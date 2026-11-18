Schaefer se stal teprve třetím obráncem v historii Islanders, kterému se povedlo dát hattrick. Naposledy tři branky v jednom zápase nastřílel jeho krajan Denis Potvin 4. března 1982.
„Je šílené to slyšet,“ pokračoval. „Myslím, že o takových věcech člověk nepřemýšlí, ale když to slyší, je to samozřejmě docela fajn. Chci se ale soustředit na celou sezonu a na to, co se tady děje.“
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Mladý Kanaďan se poprvé prosadil na začátku druhé třetiny.
Ve 22. minutě se k němu dostal puk u pravého kruhu a Schaefer ho zápěstím poslal do horního rohu brány za ležícího gólmana Cama Talbota. Třicátým gólem v kariéře v NHL zvýšil vedení Islanders na 2:0.
Jubilejní branku navíc vstřelil v 19 letech a 126 dnech, čímž se stal nejmladším obráncem NHL, který na tento milník dosáhl.
Podívejte se na 30. branku Matthewa Schaefera v zámořské kariéře:
Matthew Schaefer has his 30th career goal! 🚨 https://t.co/UUrYVqY7Gx— NHL (@NHL) November 18, 2026
Na začátku třetí dvacetiminutovky snížil Zach Werenski, ve 47. minutě se ale opět dostal ke slovu Schaefer a bekhendem přesně zakončil přihrávku Ryana Pulocka.
Hattrick završil čtyři minuty do konce utkání, kdy vymetl prázdnou bránu Blue Jackets a potvrdil vítězství Islanders.
„Myslím, že každá lajna šlape velmi dobře. Máme dobré trenéry, silný útok a Sorokina se Schaeferem, dva nejlepší hokejisty na světě. Opravdu se mi líbí, kam směřujeme,“ ocenil kromě mladého obránce i brankáře Ilju Sorokina a zbytek týmu spoluhráč Mathew Barzal.
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Schaefera považují v zámoří za velký talent. Stal se jedničkou draftu 2025, minulý rok získal Calder Trophy, která se uděluje nejlepšímu nováčkovi sezony NHL.
Má stálé místo v první formaci týmu a na ledě se prohání s asistentským áčkem.
Během posledních šesti zápasů nasbíral 10 bodů (5+5) a celkově se v probíhající sezoně ve dvaceti utkáních blýskl devíti góly a patnácti asistencemi.
Kromě toho má na kontě šest zápasů s více góly v kariéře, čímž mezi hráči spadajícími mezi teenagery překonal rekord Phila Housleyho, který dosud držel prvenství s pěti duely.
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Ve statistice utkání se ziskem dvou a více bodů mezi obránci z této věkové kategorie je za ním ale stále na druhé pozici. Dělí se o ni ještě s bývalým kanadským obráncem Rayem Bourquem.
Peter DeBoer, trenér Islanders, vyzdvihl při hodnocení nejen Schaefera, ale i jeho spoluhráče. „Přestože je skvělý a překonal všechny rekordy, myslím si, že dnešní večer vyšel celému týmu,“ uvedl.
Islanders jsou na devátém místě Východní konference. Další utkání je čeká v pátek, síly ve venkovním duelu změří s Winnipegem.