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Za takového hráče musíte něco obětovat. V Calgary se těší na Nemce, ten změnu vítá

Lucie Jirásková
  14:20
Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Šimon Nemec slaví vítěznou branku. | foto: Reuters

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Po třech sezonách, které strávil v New Jersey, ho poprvé v NHL čeká změna hokejového prostředí. Slovenský obránce Šimon Nemec bude v nově oblékat dres kanadského Calgary, které ho získalo výměnou za volby v draftu. „Byl trochu ve stínu dalších hráčů a myslím si, že tady se mu podaří zaujmout významnější roli,“ řekl k jeho příchodu generální manažer Flames Craig Conroy.

„Když se vám naskytne příležitost získat 22letého praváka na pozici obránce, navíc dvojku draftu, která je na vzestupu, tak se o něj musíte pokusit,“ pokračoval Conroy pro web Sportsnet.

Calgary poslalo do Devils za Nemce hned tři draftové výběry, které nasbíralo v jiných výměnách v posledních letech. Do New Jersey putuje volba ve druhém kole letošního draftu, v prvním kole v roce 2027 a v prvním kole o rok později. Flames navíc opouští i mladý obránce Etienne Morin.

„Zaplatili jsme vysokou cenu, o tom není pochyb, ale měli jsme pocit, že získat hráče tohoto kalibru nám za to stálo,“ vysvětlil Conroy. „Když máte možnost získat dobrého mladého hráče, který bude v týmu, doufáme, na příštích 15 let, musíte něco obětovat.“

Nemec do Calgary přichází společně s ruským útočníkem Maximem Tsyplakovem. Změnu si pochvaluje hlavně z toho důvodu, že u Devils nedostával na ledě tolik prostoru, přestože celou uplynulou sezonu strávil v hlavním týmu.

„Bylo to trochu frustrující, protože jsem měl pocit, že bych mohl dostat více času na ledě,“ uvedl dvaadvacetiletý bek. „Když jsem ho dostal, myslím, že jsem dokázal, že v této lize můžu být dobrým hráčem.“

Není to tak dávno, co se na Slovensku řešilo, že Nemec požádal New Jersey o výměnu. Informaci zveřejnil před měsícem Denník N, posléze ale server šport.sk tvrdil, že se tak oficiálně nestalo. Nakonec však mladý zadák klub skutečně opustil.

V týmu Devils strávil tři sezony, první rok za mořem odehrál v AHL. „Myslím, že když sem přišel a neuměl jazyk, prostě to chvíli trvalo,“ zhodnotil začátek Nemcovy klubové kariéry Conroy.

Stabilní místo v hlavním týmu si obránce vybojoval až v uplynulém ročníku. Celkově v 68 zápasech nasbíral 11 gólů a 26 bodů.

A zlepšení jeho výkonů si všimli právě v Calgary, kde mu potřebný icetime a důvěru chtějí dát.

„Jeho hra se opravdu obrátila k lepšímu a ve svých 22 letech je to hráč, s nímž můžeme společně růst. Doufáme, že v příštích několika letech se dostane do vrcholné formy a bude hrát významnou roli v naší organizaci,“ uvedl generální manažer Flames.

„Pan Conroy mi řekl, abych byl v dobré kondici, abych zvládl hrát hodně minut, a to je samozřejmě to, co chci. Budu připravený,“ doplnil slovenský obránce.

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Přesto Nemcův trejd pár otázek vyvolal. Hokejoví experti se podivovali zejména nad tím, proč Flames přivedli dalšího mladého praváka, když tento post zastává dvacetiletá hvězda týmu Zayne Parekh.

Kanadský obránce v uplynulé sezoně nastupoval s dalším pravákem Zachem Whitecloudem a spolupráci si pochvaloval.

„Parekha si rozhodně dokážu představit na levé straně obrany,“ uvedl Conroy. „S Whitecloudem hrál opravdu dobře a bavilo ho to. Proto se nebojím zkusit ho s dalším pravákem.“

Nemec se v týmu setká i se spoluhráči ze Slovenska. V Calgary působí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek, kteří jeho příchod vítají.

„Paráda, jsem rád,“ napsal na sociální sítě Pospíšil. „Pořádná bomba, mám strašnou radost,“ doplnil ho Honzek.

Kromě nich bude slovenský bek sdílet kabinu i s českým útočníkem Adamem Klapkou.

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Nemec je pravidelnou oporou slovenského národního týmu, zúčastnil se únorové olympiády v Miláně a historickou bronzovou medaili vybojoval v Pekingu v roce 2022. Cenný kov si tehdy na krk pověsil v pouhých 18 letech.

V témže roce se dočkal draftu, kde si ho z druhého místa vybralo právě New Jersey. Úspěšný vstup do zámořského hokeje tehdy slavil se svými kamarády z dětství Jurajem Slafkovským a Filipem Mešárem, které si v prvním kole vybral Montreal.

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