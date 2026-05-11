Hrdina? Ne, jsem jen potrhlý brankář, dušoval se Dobeš. Před davy zadržoval slzy

Lucie Jirásková
  14:07
Vysloužil si ovace vestoje a skandování celé haly. Český hokejový brankář Jakub Dobeš uchvacuje svými výkony v aktuálně probíhajícím play off zámořské NHL. V nedělním utkání proti Buffalu (6:2) zařídil kanadskému týmu vítězství a vedení v sérii 2:1, čímž si vysloužil skandování celé haly. „Do-by, Do-by, Do-by,“ ozývalo se po závěrečné siréně.
Kaiden Guhle (21) a Jakub Dobeš slaví vítězství Montrealu nad Buffalem. | foto: AP

Jakub Dobeš sleduje dění před montrealskou bránou v utkání s Buffalem.
Montrealský brankář Jakub Dobeš chytá puk do své lapačky v utkání s Buffalem.
Montrealský gólman byl skandujícím davem viditelně dojatý a zadržoval slzy. „Jsou úžasní. Vždy se snažím jim dát nějakým způsobem najevo, že je slyším a že jsem hrdý na to, že můžu hrát za tento klub,“ vyprávěl s úsměvem.

I přes fanouškovskou podporu a senzační výkony, které v bráně podává, ale zůstává skromný. „Sám sebe za hrdinu nepovažuji. Jsem jen potrhlý brankář, který se snaží zastavit puky. Většinou jdu domů, najím se, podívám se na Hru o trůny a jdu spát. Nemyslím si, že je na tom něco hrdinského,“ sdělil.

Dobeš v nedělním utkání inkasoval už po 53 vteřinách, když ho překonal útočník Tage Thompson. Nenechal se ale rozhodit a zlikvidoval dalších 26 střel. Do konce duelu pak pustil za záda ještě jeden puk, přesto Montreal zvítězil 6:2 a dostal se v sérii do vedení 2:1 na zápasy.

„Je pro nás klíčový a zachraňuje nás, když to nejvíc potřebujeme. V tomto play off podává neuvěřitelné výkony a drží nás ve hře v každý zápas. Určitě v tom bude pokračovat. Každý den tvrdě pracuje a je připravený na každý okamžik,“ chválil Dobeše spoluhráč Cole Caufield.

Čtyřiadvacetiletého gólmana ocenil i montrealský kapitán Nick Suzuki. „Je to výjimečný kluk, za poslední tři měsíce si ho tady všichni oblíbili. Tohle je město, které si vždy oblíbilo své brankáře, odvádí skvělou práci.“

Dobeš se radoval na ledě Buffala, Dostála naopak Vegas vyhnalo z brány

Jak velkou oporu Montreal v českém brankáři má, si dobře uvědomují i v Buffalu. Dobešovy výkony leží v žaludku především útočníkovi Zachu Bensonovi, který se montrealskou jedničku pravidelně snaží rozhodit. Ve stejné aktivitě pokračoval i v sobotním zápase, kde Montreal na ledě soupeře zvítězil 5:1.

Ve 37. minutě při pádu Dobeše atakoval a český brankář si to nenechal líbit. Okamžitě se za něj postavil i obránce Mike Matheson, se kterým si to zase přijel vyřídit kapitán Buffala Rasmus Dahlin.

„Nevidím úplně všechno, co se na ledě děje, ale neřešil bych to. Doby je hlavně bojovník. Když tohle dělá, tak je sám sebou,“ komentoval situaci trenér Montrealu Martin St. Louis.

Dobeš s Dostálem vychytali výhry, Hertl ukončil své střelecké trápení

Montreal odehrál proti Sabres tři utkání, v nichž dokázal s Dobešem v zádech zvítězit dvakrát. Další vzájemný střet, v němž bude mít Buffalo šanci vyrovnat, odehrají hokejisté v úterý.

„S každým dalším zápasem se cítíme komfortněji. Jako tým zbytečně nepanikaříme, držíme se naší hry,“ připomněl Dobeš. „Když přijde čas dělat svou práci, udělám cokoli, abychom vyhráli a potěšili tento klub i fanoušky.“

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

Bratři do lajny? Bylo by to hezké, zasnil se druhý olomoucký Vitouch

Sparťan Michal Vitouch.

Já na bráchu, brácha na mě. Hokejoví sourozenci David a Michal Vitouchovi se navzájem provázejí celou dosavadní kariéru, kterou spojili především s pražskou Spartou a prvoligovými Litoměřicemi. Teď...

11. května 2026

Reprezentační brankář Pavlát se vrací z Finska do extraligy, posílí Kladno

Dominik Pavlát ve výstroji Ilves Tampere.

Hokejové Kladno získalo hvězdnou posilu do brankoviště. Do kádru extraligových Rytířů přichází reprezentační gólman Dominik Pavlát, jehož jméno nechybí v nominaci kouče národního týmu Radima Rulíka...

11. května 2026  13:40

Krok do neznáma. Tak se předveďte! Mladí test zvládli, teď se ale očekávají výsledky

Radim Rulík v utkání se Švýcarskem na Švédských hrách.

Usedl za stůl, nasadil si brýle a spustil. Při této příležitosti a v roli kouče národního týmu naposledy. Radim Rulík přečetl pětadvacet jmen, která s ním odcestují do Švýcarska. Mezi nimi i taková,...

11. května 2026  12:17

Šéf Hradce Kmoníček: Nasazení a nastavení hráčů v play off se mi nelíbilo

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Kabina s méně cizinci a další velké jméno, které přichází od největšího rivala? Ke dvěma výrazným momentům tvorby kádru pro příští sezonu přidává generální manažer hradeckého hokejového Mountfieldu...

11. května 2026  11:40

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

11. května 2026

Dobeš s Dostálem vychytali výhry, Hertl ukončil své střelecké trápení

Tomáš Hertl se snaží zasunout puk za Lukáše Dostála.

V obou nedělních zápasech play off hokejové NHL se radovali čeští brankáři. Jakub Dobeš přispěl k triumfu Montrealu 6:2 nad Buffalem, po kterém kanadský celek vede v sérii 2:1 na zápasy. Slavit mohl...

11. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:52

Kučeřík je zpátky v Brně. Ve Finsku mu chyběla atmosféra: Hrajeme i pro lidi

Radek Kučeřík v dresu Ilves Tampere na ledě Brna.

Před dvěma lety balil kufry do Finska, teď je zase vybalí v Brně. Obránce Radek Kučeřík se po dvou sezonách v zahraničí vrací do Komety. Ačkoliv to při vzájemném říjnovém duelu Ligy mistrů ještě...

11. května 2026

Hokej v televizi a plná lednice. Češi si doma staví vlastní fanouškovské zóny

Euro Hockey Tour 2026: přehled a výsledky turnajů

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

26. dubna 2026  11:17,  aktualizováno  10. 5. 23:42

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Mathew Tkachuk v semifinále se Slovenskem.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

10. května 2026  22:43

