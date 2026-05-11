Hrdina? Ne, jsem jen potrhlý brankář, dušoval se Dobeš. Před davy zadržoval slzy

Montrealský gólman byl skandujícím davem viditelně dojatý a zadržoval slzy. „Jsou úžasní. Vždy se snažím jim dát nějakým způsobem najevo, že je slyším a že jsem hrdý na to, že můžu hrát za tento klub,“ vyprávěl s úsměvem.
I přes fanouškovskou podporu a senzační výkony, které v bráně podává, ale zůstává skromný. „Sám sebe za hrdinu nepovažuji. Jsem jen potrhlý brankář, který se snaží zastavit puky. Většinou jdu domů, najím se, podívám se na Hru o trůny a jdu spát. Nemyslím si, že je na tom něco hrdinského,“ sdělil.
Dobeš v nedělním utkání inkasoval už po 53 vteřinách, když ho překonal útočník Tage Thompson. Nenechal se ale rozhodit a zlikvidoval dalších 26 střel. Do konce duelu pak pustil za záda ještě jeden puk, přesto Montreal zvítězil 6:2 a dostal se v sérii do vedení 2:1 na zápasy.
„Je pro nás klíčový a zachraňuje nás, když to nejvíc potřebujeme. V tomto play off podává neuvěřitelné výkony a drží nás ve hře v každý zápas. Určitě v tom bude pokračovat. Každý den tvrdě pracuje a je připravený na každý okamžik,“ chválil Dobeše spoluhráč Cole Caufield.
Čtyřiadvacetiletého gólmana ocenil i montrealský kapitán Nick Suzuki. „Je to výjimečný kluk, za poslední tři měsíce si ho tady všichni oblíbili. Tohle je město, které si vždy oblíbilo své brankáře, odvádí skvělou práci.“
Jak velkou oporu Montreal v českém brankáři má, si dobře uvědomují i v Buffalu. Dobešovy výkony leží v žaludku především útočníkovi Zachu Bensonovi, který se montrealskou jedničku pravidelně snaží rozhodit. Ve stejné aktivitě pokračoval i v sobotním zápase, kde Montreal na ledě soupeře zvítězil 5:1.
Ve 37. minutě při pádu Dobeše atakoval a český brankář si to nenechal líbit. Okamžitě se za něj postavil i obránce Mike Matheson, se kterým si to zase přijel vyřídit kapitán Buffala Rasmus Dahlin.
„Nevidím úplně všechno, co se na ledě děje, ale neřešil bych to. Doby je hlavně bojovník. Když tohle dělá, tak je sám sebou,“ komentoval situaci trenér Montrealu Martin St. Louis.
Montreal odehrál proti Sabres tři utkání, v nichž dokázal s Dobešem v zádech zvítězit dvakrát. Další vzájemný střet, v němž bude mít Buffalo šanci vyrovnat, odehrají hokejisté v úterý.
„S každým dalším zápasem se cítíme komfortněji. Jako tým zbytečně nepanikaříme, držíme se naší hry,“ připomněl Dobeš. „Když přijde čas dělat svou práci, udělám cokoli, abychom vyhráli a potěšili tento klub i fanoušky.“