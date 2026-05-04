Dobeš zařídil Montrealu postup, přechytal i Vasilevského. Hokejový bůh, zní z kabiny

Lucie Jirásková
  13:05
Osmadvacet pochytaných střel a holicí pěna v obličeji. S takovým výsledkem skončil po nedělním zápase český brankář Jakub Dobeš. Čtyřiadvacetiletý gólman zazářil v sedmém utkání série proti Tampě (2:1) a zařídil Montrealu postup do druhého kola play off NHL. „Snažím se pořád zpracovat všechno, co se děje. Uvnitř jsem opravdu šťastný, ale myslím, že to na mě dolehne až později,“ hlásil.

A že to opravdu nebyl jednoduchý zápas. Montreal v celém utkání poslal do brankoviště Tampy pouze devět střel a v jeden moment se nepokusil o gól dlouhých 26 minut a 55 vteřin.

Dobeš tak v brance prožil horké chvíle, přesto zvládl odolat tlaku soupeře a za celý zápas inkasoval pouze jednou.

„Během sezony mi kluci mnohokrát pomohli a vytáhli mě z bryndy. Já se snažím dělat to samé. Někdy nehrají dobře, někdy nehraju dobře já. Vždycky mi kryjí záda a já vždycky kryju záda jim. To je naše mentalita,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý brankář skromně.

„Má v sebe obrovskou důvěru, což je skvělé vidět. Každý den tvrdě pracuje, aby se na zápasy připravil. Dělá to od té doby, co přišel do našeho týmu, a budeme potřebovat, aby pokračoval v dobrých výkonech i nadále,“ chválil ho útočník Nick Suzuki.

Jakub Dobeš (75) z Montréal Canadiens jde po puku v zápase s Tampa Bay Lightning, atakuje ho Brandon Hagel (38).

Sedmý zápas série byl pro Dobeše speciální i z toho důvodu, že se naproti němu do branky postavil jeho dětský vzor Andrej Vasilevskij, kterého český brankář podle statistik dokonce přechytal.

„Nemohl jsem tomu uvěřit. Byl jsem strašně nervózní, když jsem mu měl podat ruku,“ přiznal Dobeš po zápase. „Snil jsem o tomhle momentu odjakživa, ale porazit ho v sérii na sedm zápasů? Jsem na sebe fakt hrdý, ale musím zůstat pokorný.“

Přitom začátek sezony pro Dobeše moc přívětivý nebyl. Na podzim nepodával tak přesvědčivé výkony a místo brankářské jedničky si vybojoval až v průběhu dalších zápasů. Postupně se dostal do výborné formy a stal se nepostradatelnou součástí kanadského týmu.

„Jako brankář hodně vyrostl. Je si sám sebou velmi jistý. Maká i mimo led a na zápasy se připravuje se správným přístupem,“ doplnil montrealský kapitán.

Dobeš vychytal Montrealu postup, Nečas třikrát asistoval u kanonády

Pochvaly se čtyřiadvacetiletý brankář dočkal i od trenéra týmu Martina St. Louise. „Nebyli jsme lepším týmem, ale Dobeš pro nás dnešní zápas doslova ukradl. Předvedl fantastický výkon a dovedl nás k postupu,“ pravil.

Českého gólmana ocenili i spoluhráči, kteří mu v kabině přichystali pořádné překvapení. Hned při vstupu do šatny mu v obličeji přistála porce holicí pěny. „Máme skvělou partu kluků, skvělou partu brankářů. Mám je moc rád,“ smál se Dobeš.

V sérii proti Tampě odchytal Dobeš všech sedm zápasů, v nichž pokryl 181 ze 196 střel a v play off si zatím drží úspěšnost zákroků 92,35 %. Ve druhém kole vyřazovacích bojů čeká Montreal série proti Buffalu, které dokázalo vyřadit Boston. První vzájemný střet čeká hokejisty ve čtvrtek.

„Uvnitř jsem hrozně šťastný, ale musíme se zresetovat. Buffalo je těžký soupeř a my musíme předvést minimálně stejný výkon jako v prvním kole,“ je si vědom Dobeš.

Jakub Dobeš (75) v bráně Montrealu, zakončit se pokouší Yanni Gourde (37) z Tampa Bay.
Jakub Dobeš z Montreal Canadiens přijímá gratulaci od Jona Coopera, trenéra Tampa Bay Lightning.
Alexandre Texier (85) a Jakub Dobeš (75) slaví postup Montreal Canadiens.
Jakub Dobeš z Montrealu a jeho trenér Martin St. Louis slaví postup v rámci play off.
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Velká posila pro Třinec. Do obrany získal reprezentačního obránce Pyrochtu

Nadšený Filip Pyrochta slaví premiérovou trefu na světovém šampionátu.

Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před...

4. května 2026  12:59

Hokej mění za navádění letadel. Výdělek v profesní kariéře je lepší, říká Koblížek

Premium
Hokejový útočník Tomáš Koblížek z Chomutova se po posledním zápase první ligy s...

Až za pár let poletíte na dovolenou, je docela možné, že optimální výškovou hladinu vašeho letadla nebo správné rozestupy mezi stroji bude hlídat hokejista. Zní vám to bláznivě? Tomáš Koblížek, nyní...

4. května 2026

Výjimečná přestřelka, patnáct gólů! S tím jsme do zápasu ale nešli, zní z Colorada

Hokejisté Colorada slaví gól do sítě Minnesoty.

Moc často se nestává, že by se v zápase play off tak často měnilo skóre. Hokejisté Colorada a Minnesoty se ale postarali o pořádně vzrušující mač. Patnáct gólů, férově rozprostřených do celého...

4. května 2026  11:17

Švédské hokejové hry 2026: Program, soupisky, výsledky, Češi

Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na mistrovství světa 2026 jsou Švédské hokejové hry, které se uskuteční v Ängelholmu od 7. do 10. května. V našem přehledu najdete program...

4. května 2026  10:55

Hrál s Jágrem i Plekancem, byl nejlepším střelcem týmu. Do Kladna se vrací Kubík

Adam Kubík z Českých Budějovic uniká Viliamu Čachu z Třince.

Hokejové Kladno posiluje ofenzivu, do kádru extraligových Rytířů se po téměř třech sezonách v Českých Budějovicích vrací útočník Adam Kubík. „Mám očekávání od sebe, ale i od týmu. Skládá se slibně,...

4. května 2026  10:28

Pojedou na MS mladíci? Záleží také na NHL. Rulík čeká, jaké bude mít možnosti

Český obránce Tomáš Galvas si u mantinelu kryje puk před Kenem Jägerem ze...

Vyčkává, doufá. Musí, nic jiného ani Radimu Rulíkovi nezbývá. Při zlatém tažení v Praze měl na soupisce devět jmen z NHL. Na loňském šampionátu nakonec sedm. A teď? Týden před oznámením nominace na...

4. května 2026  9:35

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

4. května 2026  9:01

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

4. května 2026  8:46

Hokej jsem hrát nechtěl, střílel jsem na obě branky, říká nejmladší Zohorna

Radim Zohorna se raduje z branky v zápase proti St. Louis

Je nejmladším členem hokejového klanu, který se nesmazatelně zapsal do historie české reprezentace. Stejně jako oni slavil extraligový titul, ale jako jediný z bratrského tria se Radim Zohorna...

4. května 2026

Dobeš vychytal Montrealu postup, Nečas třikrát asistoval u kanonády

Jakub Dobeš z Montreal Canadiens přijímá gratulaci od Jona Coopera, trenéra...

V jediném sedmém duelu prvního kola play off NHL hokejisté Montrealu uspěli 2:1 na ledě Tampy. Celkově 28 zákroky k tomu přispěl i český gólman Jakub Dobeš, jenž byl zvolen první hvězdou duelu. Vidět...

4. května 2026  7:02,  aktualizováno  7:43

České hokejové hry 2026: Program, soupisky, výsledky, Češi

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

V rámci příprav na hokejové mistrovství světa 2026 elitní evropské týmy absolvovaly v Česku předposlední zastávku na Euro Hockey Tour. České hokejové hry v Českých Budějovicích, které se konaly od...

3. května 2026  21:42

