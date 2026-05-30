Natěšená Carolina, hráči zůstali pověrčiví. Hala burácela: My chceme pohár!

Lucie Jirásková
  13:22
Do finále se dostali poprvé po dvaceti letech. Carolina v pátém zápase série roznesla Montreal 6:1 a získala trofej pro vítěze Východní konference. Suverén, který v letošním play off dosud ztratil pouze jediný zápas, má před sebou poslední překážku v boji o Stanley Cup. „Stále nás čeká spousta práce, ale to člověka motivuje hrát. A to je důvod, proč hru milujeme,“ svěřil se střelec vítězného gólu Logan Stankoven.
Útočník Caroliny Jackson Blake střílí v zápase proti Montrealu. | foto: Reuters

Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica...
Taylor Hall (Carolina) pálí, gólman Jakub Dobeš (Montreal) zasahuje.
Útočník Seth Jarvis z Caroliny se snaží překonat montrealského brankáře Jakuba...
Halou znělo nadšení a jásot domácích fanoušků, kteří už dvě minuty před koncem zápasu křičeli: „My chceme pohár!“ Pátý duel konferenčního finále k vítězství domácích opravdu směřoval.

Skóre otevřel v 10. minutě Taylor Hall, do konce třetiny na něho navázali Stankoven a Eric Robinson. Po druhé třetině už Carolina zásluhou Jacksona Blakea a Shaynea Gostisbehera vedla o pět branek.

Ve třetí dvacetiminutovce po Gostisbeherově faulu sice snížil montrealský útočník Cole Caufield, Carolina ale zpečetila postup v 57. minutě, když prázdnou bránu trefil Seth Jarvis.

Hurricanes si zahrají finále NHL poprvé od roku 2006. Před dvaceti lety se i s Josefem Vašíčkem a Františkem Kaberlem v sestavě střetli s Edmontonem, který porazili 4:3 na zápasy.

Podívejte se na radost fanoušků z vítězství ve Východní konferenci:

Průsečíkem, který úspěchy Caroliny propojuje, je hlavní kouč Rod Brind’Amour. Bývalý kanadský hokejista je s klubem neodmyslitelně spjatý, na počátku nového tisíciletí zvedal nejcennější trofej NHL nad hlavu s kapitánským céčkem na hrudi.

„Teď je trochu těžké to zpracovat. Byla to rozhodně dlouhá cesta. A vyplatila se. Jsem na tu skupinu opravdu hrdý. Před sebou máme ještě jednu velkou překážku, ale snažím se si tuhle část užít,“ uvedl trenér a bývalý hráč. Jeho svěřenci si ale v play off cestu hodně zkrátili, když uspěli ve dvanácti ze třinácti duelů.

Teď ve stopách svého kouče kráčeli i při přebírání Prince of Wales Trophy, která patří vítězi Východní konference. Stejně jako Brind’Amour v roce 2006 se ani kapitán současného týmu Jordan Staal ceny nedotkl, což by prý mělo přinést celku štěstí ve finále.

Hokejisté Caroliny pózují s trofejí pro vítěze Východní konference NHL.

Kromě roku 2006 a 2026 se Carolina stala šampionem Východní konference jenom v roce 2002. Tehdy pohár vyloženě zvedl kapitán Ron Francis, který nedal na „hloupé pověry“, jak sám říkal. Tým ze Severní Karolíny však nestačil v boji o prvenství na Detroit.

Teď Carolina slaví, každá mince má ovšem dvě strany. Z výkonu v pátečním zápase byli zklamaní hráči Montrealu, pro které bylo utkání v Raleigh poslední v letošní sezoně.

„Nevím, proč se nám nepodařilo podat lepší výkon,“ uvedl obránce Montrealu Lane Hutson. „Myslím, že jde především o mentalitu. Byl to nejnáročnější zápas, jaký jsme zatím odehráli. Doufám, že na tom budeme stavět.“

Podívejte se, jak hráči přebírali Prince of Wales Trophy:

Přitom začátek série byl poměrně vyrovnaný, po dvou utkáních byl stav shodně 1:1. Pak ovšem Carolina začala dominovat a Montreal už se do hry nedokázal vrátit.

Na výkonech Canadiens se podepsala i náročná sezona a play off, kterým na rozdíl od Caroliny neprošli tak hladce. Série proti Tampě a Buffalu rozhodovaly až sedmé zápasy.

„Myslím, že byli psychicky trochu vyčerpaní kvůli tomu, čím si museli projít,“ řekl Brind’Amour. „Nahrálo nám to do karet, protože vzhledem k výsledku a průběhu zápasů by to asi dopadlo jinak, kdyby byli trochu čerstvější.“

Snová sezona skončila i pro českého gólmana Jakuba Dobeše, který v brance Montrealu podával celé play off mimořádné výkony. V pátém utkání proti Carolině předvedl 24 zákroků, na vítězství to ale nestačilo. Závěrečná fáze vyřazovacích bojů tak kromě Tomáše Hertla, který obléká dres Vegas, nebude mít další českou stopu.

Kanadský celek ale i přes nepovedený závěr prožil parádní sezonu. Hokejisté se proto navzdory zklamání z porážky snaží do budoucnosti dívat pozitivně a věří, že je úspěšná sezona v následujících letech posune.

„Stále rosteme. Hodně jsme se během sezony naučili. Vím, že letos nepostupujeme dál, nevyhrajeme, ale v tom, co jsme letos dokázali, je spousta vítězství. Pomůže nám to se dále zlepšovat,“ řekl trenér Montrealu Martin St. Louis.

A v podobném duchu hodnotil tým i kapitán Nick Suzuki. „To, co se právě stalo, je na nic, ale i tak jsem na tým a na to, čeho jsme letos dosáhli, velmi hrdý. Kluci bojovali až do samého konce. Měli jsme za sebou tři dost vyčerpávající série. Když se ohlédnu za sezonou, je z ní spousta pozitivních věcí, které si můžeme odnést.“

„Nikdy nevíte, kolikrát se vám ještě naskytne příležitost být jen pár zápasů od finále Stanley Cupu. Budoucnost je samozřejmě slibná, máme spoustu mladých hráčů a jádro týmu, které snad vydrží pohromadě ještě dlouho a přinese nám spoustu vítězství,“ dodal šestadvacetiletý útočník.

Hokejisté Caroliny a Vegas poprvé změří síly 3. června.

