Neházej to na mantinel! Gól více než po roce, Chytil se nakopnul a slyšel chválu

A měl z čeho. Sedmadvacetiletý útočník se v posledních letech pohybuje častěji na seznamu zraněných hráčů než na ledě, od září ho trápí problémy s ramenem.
V probíhající sezoně odehrál pouze osm utkání, ve kterých si připsal dvě asistence.
Do sestavy Canucks se vrátil po další, tentokrát čtrnáctidenní absenci, v pátek 13. listopadu. Jeho večer ale přišel teprve v utkání z neděle na pondělí na ledě Vegas.
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Do statistik se zapsal poprvé v 18. minutě za stavu 2:1 pro hosty, kdy šikovně tečoval střelu Brocka Boesera z pravého kruhu a vyzrál na brankáře Cartera Harta. Asistence na jeho brance byla přiznána i krajanovi Filipu Hronkovi.
Pro Chytila šlo o dvojnásobnou radost. Právě kvůli velkému počtu zranění se mu povedlo v NHL skórovat poprvé od 16. října 2025. Na gól tak čekal rok a měsíc.
„Pořád se snažím najít svoji hru. Dneska jsem měl daleko častěji pocit, že to zase jde dobrým směrem. Na tom musím stavět a dál pracovat,“ hlásil. „Taky mi pomohlo, že válela celá lajna. Nesmíme polevit.“
Jen o čtyři minuty minuty později udeřil znovu. Na začátku druhé třetiny rozhodčí vyloučili jeho spoluhráče Toma Willandera a Vancouver šel do početní nevýhody. Puk ale za bránou zpracoval Jamie Oleksiak a dlouhým pasem vyslal do útoku právě Chytila.
Český útočník si najel před Harta, naznačil bekhendové zakončení a úspěšně ho překonal kličkou do forhendu. Přesnou trefu ve vlastním oslabení vstřelil poprvé v kariéře.
„Nikdy předtím jsem nehrál oslabení. Křičel jsem na Jamieho snad pět sekund, aby to neházel na mantinel a poslal to středem na mě,“ smál se. „Jsem moc šťastný, je to obrovská úleva.“
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Gólový příspěvek českého hráče ocenil i trenér Manny Malhotra. „Odvádí pro nás už delší dobu velmi dobrou práci a že se mu to konečně sešlo také gólově, je velká věc,“ uvedl.
V New York Rangers i nyní ve Vancouveru se často potýká se zraněními, především s otřesy mozku, problémy se mu nevyhnuly ani při vstupu do sezony 2026/27.
V přípravném utkání s Edmontonem nešťastně narazil na mantinel a poranil si rameno. Vynechal osm zápasů. Na konci října se zranění ozvalo znovu a Chytil se odmlčel na dalších pět střetů. Nastoupil až do pátečního duelu právě s Rangers.
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Pondělní klání Vegas ještě zdramatizovalo dvěma góly, Canucks ale ve třetí třetině pojistili body dalšími dvěma brankami Drew O’Connor a Linus Karlsson. Přesto bylo vítězství proti papírově silnějšímu soupeři překvapivé.
„Vegas u nich doma nikdy neporazíte jen tak. Odmakali jsme to. Leevi chytal úžasně,“ ocenil Chytil výkon brankáře Meriläinena. „Drželi jsme se celý zápas našeho plánu, což je pro nás obrovská věc. Chytře jsme odpověděli na jejich góly.“
Canucks se v probíhající sezoně zatím nedaří a výhru opravdu potřebovali. Z dosavadních 22 zápasů nasbírali jen devět bodů, v tabulce NHL jsou poslední. Utkáním s Vegas prolomili šňůru sedmi proher v řadě.
„Je skvělé slyšet zase v šatně náš vítězný song. Mluvili jsme o tom pořád dokola. Možná jsme si zasloužili lepší výsledky už předtím, ale tentokrát jsme předvedli dobrý výkon po celých 60 minut. Je to moc příjemný pocit,“ dodal Malhotra.
Další utkání čeká Vancouver v úterý na ledě Utahu (3.30 SEČ).