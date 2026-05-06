Opustit tým nebylo snadné, ale správné. Kapitán Tampy přiznal psychické problémy

Hedman se o problémech s duševním zdravím rozhodl promluvit před úterním mediálním dnem po vyřazení Tampy z probíhajícího play off NHL.
„Celý život hraju hokej a skoro celou kariéru jsem strávil v tomto klubu. Nosit jeho dres a sloužit mu jako kapitán je největší zodpovědnost v mém profesním životě. Netýká se to ale jen dění na ledě. V minulých měsících jsem se rozhodl soustředit se na své duševní zdraví. Nebylo to snadné, ale bylo to správné rozhodnutí,“ uvedl.
May 5, 2026
Pětatřicetiletý obránce chyběl na střídačce Tampy od března, vynechal posledních 15 zápasů základní části, absentoval i v play off. Média průběžně spekulovala, co za tím může být, Hedman ani organizace ale o psychickém zdraví hokejisty nemluvili.
„Byla to pro něj velmi těžká sezona, ale jsem hrdý na to, jak se s tím vším vypořádal. Projevil obrovskou odvahu,“ řekl v úterý na tiskové konferenci generální manažer týmu Julien BriseBois.
Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu uvedl, že je na tom už mnohem lépe. „Měl jsem štěstí, že jsem měl silnou podporu rodiny, spoluhráčů i klubu,“ napsal na Instagram.
Speciální poděkování adresoval také svojí terapeutce. „Nezaměřuje se na mě jako na hokejistu, ale jako na člověka, takže je to skvělé. Je mi obrovskou oporou. Je jedním z hlavních důvodů, proč tu dnes stojím,“ sdělil.
Hedmanovu sezonu provázela už od podzimu četná zranění. Na přelomu roku podstoupil operaci lokte a do sestavy Tampy se vrátil před zimními olympijskými hrami.
Následně odjel reprezentovat do Milána, ale po základní skupině utrpěl během rozcvičky zranění a nezúčastnil se prohraného čtvrtfinále proti USA.
Always behind you, Cap 💙— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 5, 2026
Do sestavy Tampy se na konci února vrátil, 20. března ale odstoupil ze zápasu proti Vancouveru a do dalších utkání týmu už nezasáhl. 25. března si vzal volno z osobních důvodů.
„Je jedním z mých nejbližších přátel v týmu. Znamená pro nás hodně na ledě i mimo něj. Chci mu být oporou, protože on toho pro tento tým, organizaci i město obětoval hodně,“ řekl spoluhráč Ryan McDonagh. „Zdá se, že je zase sám sebou a cítí se lépe, to je vše, co si můžeme přát.“
„Jsem na něj a na práci, kterou odvedl, opravdu hrdý. Jsem rád, že je na tom lépe a že bude příští rok v našem týmu. Očekávám, že bude mít dobrou sezonu,“ doplnil.
Švédský obránce upozornil také na to, že psychické problémy jsou ve vrcholovém sportu běžnější, než se může zdát. „Pokud můj příběh pomůže někomu dalšímu, tak budu moc rád,“ připomněl.
Tampa skončila v aktuálním play off NHL překvapivě už v prvním kole. V sedmém zápase série ji vyřadil Montreal, který podržel skvělým výkonem český brankář Jakub Dobeš.