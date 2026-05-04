Dobeš zařídil Montrealu postup, přechytal i Vasilevského. Hokejový bůh, zní z kabiny

A že to opravdu nebyl jednoduchý zápas. Montreal v celém utkání poslal do brankoviště Tampy pouze devět střel a v jeden moment se nepokusil o gól dlouhých 26 minut a 55 vteřin.
Dobeš tak v brance prožil horké chvíle, přesto zvládl odolat tlaku soupeře a za celý zápas inkasoval pouze jednou.
„Během sezony mi kluci mnohokrát pomohli a vytáhli mě z bryndy. Já se snažím dělat to samé. Někdy nehrají dobře, někdy nehraju dobře já. Vždycky mi kryjí záda a já vždycky kryju záda jim. To je naše mentalita,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý brankář skromně.
„Má v sebe obrovskou důvěru, což je skvělé vidět. Každý den tvrdě pracuje, aby se na zápasy připravil. Dělá to od té doby, co přišel do našeho týmu, a budeme potřebovat, aby pokračoval v dobrých výkonech i nadále,“ chválil ho útočník Nick Suzuki.
Sedmý zápas série byl pro Dobeše speciální i z toho důvodu, že se naproti němu do branky postavil jeho dětský vzor Andrej Vasilevskij, kterého český brankář podle statistik dokonce přechytal.
„Nemohl jsem tomu uvěřit. Byl jsem strašně nervózní, když jsem mu měl podat ruku,“ přiznal Dobeš po zápase. „Snil jsem o tomhle momentu odjakživa, ale porazit ho v sérii na sedm zápasů? Jsem na sebe fakt hrdý, ale musím zůstat pokorný.“
Přitom začátek sezony pro Dobeše moc přívětivý nebyl. Na podzim nepodával tak přesvědčivé výkony a místo brankářské jedničky si vybojoval až v průběhu dalších zápasů. Postupně se dostal do výborné formy a stal se nepostradatelnou součástí kanadského týmu.
„Jako brankář hodně vyrostl. Je si sám sebou velmi jistý. Maká i mimo led a na zápasy se připravuje se správným přístupem,“ doplnil montrealský kapitán.
Dobeš vychytal Montrealu postup, Nečas třikrát asistoval u kanonády
Pochvaly se čtyřiadvacetiletý brankář dočkal i od trenéra týmu Martina St. Louise. „Nebyli jsme lepším týmem, ale Dobeš pro nás dnešní zápas doslova ukradl. Předvedl fantastický výkon a dovedl nás k postupu,“ pravil.
Českého gólmana ocenili i spoluhráči, kteří mu v kabině přichystali pořádné překvapení. Hned při vstupu do šatny mu v obličeji přistála porce holicí pěny. „Máme skvělou partu kluků, skvělou partu brankářů. Mám je moc rád,“ smál se Dobeš.
V sérii proti Tampě odchytal Dobeš všech sedm zápasů, v nichž pokryl 181 ze 196 střel a v play off si zatím drží úspěšnost zákroků 92,35 %. Ve druhém kole vyřazovacích bojů čeká Montreal série proti Buffalu, které dokázalo vyřadit Boston. První vzájemný střet čeká hokejisty ve čtvrtek.
„Uvnitř jsem hrozně šťastný, ale musíme se zresetovat. Buffalo je těžký soupeř a my musíme předvést minimálně stejný výkon jako v prvním kole,“ je si vědom Dobeš.