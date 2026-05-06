Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Opustit tým nebylo snadné, ale správné. Kapitán Tampy přiznal psychické problémy

Lucie Jirásková
  17:17
Proč je tak dlouho mimo sestavu? Takovou otázku si pokládali hokejoví fanoušci a experti, kteří na střídačce Tampy postrádali kapitána Victora Hedmana. Švédský obránce se v úterý na sociálních sítích svěřil, že se v aktuální sezoně NHL potýkal s psychickými problémy. „Vždycky jsem věřil, že lídr má dělat to nejlepší pro svůj tým. V tomto případě to znamenalo, abych se postaral sám o sebe,“ uvedl.
Švédský obránce Victor Hedman.

Švédský obránce Victor Hedman. | foto: Reuters

Victor Hedman se rozcvičuje před zápasem pod širým nebem.
Victor Hedman s pukem na holi před kanadskou střídačkou.
Victor Hedman dotírá před brankou Jordana Binningtona.
Juha Jaaska brání Victora Hedmana.
36 fotografií

Hedman se o problémech s duševním zdravím rozhodl promluvit před úterním mediálním dnem po vyřazení Tampy z probíhajícího play off NHL.

„Celý život hraju hokej a skoro celou kariéru jsem strávil v tomto klubu. Nosit jeho dres a sloužit mu jako kapitán je největší zodpovědnost v mém profesním životě. Netýká se to ale jen dění na ledě. V minulých měsících jsem se rozhodl soustředit se na své duševní zdraví. Nebylo to snadné, ale bylo to správné rozhodnutí,“ uvedl.

Pětatřicetiletý obránce chyběl na střídačce Tampy od března, vynechal posledních 15 zápasů základní části, absentoval i v play off. Média průběžně spekulovala, co za tím může být, Hedman ani organizace ale o psychickém zdraví hokejisty nemluvili.

„Byla to pro něj velmi těžká sezona, ale jsem hrdý na to, jak se s tím vším vypořádal. Projevil obrovskou odvahu,“ řekl v úterý na tiskové konferenci generální manažer týmu Julien BriseBois.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu uvedl, že je na tom už mnohem lépe. „Měl jsem štěstí, že jsem měl silnou podporu rodiny, spoluhráčů i klubu,“ napsal na Instagram.

Dobeš vychytal Montrealu postup, Nečas třikrát asistoval u kanonády

Speciální poděkování adresoval také svojí terapeutce. „Nezaměřuje se na mě jako na hokejistu, ale jako na člověka, takže je to skvělé. Je mi obrovskou oporou. Je jedním z hlavních důvodů, proč tu dnes stojím,“ sdělil.

Hedmanovu sezonu provázela už od podzimu četná zranění. Na přelomu roku podstoupil operaci lokte a do sestavy Tampy se vrátil před zimními olympijskými hrami.

Následně odjel reprezentovat do Milána, ale po základní skupině utrpěl během rozcvičky zranění a nezúčastnil se prohraného čtvrtfinále proti USA.

Do sestavy Tampy se na konci února vrátil, 20. března ale odstoupil ze zápasu proti Vancouveru a do dalších utkání týmu už nezasáhl. 25. března si vzal volno z osobních důvodů.

„Je jedním z mých nejbližších přátel v týmu. Znamená pro nás hodně na ledě i mimo něj. Chci mu být oporou, protože on toho pro tento tým, organizaci i město obětoval hodně,“ řekl spoluhráč Ryan McDonagh. „Zdá se, že je zase sám sebou a cítí se lépe, to je vše, co si můžeme přát.“

„Jsem na něj a na práci, kterou odvedl, opravdu hrdý. Jsem rád, že je na tom lépe a že bude příští rok v našem týmu. Očekávám, že bude mít dobrou sezonu,“ doplnil.

Victor Hedman se rozcvičuje před zápasem pod širým nebem.

Švédský obránce upozornil také na to, že psychické problémy jsou ve vrcholovém sportu běžnější, než se může zdát. „Pokud můj příběh pomůže někomu dalšímu, tak budu moc rád,“ připomněl.

Tampa skončila v aktuálním play off NHL překvapivě už v prvním kole. V sedmém zápase série ji vyřadil Montreal, který podržel skvělým výkonem český brankář Jakub Dobeš.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Buffalo vs. MontrealHokej - - 7. 5. 2026:Buffalo vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
7. 5. 01:00
  • 2.26
  • 3.90
  • 2.77
Vegas vs. AnaheimHokej - - 7. 5. 2026:Vegas vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
7. 5. 03:30
  • 2.03
  • 4.05
  • 3.10
Philadelphia vs. CarolinaHokej - - 8. 5. 2026:Philadelphia vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
8. 5. 02:00
  • 3.18
  • 3.78
  • 2.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Opět silná Kanada i vycházející hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté ozdobí MS

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

Jak se světový šampionát blíží, zvučná hokejová jména na soupiskách jednotlivých reprezentací přibývají. Respekt budí především soupiska Kanady, která do Švýcarska přiveze našlapaný útok plný hvězd...

Opustit tým nebylo snadné, ale správné. Kapitán Tampy přiznal psychické problémy

Švédský obránce Victor Hedman.

Proč je tak dlouho mimo sestavu? Takovou otázku si pokládali hokejoví fanoušci a experti, kteří na střídačce Tampy postrádali kapitána Victora Hedmana. Švédský obránce se v úterý na sociálních sítích...

6. května 2026  17:17

Kalamita omluvenek, Slováci před MS počítají ztráty. Čekali jsme to, řekl kouč

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů na olympijském...

Řeší podobné nominační strasti jako Radim Rulík. Skládání soupisky provází zádrhely, omluvenky se hromadí. „Nedá se nic dělat,“ pronesl smířeně kouč slovenských hokejistů Vladimír Országh. Na světový...

6. května 2026  15:23

Že Nečas v play off vadne? Kritika už není na místě, řekl kouč. A Čech oslnil parádou

Martin Nečas a Devon Toews slaví branku.

Jakmile dojde na klíčovou fázi sezony NHL, Martina Nečase v zámoří vnímají jinak. Ve srovnání s výkony v základní části hůře. Platilo to i zkraje letošního play off. Až do tohoto týdne. V očekávané...

6. května 2026  14:10

Problémy hokejistů, kvůli díře v ledu rušili trénink. Neakceptovatelné, čílil se Hnilička

Zklamaní čeští hokejisté po prohře na nájezdy se Švýcarskem

Nepříjemné komplikace řešili čeští hokejisté. Kvůli díře v ledu museli v Ängelholmu před startem Švédských her zrušit středeční trénink. „Organizátoři nám neumožnili plný trénink, což je naprosto...

6. května 2026  13:51

Vzpruha na začátek. Toronto slaví v loterii, má šanci získat mega hvězdu. Koho zvolí?

Poradce pro hokejové operace v Torontu Mats Sundin spokojeně komentuje úspěch v...

Když se vám nepovede sezona a play off NHL se odehrává bez vás, právě tuto událost očekávaně vyhlížíte. V případě štěstí pak snad i zapomenete na ty měsíce, kdy jste se marně snažili častěji vítězit....

6. května 2026  13:35

Na Kladno kvůli vizi i trenérům. Kempný před MS radí mladým: Nebojte se hrát

Michal Kempný na tréninku národního mužstva.

Po roce v zahraničí je zpátky. Znovu v extralize, ale na nové adrese. „Zájem Kladna byl enormní už delší dobu,“ přiznal Michal Kempný. O jeho přesunu se šuškalo dlouho. Oficiální razítko přišlo v...

6. května 2026  11:40

První posila pro Spartu, ze Švýcarska přichází Sekáč. Cítím se furt mladě, hlásí

Hokejový útočník Jiří Sekáč se vrací do Česka, účastník olympijských her a dvou...

Po očekávaném oznámení nového kouče Sparta hlásí také pozoruhodný návrat. Útočník Jiří Sekáč nebyl poslední roky příliš vidět, však posledních dvanáct let působil v zahraničí, zejména ve Švýcarsku či...

6. května 2026  11:06

Třesk v hokejovém Litvínově, končí generální ředitel Hynek i manažer Vrábel

Pavel Hynek, generální ředitel hokejové Vervy Litvínov.

Hokejový Litvínov půjde podle očekávání do příští extraligové sezony s novým generálním ředitelem, k poslednímu květnu v klubu končí po šesti sezonách Pavel Hynek. Loučí se i sportovní manažer Tomáš...

6. května 2026  10:54

Nedělá si hlavu, proto je dobrej. Šimek o parťákovi Galvasovi i další absenci na MS

Liberecký obránce Radim Šimek po sedmém čtvrtfinálovém duelu s Karlovými Vary.

Ještě pár týdnů bude jeho pravou paži zdobit sádra. Kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek kvůli zlomenině ruky přijde o nadcházející mistrovství světa, na které se těšil. Když se ale v úterý ráno...

6. května 2026

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

6. května 2026  9:24

Nečas dvěma body nasměroval Colorado za druhou výhrou proti Minnesotě

Martin Nečas sleduje puk letící za Filipa Gustavssona.

V jediném úterním zápase play off hokejové NHL Colorado zdolalo Minnesotu 5:2 a navýšilo své vedení v sérii na 2:0 na zápasy. Dvěma body se na výsledku podílel i český útočník domácích Martin Nečas,...

6. května 2026  7:11,  aktualizováno  7:41

Hokejová reprezentace zamířila na Švédské hry s osmi novými hráči

Marek Alscher vyváží puk z obranného rohu.

Česká hokejová reprezentace se sešla před odletem na Švédské hry v Ängelholmu kompletní s osmi novými hráči oproti Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích z minulého týdne. Kouč Radim Rulík...

5. května 2026  20:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.