Kulich pomohl k výhře Buffala gólem a asistencí, Ovečkin dal 899. gól v NHL

Kadaňský odchovanec Kulich se nejprve prosadil střelecky, v sedmé minutě zužitkoval pohlednou souhru. Tage Thompson přihrál při přechodu do útočného pásma na levou stranu Zachu Bensonovi, jenž sklepl puk před branku na osamoceného Kulicha a ten zamířil přesně k protilehlé tyči. Byl to jeho třetí gól v ročníku.
I druhý Kulichův bod v utkání, tentokrát v podobě první asistence v sezoně, přišel po dalším rychlém útoku. Na konci kombinace domácích hráčů figuroval střelec vítězného gólu z finále posledního mistrovství světa Thompson.
Na výhře Buffala měl velký podíl také obránce Mattias Samuelsson, který se v koncovce prosadil dvakrát. Sabres mají po osmi odehraných zápasech stejný počet bodů.
04:38 Samuelsson (McLeod, Tuch)
06:10 Kulich (Benson, T. Thompson)
27:20 T. Thompson (Byram, Kulich)
33:10 Samuelsson (Dahlin, Krebs)
56:59 Tuch (Power)
05:01 Nylander (Ekman-Larsson, Carlo)
12:45 Matthews (Tavares, Ekman-Larsson)
41:55 Joshua (Cowan, N. Roy)
Lyon (Luukkonen) – Byram, Dahlin (C), Power, Timmins, Samuelsson, Metsa – Benson, Kulich, T. Thompson (A) – Doan, McLeod, Tuch (A) – Zucker, Östlund, Quinn – Krebs, Kozak, Malenstyn.
Stolarz (Primeau) – Ekman-Larsson, Carlo, McCabe, Benoit, Mermis, P. Myers – McMann, Matthews (C), Nylander (A) – Knies, Tavares (A), Maccelli – Joshua, N. Roy, Cowan – Lorentz, Domi, Järnkrok.
Rozhodčí: McIsaac, Rehman – Gawryletz, Deschamps
Počet diváků: 17211
50:20 Mateychuk (Monahan, Voronkov)
38:19 Carlson (McMichael, Lapierre)
41:36 Ovečkin (D. Strome)
42:40 Sourdif (Leonard, L. Thompson)
55:39 Wilson (Frank, Carlson)
56:37 McMichael (Ovečkin, Protas)
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Monahan, Voronkov – K. Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Aston-Reese.
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Chisholm – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Leonard, Sourdif, Protas – Wilson (A), McMichael, Lapierre – Frank, Dowd, Duhaime.
Rozhodčí: Lambert, Brace – Flemington, Tobias
Počet diváků: 17714
20:40 Hamilton (Mercer, Hischier)
29:08 Hamilton (J. Hughes, Hischier)
59:13 C. Brown (Hamilton, Hischier)
02:25 Eklund (Celebrini)
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Gricjuk, Hischier (C), Meier – C. Brown, Mercer, Cotter – Halonen, Glendening, Noesen.
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Desharnais, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – J. Skinner, Wennberg (A), Eklund – Gaudette, Kurashev, Graf – Reaves, Dellandrea, Goodrow.
Rozhodčí: Sutherland, Markovic – Shewchyk, Hughes
Počet diváků: 16514
25:19 Connor (Morrissey, DeMelo)
26:24 J. Toews (Morrissey)
29:50 Vilardi (Scheifele, Morrissey)
38:50 Iafallo (Vilardi, Scheifele)
59:52 Naměstnikov (Stanley)
05:18 Kadri (Frost, Parekh)
33:56 Backlund (Coleman, Honzek)
48:27 Coleman (Backlund, Bahl)
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Stanley, C. Miller, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Nyquist, J. Toews, Niederreiter – Čibrikov, Naměstnikov, Iafallo – Pearson, M. Barron, Koepke.
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson (A), Bean, Weegar, Hanley, Parekh – Huberdeau, Kadri, Coronato – Farabee, Zary, Šarangovič – Honzek, Backlund (C), Coleman (A) – Lomberg, Frost, Klapka.
Rozhodčí: Rank, Hanson – Smith, McNamara
Počet diváků: 13967