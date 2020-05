Pořád nic nevíme. Bez diváků bude NHL divná, shodují se čeští gólmani

Rittich se pozastavuje nad tím, jestli je takové rozhodnutí fér vůči mužstvům, které se do play off nedostaly, ale zároveň říká: „Nic s tím neuděláme.“

Francouz naopak tuto podobu vyřazovací části považuje za všeobecně přijatelný kompromis. „Kdyby se měla dohrát základní část, tak by to pro pár týmů jako Detroit nebo Anaheim bylo těžké. Nastupovaly by totiž s vědomím, že se do play off stejně nemohou dostat.“

Mrázek na věc kouká úplně z jiného pohledu - ještě není přesvědčený, že se liga skutečně dohraje. „Je to schválený formát, ale ještě není nic rozhodnuté a dané na sto procent. Uvidíme, jak se situace vyvine během následujícího měsíce. Osobně si myslím, že se hrát nemusí. Faktorů proti je ještě hodně, je to otevřené,“ řekl ČTK.

Podle aktuálních předpokladů by NHL měla začít nejdříve na přelomu července a srpna a utkání by se měla uskutečnit pouze ve dvou městech. Hráči by měli bydlet v hotelu a být neustále pod dohledem. Každodenně by například měli podstupovat testy na koronavirus.

Brankář Caroliny Petr Mrázek zdraví diváky.

Ostatně i Rittich s Francouzem přiznávají, že zatím nemají k dispozici dost informací, aby věděli, co je čeká. „Zbývá ještě hodně nezodpovězených otázek,“ shodují se. „Hlavně mě zajímá, jak to bude s rodinou, kde budeme hrát, kdy se máme hlásit, jak to bude probíhat. Zatím je všechno v rané fázi,“ říká Rittich.



Mrázek dodává: „Neumím si představit, jak to bude fungovat. Člověk bude zavřený na hotelech. I tým, který bude hrát doma. Bez rodin, bez fanoušků. Nevím, jak si to mám představit. Rád bych hrál za dobrých podmínek. Myslím si ale, že by bylo dobré se hlavně připravit na další sezonu. S fanoušky a tak, aby to mělo hlavu a patu.“

Hráči v jednotlivých týmech pochopitelně všechny nejasnosti a pochybnosti rozebírají na Whatsappu. Francouzovi parťáci z Colorada řeší, jestli vyrazit do Denveru, kde by mohli trénovat po malých skupinkách. „Probíhá tam diskuze co a jak. Řešili jsme také informační telefonáty s doktory hráčské asociace.“

Rittichovo Calgary má zase každý den pravidelný videochat, kterého se účastní trenéři i manažeři. Pro všechny tři gólmany je však momentálně výhodnější zůstat v Česku, kde mají mnohem lepší možnosti se připravovat.

Coloradský gólman Pavel Francouz se občerstvuje.

„Stadiony jsou tu otevřeny už dva týdny, takže se do přípravy zapojuje víc lidí. Budu se snažit být na ledě co nejvíc, abych se do toho dostal,“ říká Francouz. Rittich zase nemíní svou průběžnou přípravu po novinkách z NHL nijak měnit. „Probíral jsem to i s trenérem a není třeba.“



Calgary se v play off střetne s Winnipegem, což Rittichovi vůbec nevadí. „Je to kvalitní tým jako každý v NHL. Mají dvě pětky, které umí dát gól, takže to nebude nic lehkého. Neřeším oblíbenost soupeře, ale je škoda, že nebudeme hrát na svých stadionech, protože by u nás i ve Winnipegu byla skvělá atmosféra. To je jediný černý puntík,“ tvrdí.

Absence diváků na nejdůležitějších utkáních sezony vadí i Mrázkovi. „Je to hodně zvláštní představa, bude to jako příprava,“ myslí si gólman Caroliny, kterou čeká New York Rangers. Jaké jsou šance? To si netroufá tvrdit, protože od přerušení soutěže v polovině března je všechno jinak.

„Může se stát cokoli a vyhrát může kdokoli. I Montreal, který musel z posledních dvanácti zápasů deset nebo jedenáct vyhrát a stejně by neměl jistotu play off. Je to úplně nová soutěž. Jak už jsem ale řekl, hrát o trofej bez fanoušků je strašně zvláštní.“