muset dávat pozor především na rozjetého Marnera.