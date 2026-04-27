Byl to gól, či nikoliv? V NHL zkoumají kontroverzní branku, video důkazy nejsou

  16:05
Brusle zakrývající puk. Tento problém od nedělního večera řeší v hokejové NHL. V úvodním kole play off mezi Anaheimem a Edmontonem došlo ke kontroverzní gólové situaci, k níž neexistuje průkazný videozáznam. Přitom nastala v prodloužení a domácím zařídila vedení 3:1 v sérii, kterou tak může zcela zásadně ovlivnit. Co se stalo?
Kontroverzní situace v NHL, puk vzhledem ke své velikosti je za brankovou čarou, z žádného záběru to ale není jasně vidět kvůli brusli edmontonského brankáře Tristana Jarryho. Gól Anaheimu přesto platil. | foto: Sportsnet

Lukáš Dostál z Anaheimu dostal gól v zápasu s Edmontonem.
K diskutovanému momentu došlo za stavu 3:3 ve třetí minutě prodloužení čtvrtého vzájemného zápasu. Ryan Poehling si stáhl puk po vyhraném buly a z pravého rohu ho nahodil do brankoviště.

Kotouč se ovšem odrazil od brusle obránce Edmontonu Darnella Nurse a spadl gólmanovi Tristanu Jarrymu pod betony.

Podívejte se na kontroverzní gól Anaheimu v utkání proti Edmontonu:

Z pod nich puk posléze klouzal za brankovou čáru a zastavil se v pozici, kde ho ovšem Jarry kuriózně překryl bruslí. Vzápětí přijel ještě obránce Connor Murphy, který kotouč obratem zastrčil pod edmontonského gólmana.

Sudí unikátní situaci na ledě nejdřív nijak nevyhodnotili, za gólovou ji označili až po minutové poradě s čárovými, i když přesnou pozici puku nemohl nikdo ze čtveřice arbitrů ze svých míst na ledě dobře vidět.

Celý moment následně zkoumali i operátoři ve speciální video místnosti v Torontu. Na dostupných záběrech je vidět pouze Jarryho brusle. Průkazný pohled, který by potvrdil, zda puk za čárou byl, nebo ne, neexistuje. Byť se lze vzhledem k velikosti kotouče logicky domnívat, že za čárou skončil celý.

„Rozhodčí na ledě původně rozhodl, že puk zcela překročil brankovou čáru. Po přezkoumání videozáznamu to situační místnost potvrdila,“ zaznělo ale jasně v prohlášení z Toronta.

„Byl to nešťastný odraz od brusle, puk mi odskočil přímo mezi nohy a pokračoval dál. Prostě skončil za mnou,“ vysvětloval Jarry po utkání.

Vítězná branka byla nakonec připsána Poehlingovi. „Než jsem šel na vhazování, vzpomněl jsem si, že mi můj trenér na vysoké škole vždycky říkal, že 60 procent vítězných gólů v prodloužení přijde z vhazování,“ řekl. „Snažil jsem se dostat puk ke Kreiderovi a měl jsem štěstí, že se odrazil od brusle jejich obránce,“ doplnil.

Hráči Edmontonu na ledě proti gólu neprotestovali, přesto s rozhodnutím sudích nebyli právě kvůli nedostatku video důkazů spokojeni.

Kontroverzní situace v NHL, puk vzhledem ke své velikosti je za brankovou čarou, z žádného záběru to ale není jasně vidět kvůli brusli edmontonského brankáře Tristana Jarryho. Na tomto záběru navíc branková čára není v jedné rovině s horní tyčí, a tudíž může zkreslovat. Gól Anaheimu přesto platil.

„Nechápu, jak to mohou považovat za platný gól,“ divil se obránce Edmontonu Mattias Ekholm. „Možná je někdo, kdo dokáže opak, já tam nic průkazného nevidím. Ale na tom nezáleží. Rozhodli, že to byl gól, a my se s tím musíme smířit.“

S jiným verdiktem rozhodčích počítal i Kris Knoblauch, kouč Oilers. „Myslel jsem, že nám to projde. V minulosti jsem zažil situace, kdy jsem si myslel, že góly padly, ale sudí to videozáznamem nedokázali prokázat. Myslel jsem si, že to tak dopadne i tentokrát, ale oni to zjevně viděli jinak.“

Edmonton přitom v utkání ze začátku dominoval. Po první třetině držel náskok 2:0, ve druhé třetině se Anaheim dotáhl. Ve 44. minutě proměnil přesilovkovou trefu Bouchard a poslal Edmonton znovu do vedení. Anaheim se i přesto vrátil do hry, když v 54. minutě vyrovnal.

V posledních minutách základní hrací doby pak Ducks podržel gólman Lukáš Dostál, který vychytal několik nebezpečných střel včetně dvou od Connora McDavida. „Je to skála našeho týmu,“ řekl o českém brankáři útočník Cutter Gauthier. „Nepřekvapuje mě, jak dobře si vede v důležitých situacích.“

Nedělním vítězstvím si Anaheim udržel vedení v sérii a získal za stavu 3:1 na zápasy první mečboly. Edmontonu se tak může stát, že po dvou účastech ve finále za sebou letos skončí už v prvním kole.

Lukáš Dostál z Anaheimu dostal gól v zápasu s Edmontonem.

„Myslím, že jsme hráli lépe v obraně. Musíme se vyvarovat vyloučení a zlepšit se v oslabení. Ve hře pět na pět jsme udělali krok správným směrem,“ uvedl obránce Ekholm.

Další zápas čeká Edmonton ve středu na domácím ledě. „Jsme v krizi, o tom není pochyb. Musíme najít způsob, jak příště zvítězit,“ doplnil McDavid.

Extrémně těsný okamžik vystavil jeho mužstvo do kritické pozice.

Podívejte se na sestřih z utkání mezi Anaheimem a Edmontonem:

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

