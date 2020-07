NHL v létě natrvalo? Je to možné, vydělá hodně peněz, tuší Šimek

Šimkovi bude v září 28 let a až do prosince bude jen trénovat a trénovat. Jeho San Jose totiž patřilo před vypuknutí pandemie k nejhorším týmům v NHL, a tak se ho netýká blížící se play off. První zápas ho tak čeká nejdříve 1. prosince, kdy by měla začít nová sezona.

„Já slyšel dokonce až o lednu, takže by ta pauza mohla být ještě o měsíc delší,“ usměje se Šimek.

Straší vás to?

Není příjemné být devět měsíců bez hokeje, člověk z toho vypadne. Na druhou stranu jsme profesionálové a musíme se s tím nějak vypořádat: chodit na led a dávat si tréninkové drily, abychom z toho úplně nevypadli. Musíme být připravení na novou sezonu. Samozřejmě je špatné být tak dlouho bez hokeje, ale holt to takhle dopadlo a musíme se s tím poprat.

Filip Hronek přiznal, že by si pauzu rád zkrátil hraním extraligy za Hradec. Zjišťoval jste si, jak by se na hraní v Liberci, kde jste působil, dívalo San Jose?

Musím se přiznat, že nezjišťoval. Zaprvé jsem vázaný smlouvou a hlavně jsem po vážném zranění kolene, takže předpokládám, že by mi to nedovolili. Šanci mají možná zdraví kluci, já jsem přesvědčený, že nemám nárok.

Kvůli zranění a koronaviru budete od loňského března do letošního prosince, tedy z celkových 21 měsíců 17 mimo hru. Jak se s tím vypořádáváte?

Není to jednoduché, ale snažím se teď trénovat úplně stejně jako před zraněním. Loni jsem měl během letní přípravy spíš samou rehabilitaci a postupně zatěžoval nohu. Teď už dělám všechno naplno, snažím se být na novou sezonu připravený.

Nová sezona by ale měla začít nejdříve v prosinci, to je dlouhá doba. Nebude potřeba si zápasy alespoň simulovat?

Já vím, že trénování není zápas. Těžko říct. Asi seženu dvacet kluků, abychom si zahráli na dvě. Ne, to si dělám srandu.



A proč ne? Hráčů jako vy je dost, nebudete se domlouvat, že byste se scházeli a hráli?

To jste mě zaskočil, s klukama jsme se o tom vůbec nebavili. Ani nevím, jaký počet hráčů z NHL je mimo hru. Těžko říct. Třeba něco proběhne, třeba ne. Další věc je, že pár kluků je po zranění a nebude chtít riskovat. U nás se to týká Tomáše Hertla, který je po operaci kolene. Je hezké si zahrát, ale riskovat, že vás někdo zraní, to za to nestojí.

Nebude herní výpadek problém?

Na led budu chodit určitě sám nebo aspoň s pěti lidmi a i to vám něco dá. Samozřejmě to není žádný zápas, zápasová praxe bude pochopitelně chybět. Ale jsme profesionálové a něco jsme už odehráli. Zas takový problém by to být neměl.

Co se domluvit s Libercem, že byste s ním alespoň trénoval? To by vám mohlo pomoci, nemyslíte?

Já už s Libercem chodil a ani jsem se v San Jose neptal, jestli můžu, nebo ne. Napsal jsem Aleši Vladykovi, což je v Liberci videokouč, a zeptal se, jestli by byla možnost s nimi jít na led. Souhlasili, tak jsem to přivítal. Ale teď, jak se blíží sezona, už s nimi chodit nebudu. Uvidím, co bude pak. Teď dáváme dohromady nová víza do Ameriky. Záleží také, kdy do ní poletíme.



Kdy byste nejraději?

Ještě nevíme, kdy nová sezona začne. Říká se, že 1. prosince, někdo tvrdí, že až v lednu. Mám nějaké tréninkové plány od našeho kondičního trenéra. Spíš ale jedu podle plánu svého českého trenéra, kterému důvěřuju a cítím se po jeho přípravě vždycky skvěle.

Nebudou týmy, které mají v NHL nucenou pauzu, od nové sezony v nevýhodě oproti ostatním?

Konkurence bude mít praxi, ale konkrétně u nás v San Jose je dobré, že se nám dají dohromady zranění hráči. Kromě Hertlíka měl problémy s rukou i Erik Karlsson. Oba jsou pro nás klíčoví, takže je fajn, že budou od nové sezony dokonale doléčení. Půjdeme do boje v plné síle a budeme bojovat o play off, když se nám to letos nepovedlo.

Šimkova čísla 28. Přesně 20. září oslaví Radim Šimek narozeniny. Z někdejšího talentu je už zkušený hráč. 9 000 000. Tolik dolarů si Šimek vydělá díky nové čtyřleté smlouvě v San Jose. Dosud bral ročně 675 tisíc. 17. Tolik měsíců z celkových 21 Šimek nebude hrát. Nejdřív stál osm měsíců kvůli zranění kolene, nyní ho čeká dalších devět.

Nemrzí vás z osobního hlediska, že vzhledem k věku přicházíte o nejlepší část kariéry?

V NHL řekli, že je pro ně priorita odehrát v další sezoně všech 82 zápasů, takže o žádný zápas nepřijdeme, jenom se základní část posune od prosince do července.

Přesto přijdete o dalších devět měsíců svých nejlepších let.

Jo, je to dlouhá doba. Ale San Jose mělo téměř jisté, že bude bez play off, takže bychom končili 4. dubna a další sezona by začínala v říjnu. Takže se nám to posune o tři měsíce, což není zas tak extrémní doba, kdy by člověk měl říct, že přichází o nejlepší roky, kdy by mohl vynikat.

Takže vás to nemrzí?

Mrzí mě, že jsme se nedostali do play off, protože tým jsme měli dobrý, ale výsledky bohužel nepřicházely. Teď máme co dělat, abychom se vrátili tam, kam patříme.

Tak přejděme od sportovní stránky k finanční. Podepsal jste novou smlouvu, nepřijdete tím posunem o peníze?

Já tam měl nějaký podpisový bonus, který jsem dostal. Pokud se odehraje v příští sezoně všech 82 zápasů, tak bychom měli všichni dostat platy podle smlouvy. V tomhle jsem úplně v klidu.

V Americe se mluví o tom, že posunutím sezony se může najet na nový formát NHL, protože podzimní zápasy nebývají v USA až tak sledované a jsou ve stínu silnějších sportů jako baseball a basketbal. V létě jsou naopak volné termíny v televizi, což je pro NHL obchodní příležitost. Co na to říkáte jako hráč?

Abych řekl pravdu, tak ani nevím, že by to chtěli takhle ustálit. To jsem docela překvapený. Ale je pravda, že možné je všechno. Od začátku koronaviru jsem si říkal, že budou chtít sezonu dohrát, protože není olympiáda ani žádné jiné vrcholové akce, na které se čeká celý rok, takže NHL bude mít prostor, aby ji mohli vysílat. Místo čtyř zápasů denně jich může být v televizi šest a vydělají na tom hodně peněz. Tohle je pro hokej v Americe dobré, že není žádná jiná liga a lidi na to budou koukat.

Bude fanouškům v San Jose jedno, že by se hrálo od prosince do konce léta? V Kanadě se na to moc netváří, ale u vás je to trošku něco jiného. Dokážete posoudit, jak by to přijali?

Konkrétně v San Jose se na nejvyšší úrovni nehraje žádný jiný sport. Tedy kromě fotbalu. Není tam americký fotbal, není tam baseball... Lidi na hokej budou chodit a je jim jedno, jestli je to v zimě nebo v létě. Oni tam nic nemají. Ale je pravda, že v Kanadě to berou jinak a hrát zimní sport v létě je zvláštní. Jenže s tím nic neudělají. Jak si to vedení NHL nastaví, tak to bude.



Jak byste se na takovou změnu přizpůsoboval?

Zvláštní by to bylo tím, že by nebylo přes léto žádné volno. Normálně vám skončí sezona, jedete na dovolenou a odpočíváte. Co si budeme povídat, v létě se regeneruje mnohem líp než na podzim nebo v zimě. V tomhle by to bylo divný a jiný. Jinak nevidím problém hrát v létě, protože kempy vám v Česku začínají v půlce července.

Nejste na jednu stranu rád, že teď nemusíte do Kanady, kde byste musel být zavřený bez kontaktu s okolím?

Bylo by to nepříjemné, ale jelikož jsem toho minulý rok kvůli zranění moc neodehrál, tak by mi to tolik nevadilo. Hrajeme hokej, abychom vyhrávali a něco dokázali a každé play off je šance udělat úspěch a vyhrát pohár. Asi bych to bral po sportovní stránce. Pak je to druhé hledisko, že nevidíme rodiny. Není to ale nějaká extrémně dlouhá doba, že by se to nedalo vydržet. Nějak by se to zvládlo.

Máte obavy z koronaviru, když s ním v zámoří mají větší problémy?

Těžko říct, lidi na to umírají, asi to nebude obyčejná chřipka. Ale to by člověk nesměl dělat vůbec nic. Můžete se nakazit v MHD v Praze, stejné by to bylo i v Americe. Kdybych se nakazil, tak by to byla smůla, ale nějak extra bych se toho nebál – můžete dostat horší nemoci.

Navíc jste zdravý, takže byste si s tím poradil. Problémy se týkají spíš lidí, které už něco trápí...

Jasně, tohle by byl problém u kluků, kteří mají třeba cukrovku. Koronavir by je mohl odrovnat úplně.