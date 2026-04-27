Byl to gól, či nikoliv? V NHL zkoumají kontroverzní branku, video důkazy nejsou

K diskutovanému momentu došlo za stavu 3:3 ve třetí minutě prodloužení čtvrtého vzájemného zápasu. Ryan Poehling si stáhl puk po vyhraném buly a z pravého rohu ho nahodil do brankoviště.
Kotouč se ovšem odrazil od brusle obránce Edmontonu Darnella Nurse a spadl gólmanovi Tristanu Jarrymu pod betony.
Podívejte se na kontroverzní gól Anaheimu v utkání proti Edmontonu:
CHAOS IN ANAHEIM‼️
• There was NO initial call on the ice when the play was live
• The officials discussed, RULED IT A GOAL on the ice
• THEN there was a video review, NO video angle shows the puck completely across the goal line
• Situation room confirms a GOOD GOAL… pic.twitter.com/2KqkZRl4dg
Z pod nich puk posléze klouzal za brankovou čáru a zastavil se v pozici, kde ho ovšem Jarry kuriózně překryl bruslí. Vzápětí přijel ještě obránce Connor Murphy, který kotouč obratem zastrčil pod edmontonského gólmana.
Sudí unikátní situaci na ledě nejdřív nijak nevyhodnotili, za gólovou ji označili až po minutové poradě s čárovými, i když přesnou pozici puku nemohl nikdo ze čtveřice arbitrů ze svých míst na ledě dobře vidět.
Celý moment následně zkoumali i operátoři ve speciální video místnosti v Torontu. Na dostupných záběrech je vidět pouze Jarryho brusle. Průkazný pohled, který by potvrdil, zda puk za čárou byl, nebo ne, neexistuje. Byť se lze vzhledem k velikosti kotouče logicky domnívat, že za čárou skončil celý.
„Rozhodčí na ledě původně rozhodl, že puk zcela překročil brankovou čáru. Po přezkoumání videozáznamu to situační místnost potvrdila,“ zaznělo ale jasně v prohlášení z Toronta.
„Byl to nešťastný odraz od brusle, puk mi odskočil přímo mezi nohy a pokračoval dál. Prostě skončil za mnou,“ vysvětloval Jarry po utkání.
|
Nečas asistoval u postupové výhry, Boston schytal debakl od Buffala
Vítězná branka byla nakonec připsána Poehlingovi. „Než jsem šel na vhazování, vzpomněl jsem si, že mi můj trenér na vysoké škole vždycky říkal, že 60 procent vítězných gólů v prodloužení přijde z vhazování,“ řekl. „Snažil jsem se dostat puk ke Kreiderovi a měl jsem štěstí, že se odrazil od brusle jejich obránce,“ doplnil.
Hráči Edmontonu na ledě proti gólu neprotestovali, přesto s rozhodnutím sudích nebyli právě kvůli nedostatku video důkazů spokojeni.
„Nechápu, jak to mohou považovat za platný gól,“ divil se obránce Edmontonu Mattias Ekholm. „Možná je někdo, kdo dokáže opak, já tam nic průkazného nevidím. Ale na tom nezáleží. Rozhodli, že to byl gól, a my se s tím musíme smířit.“
S jiným verdiktem rozhodčích počítal i Kris Knoblauch, kouč Oilers. „Myslel jsem, že nám to projde. V minulosti jsem zažil situace, kdy jsem si myslel, že góly padly, ale sudí to videozáznamem nedokázali prokázat. Myslel jsem si, že to tak dopadne i tentokrát, ale oni to zjevně viděli jinak.“
Edmonton přitom v utkání ze začátku dominoval. Po první třetině držel náskok 2:0, ve druhé třetině se Anaheim dotáhl. Ve 44. minutě proměnil přesilovkovou trefu Bouchard a poslal Edmonton znovu do vedení. Anaheim se i přesto vrátil do hry, když v 54. minutě vyrovnal.
|
Čeští gólmani v hlavní roli: Tři výhry, Dobeš a Dostál se málem prali, Vejmelka zářil
V posledních minutách základní hrací doby pak Ducks podržel gólman Lukáš Dostál, který vychytal několik nebezpečných střel včetně dvou od Connora McDavida. „Je to skála našeho týmu,“ řekl o českém brankáři útočník Cutter Gauthier. „Nepřekvapuje mě, jak dobře si vede v důležitých situacích.“
Nedělním vítězstvím si Anaheim udržel vedení v sérii a získal za stavu 3:1 na zápasy první mečboly. Edmontonu se tak může stát, že po dvou účastech ve finále za sebou letos skončí už v prvním kole.
„Myslím, že jsme hráli lépe v obraně. Musíme se vyvarovat vyloučení a zlepšit se v oslabení. Ve hře pět na pět jsme udělali krok správným směrem,“ uvedl obránce Ekholm.
Další zápas čeká Edmonton ve středu na domácím ledě. „Jsme v krizi, o tom není pochyb. Musíme najít způsob, jak příště zvítězit,“ doplnil McDavid.
Extrémně těsný okamžik vystavil jeho mužstvo do kritické pozice.
Podívejte se na sestřih z utkání mezi Anaheimem a Edmontonem: