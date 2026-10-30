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Prolomil Dobeš smolný začátek sezony? Ještě pomůže ke spoustě výher, věří kouč

Lucie Jirásková
  15:36
Jakub Dobeš v utkání s Dallasem.

Jakub Dobeš v utkání s Dallasem. | foto: Reuters

Jakub Dobeš se marně narahuje po gólové střele.
Montrealský brankář Jakub Dobeš zasahuje v zápase s Washingtonem.
Montrealský brankář Jakub Dobeš se otáčí za pukem v zápase s Washingtonem.
Montrealský brankář Jakub Dobeš v akci v zápase s Washingtonem.
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V minulé sezoně byl jedničkou, kterou si v Montrealu pochvalovali. Vstup do probíhajícího ročníku NHL se však Jakubu Dobešovi příliš nepovedl a Canadiens začali sázet více na Jacoba Fowlera. Ve čtvrtečním utkání proti hokejistům Dallasu se český gólman do brankoviště vrátil a pomohl k výhře 5:2. „Od začátku mi přišlo, že jsem chytal dobře. Povedlo se to,“ radoval se.

V utkání čelil 19 střelám, předvedl 17 zákroků. „Byl to dobrý zápas. Kluci ho zvládli fakt skvěle, jsem na ně hrdý. Snad v tom budeme pokračovat,“ hlásil Dobeš, který se touží znovu dostat do formy.

Hokejisté Montrealu se radují z výhry v Dallasu:

Vždyť předcházející ročník zámořské soutěže byl pro mladého Čecha dosud nejlepším v kariéře. V utkáních se mu dařilo, trenér Martin St. Louis z něj dokonce udělal brankářskou jedničku.

V základní části odchytal 43 utkání s úspěšností 90,1 procent. Ještě přesvědčivěji si počínal v play off a Montreal dovedl po sedmizápasových sériích s Tampou a Buffalem až do finále Východní konference. Tam jeho cestu ukončili pozdější držitelé Stanley Cupu z Caroliny, kteří Canadiens přehráli 4:1 na zápasy.

V červenci proto přišla zasloužená odměna a Dobeš s Montrealem podepsal novou tříletou smlouvu v hodnotě 5,3 milionu dolarů, která mu začne platit od ročníku 2027/28.

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V aktuální sezoně se ovšem z vítězství radoval jen dvakrát – na konci září přechytal Sergeje Bobrovského z Toronta (3:2) a teď slavil proti Dallasu.

Že se mu nedaří tak, jak by si přál, řešil během října s novináři. „Musím se polepšit jako spoluhráč, jako gólman. Teď je to na nic,“ hlesl po prohraném duelu s Washingtonem (4:5).

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens je naštvaný z inkasovaného gólu.

Na místě jedničky ho vystřídal jednadvacetiletý americký talent Fowler, který dosud odehrál sedm zápasů a udržel úspěšnost 94,2 %. V pondělním duelu s Winnipegem (2:1) se stal navíc ve věku 21 let a 335 dní nejmladším brankářem, který začal a vyhrál utkání pod širým nebem.

Do čtvrtečního zápasu možná trochu překvapivě naskočil Dobeš. „Fowler už byl fyzicky unavený,“ vysvětloval kouč St. Louis a o českém brankáři říkal: „Vím, že to v něm je, jsem za něj extrémně šťastný. Je to skvělý gólman, který má všechno před sebou. Věřím, že nám pomůže ke spoustě důležitých výher.“

Další šanci může Dobeš dostat v sobotu večer proti Pittsburghu.

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