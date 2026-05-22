Dobeš dál oslňuje. Je podivín, popichují ho v týmu. Jako první ale vychytal suveréna

V prvním kole pomohl výborným výkonem v sedmém zápase vyřadit aspiranty na Stanley Cup z Tampy, ve druhém kole uchvátil fanoušky akcemi proti Buffalu, které ukončilo sezonu Bostonu. Sérii se Sabres dotáhl do sedmého utkání, kde podržel kanadský tým i v prodloužení a zařídil mu postup.
A do brány se montrealská pětasedmdesátka pochopitelně postavila i při prvním klání proti Carolině.
Začátek utkání se ale Dobešovi příliš nepovedl. Po 33 vteřinách ho ránou z první překonal útočník Caroliny Seth Jarvis, který vystřelil z mezikruží a otevřel skóre zápasu.
Ostravský rodák se ale rychle oklepal a během utkání inkasoval už jen jednou. Pochytal 25 z 27 střel a udržel si úspěšnost 92,6 %, čímž poslal Montreal do vedení 1:0 na zápasy.
Svým výkonem se Dobeš dokonce zapsal do statistik. Čtvrteční výhrou se stal teprve třetím českým brankářem, který během jednoho play off zvládl vychytat devět vítězství. Před ním se to povedlo pouze dvěma krajanům, Romanu Turkovi a opakovaně legendárnímu Dominiku Haškovi.
Skvělých akcí, které montrealská jednička předvádí, si váží i jeho spoluhráči, přestože o něm říkají, že je trochu svůj. „Žije ve svém světě, je trochu divnej,“ řekl o něm s nadsázkou útočník Alexander Texier.
Velký podíl na výhře Montrealu má také Juraj Slafkovský, který se blýskl dvěma góly a asistencí. Zaujal zejména individuální akcí ve třetí třetině, kterou poslal Canadiens do vedení už 5:2. Před závěrečnou sirénou zakončil parádní utkání gólem do prázdné brány.
„Věděli jsme, že ve druhé a třetí třetině budou tlačit. Dělají to často všem v NHL. Museli jsme zůstat soustředění a v klidu. Líbí se mi, jak jsme hráli,“ zhodnotil zápas slovenský útočník.
Podívejte se na gólovou akci Juraje Slafkovského:
Pouze slova chvály měl pro své svěřence také montrealský trenér Martin St. Louis. „Mám pocit, že jsme byli velmi organizovaní a připraveni na další akci. Díky tomu jsme si udrželi plynulost a vytvořili si skvělé šance na skórování.“
„Ačkoliv nás první střelou zaskočili, myslím, že jsme měli dost sebevědomí hrát nadále tak, jak umíme. Caufield skóroval hned v dalším střídání. Pak se k němu přidali Danault, Texier a Děmidov. A když vedete o tři góly, už musíte vyhrát,“ řekl kapitán Montrealu Nick Suzuki.
Carolina prohrála v letošním play off vůbec poprvé. V prvním kole vyřazovacích bojů si hravě poradila s Ottawou (4:0), ve druhém kole smetla stoprocentním výkonem také Philadelphii. Sezonu ukončila jinému českému brankáři Danu Vladařovi, ani on svými výkony Hurricanes v letošním play off nezastavil.
Další zápas finále Východní konference čeká hokejisty v noci na neděli.