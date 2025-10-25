Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kulich pomohl k výhře Buffala gólem a asistencí, Ovečkin dal 899. gól v NHL

Autor: ,
Aktualizujeme   7:00
Útočník Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Buffala nad Torontem 5:3. Sabres zvítězili ve čtyřech z posledních pěti utkání. Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin vstřelil při páteční výhře Washingtonu 5:1 na ledě Columbusu 899. branku v lize.
Fotogalerie4

Hokejisté Buffala oslavují gól Jiřího Kulicha (20). | foto: Reuters

Kadaňský odchovanec Kulich se nejprve prosadil střelecky, v sedmé minutě zužitkoval pohlednou souhru. Tage Thompson přihrál při přechodu do útočného pásma na levou stranu Zachu Bensonovi, jenž sklepl puk před branku na osamoceného Kulicha a ten zamířil přesně k protilehlé tyči. Byl to jeho třetí gól v ročníku.

I druhý Kulichův bod v utkání, tentokrát v podobě první asistence v sezoně, přišel po dalším rychlém útoku. Na konci kombinace domácích hráčů figuroval střelec vítězného gólu z finále posledního mistrovství světa Thompson.

Na výhře Buffala měl velký podíl také obránce Mattias Samuelsson, který se v koncovce prosadil dvakrát. Sabres mají po osmi odehraných zápasech stejný počet bodů.

NHL
25. 10. 2025 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Góly:
04:38 Samuelsson (McLeod, Tuch)
06:10 Kulich (Benson, T. Thompson)
27:20 T. Thompson (Byram, Kulich)
33:10 Samuelsson (Dahlin, Krebs)
56:59 Tuch (Power)
Góly:
05:01 Nylander (Ekman-Larsson, Carlo)
12:45 Matthews (Tavares, Ekman-Larsson)
41:55 Joshua (Cowan, N. Roy)
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Byram, Dahlin (C), Power, Timmins, Samuelsson, Metsa – Benson, Kulich, T. Thompson (A) – Doan, McLeod, Tuch (A) – Zucker, Östlund, Quinn – Krebs, Kozak, Malenstyn.
Sestavy:
Stolarz (Primeau) – Ekman-Larsson, Carlo, McCabe, Benoit, Mermis, P. Myers – McMann, Matthews (C), Nylander (A) – Knies, Tavares (A), Maccelli – Joshua, N. Roy, Cowan – Lorentz, Domi, Järnkrok.

Rozhodčí: McIsaac, Rehman – Gawryletz, Deschamps

Počet diváků: 17211

NHL
25. 10. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Washington Capitals Washington Capitals 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)
Góly:
50:20 Mateychuk (Monahan, Voronkov)
Góly:
38:19 Carlson (McMichael, Lapierre)
41:36 Ovečkin (D. Strome)
42:40 Sourdif (Leonard, L. Thompson)
55:39 Wilson (Frank, Carlson)
56:37 McMichael (Ovečkin, Protas)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Monahan, Voronkov – K. Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Aston-Reese.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Chisholm – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Leonard, Sourdif, Protas – Wilson (A), McMichael, Lapierre – Frank, Dowd, Duhaime.

Rozhodčí: Lambert, Brace – Flemington, Tobias

Počet diváků: 17714

NHL
25. 10. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly:
20:40 Hamilton (Mercer, Hischier)
29:08 Hamilton (J. Hughes, Hischier)
59:13 C. Brown (Hamilton, Hischier)
Góly:
02:25 Eklund (Celebrini)
Sestavy:
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Gricjuk, Hischier (C), Meier – C. Brown, Mercer, Cotter – Halonen, Glendening, Noesen.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Desharnais, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – J. Skinner, Wennberg (A), Eklund – Gaudette, Kurashev, Graf – Reaves, Dellandrea, Goodrow.

Rozhodčí: Sutherland, Markovic – Shewchyk, Hughes

Počet diváků: 16514

NHL
25. 10. 2025 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Calgary Flames Calgary Flames 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
Góly:
25:19 Connor (Morrissey, DeMelo)
26:24 J. Toews (Morrissey)
29:50 Vilardi (Scheifele, Morrissey)
38:50 Iafallo (Vilardi, Scheifele)
59:52 Naměstnikov (Stanley)
Góly:
05:18 Kadri (Frost, Parekh)
33:56 Backlund (Coleman, Honzek)
48:27 Coleman (Backlund, Bahl)
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Stanley, C. Miller, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Nyquist, J. Toews, Niederreiter – Čibrikov, Naměstnikov, Iafallo – Pearson, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson (A), Bean, Weegar, Hanley, Parekh – Huberdeau, Kadri, Coronato – Farabee, Zary, Šarangovič – Honzek, Backlund (C), Coleman (A) – Lomberg, Frost, Klapka.

Rozhodčí: Rank, Hanson – Smith, McNamara

Počet diváků: 13967

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Tábor vs. SokolovHokej - 15. kolo - 25. 10. 2025:Tábor vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
25. 10. 16:00
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Poruba 2011 vs. VsetínHokej - 15. kolo - 25. 10. 2025:Poruba 2011 vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
25. 10. 16:00
  • 2.30
  • 4.01
  • 2.55
Jihlava vs. ZlínHokej - 15. kolo - 25. 10. 2025:Jihlava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
25. 10. 16:30
  • 2.00
  • 4.10
  • 3.01
Přerov vs. KolínHokej - 15. kolo - 25. 10. 2025:Přerov vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
25. 10. 17:00
  • 2.25
  • 4.10
  • 2.57
Třebíč vs. SlaviaHokej - 15. kolo - 25. 10. 2025:Třebíč vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
25. 10. 17:00
  • 2.55
  • 4.01
  • 2.30
Litoměřice vs. Frýdek-M.Hokej - 15. kolo - 25. 10. 2025:Litoměřice vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
25. 10. 17:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

Výsledková bída a nejistá budoucnost hokejového Litvínova vyburcovaly k protestu jeho nejvěrnější fanoušky. Od druhé třetiny pátečního zápasu s Libercem Hlinkův stadion mlčel, kotelníci vyklidili...

24. října 2025  21:52

Gól o pysk těsně před koncem Mazance mrzel. Třinec podle něj hrál fenomenálně

Jen osm vteřin chybělo brankáři třineckých hokejistů Marku Mazancovi, aby udržel potřetí v tomto ročníku extraligy čisté konto. Gól ale Oceláře příliš mrzet nemusel, Mladou Boleslav porazili 2:1 a...

24. října 2025  21:06

První Češi v NHL: Dej gól, nebo padej zpátky do Československa! slyšel Hlinka

Premium

Ačkoliv se to zas tak moc neví, kapitán hokejové reprezentace a kouč zlatých chlapců z Nagana taky hrál v NHL. A ne špatně! Centr Ivan Hlinka pomohl týmu Vancouver Canucks do finále Stanley Cupu....

24. října 2025

Ano, beru. Na třineckém ledě. Fanoušci během přestávky tleskali novomanželům

Třinečtí hokejisté nastoupili ve speciální sadě dresů bez reklam, ale s tradičním logem železáren na prsou. Ještě v něčem byl ale duel proti Mladé Boleslavi výjimečný. Ozvláštnila ho svatba Lukáše...

24. října 2025  18:48

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

24. října 2025  16:13

Vyladěný retro duel, NHL se vrátila v čase. Nečas bodoval i za Quebec, proti Hartfordu

Dvě ikonická loga, osmdesátková klasika, souboje v Adamsově divizi. Hokejová NHL na chvíli nostalgicky zavzpomínala. Vrátila se minimálně o třicet let zpět, kdy ještě soutěž hrávali jak Quebec, tak...

24. října 2025  14:55

Famózní devítibodová show mladíků. Nerespektovali jsme je, štvalo soupeře

Sázka na mladé se San Jose při přestavbě vyplácí. A jak! Devatenáctiletý Macklin Celebrini a o rok starší Will Smith předvedli proti hokejistům New York Rangers fenomenální výkon, při výhře 6:5 po...

24. října 2025  13:11

Tomášek slaví první gól v NHL. Prosadil se i Nečas, Pastrňák a Zacha jen mírnili prohru

Ve čtvrtek NHL nabídla bohatý program. Body Davida Pastrňáka (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) neodvrátily již šestou prohru Bostonu za sebou. Naposledy byl nad jejich síly po divokém skóre 5:7 Anaheim s...

24. října 2025  7:22,  aktualizováno  8:41

Pardubice doma převálcovaly Budějovice a posunuly se na druhé místo tabulky

Čtvrteční předehrávka 17. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi dopadla lépe pro domácí, kteří vyhráli 5:2. Svěřenci Filipa Pešána se díky gólům Kelemena, Košťálka, Mandáta,...

23. října 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

OBRAZEM: Legendy, ceremoniál, speciální dresy i drama. Jak to vypadalo na Spartě?

Klub legend hokejové Sparty se rozrostl o dalších pět osobností. Ty si užily slavnostní ceremoniál přímo na ledové ploše před úvodním buly extraligového duelu s Vítkovicemi. Pražané navíc odehráli...

23. října 2025  15:30

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu...

23. října 2025  13:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.