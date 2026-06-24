Za takového hráče musíte něco obětovat. V Calgary se těší na Nemce, ten změnu vítá

„Když se vám naskytne příležitost získat 22letého praváka na pozici obránce, navíc dvojku draftu, která je na vzestupu, tak se o něj musíte pokusit,“ pokračoval Conroy pro web Sportsnet.
Calgary poslalo do Devils za Nemce hned tři draftové výběry, které nasbíralo v jiných výměnách v posledních letech. Do New Jersey putuje volba ve druhém kole letošního draftu, v prvním kole v roce 2027 a v prvním kole o rok později. Flames navíc opouští i mladý obránce Etienne Morin.
„Zaplatili jsme vysokou cenu, o tom není pochyb, ale měli jsme pocit, že získat hráče tohoto kalibru nám za to stálo,“ vysvětlil Conroy. „Když máte možnost získat dobrého mladého hráče, který bude v týmu, doufáme, na příštích 15 let, musíte něco obětovat.“
Nemec do Calgary přichází společně s ruským útočníkem Maximem Tsyplakovem. Změnu si pochvaluje hlavně z toho důvodu, že u Devils nedostával na ledě tolik prostoru, přestože celou uplynulou sezonu strávil v hlavním týmu.
GET THE NEW JERSEYS READY ‼️— Calgary Flames (@NHLFlames) June 23, 2026
We have acquired defenceman Simon Nemec & forward Maxim Tsyplakov from NJD for a conditional '27 1st round pick (VGK), a conditional '28 1st round pick (COL), a '26 2nd round pick (NYR) & Etienne Morin.
Both 1st round picks are top-10 protected. pic.twitter.com/P12YS0eyYe
„Bylo to trochu frustrující, protože jsem měl pocit, že bych mohl dostat více času na ledě,“ uvedl dvaadvacetiletý bek. „Když jsem ho dostal, myslím, že jsem dokázal, že v této lize můžu být dobrým hráčem.“
Není to tak dávno, co se na Slovensku řešilo, že Nemec požádal New Jersey o výměnu. Informaci zveřejnil před měsícem Denník N, posléze ale server šport.sk tvrdil, že se tak oficiálně nestalo. Nakonec však mladý zadák klub skutečně opustil.
V týmu Devils strávil tři sezony, první rok za mořem odehrál v AHL. „Myslím, že když sem přišel a neuměl jazyk, prostě to chvíli trvalo,“ zhodnotil začátek Nemcovy klubové kariéry Conroy.
Stabilní místo v hlavním týmu si obránce vybojoval až v uplynulém ročníku. Celkově v 68 zápasech nasbíral 11 gólů a 26 bodů.
A zlepšení jeho výkonů si všimli právě v Calgary, kde mu potřebný icetime a důvěru chtějí dát.
„Jeho hra se opravdu obrátila k lepšímu a ve svých 22 letech je to hráč, s nímž můžeme společně růst. Doufáme, že v příštích několika letech se dostane do vrcholné formy a bude hrát významnou roli v naší organizaci,“ uvedl generální manažer Flames.
„Pan Conroy mi řekl, abych byl v dobré kondici, abych zvládl hrát hodně minut, a to je samozřejmě to, co chci. Budu připravený,“ doplnil slovenský obránce.
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Přesto Nemcův trejd pár otázek vyvolal. Hokejoví experti se podivovali zejména nad tím, proč Flames přivedli dalšího mladého praváka, když tento post zastává dvacetiletá hvězda týmu Zayne Parekh.
Kanadský obránce v uplynulé sezoně nastupoval s dalším pravákem Zachem Whitecloudem a spolupráci si pochvaloval.
„Parekha si rozhodně dokážu představit na levé straně obrany,“ uvedl Conroy. „S Whitecloudem hrál opravdu dobře a bavilo ho to. Proto se nebojím zkusit ho s dalším pravákem.“
Nemec se v týmu setká i se spoluhráči ze Slovenska. V Calgary působí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek, kteří jeho příchod vítají.
„Paráda, jsem rád,“ napsal na sociální sítě Pospíšil. „Pořádná bomba, mám strašnou radost,“ doplnil ho Honzek.
Kromě nich bude slovenský bek sdílet kabinu i s českým útočníkem Adamem Klapkou.
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Nemec je pravidelnou oporou slovenského národního týmu, zúčastnil se únorové olympiády v Miláně a historickou bronzovou medaili vybojoval v Pekingu v roce 2022. Cenný kov si tehdy na krk pověsil v pouhých 18 letech.
V témže roce se dočkal draftu, kde si ho z druhého místa vybralo právě New Jersey. Úspěšný vstup do zámořského hokeje tehdy slavil se svými kamarády z dětství Jurajem Slafkovským a Filipem Mešárem, které si v prvním kole vybral Montreal.