Pocta pro zesnulého Kivleniekse. Budu hrát s jeho číslem, řekl Dubois

Dubois do této chvíle nastupoval s třináctkou. A ačkoliv už teď hraje za Winnipeg, kde se cítí jako doma, odloží své šťastné číslo, aby připomněl zesnulého kamaráda. Kivleniekse totiž dobře poznal během společného dvouletého působení v dresu Columbus Blue Jackets.

„Chci, aby jeho odkaz stále rostl. A přeju si, aby číslo 80 dál žilo, protože on už ho nosit nemůže. Chci ho oblékat pro Matisse a budu s ním hrát až do posledního zápasu své kariéry,“ řekl Dubois pro Winnipeg Sun.

Kivlenieks tragicky zahynul 4. července v domě svého gólmanského kouče Manny Legaceho. Chvíli předtím se ještě bavil ve vířivce a rozmlouval s krajanem Elvisem Merzlikinsem, který se stal jedničkou Columbusu.

Během tamní oslavy se potom postavil do cesty nekontrolovanému projektilu ze špatně vystřeleného ohňostroje a zachránil Merzlikinsovu těhotnou ženu. Kivlenieks dostal přímý zásah do srdce, které po výbuchu pyrotechniky puklo. První pomoc mu poskytla Legaceho dcera, vystudovaná zdravotní sestra. Všechno už bylo marné, po rychlém převozu do nemocnice byl prohlášený za mrtvého.

„Zemřel jako hrdina,“ řekl ve smuteční řeči Merzlikins se slzami v očích. „Kdyby zůstal sedět, nestalo by se to jemu, ale někomu jinému. Komukoliv z padesáti lidí za ním. Chci, abyste to věděli. Zachránil mnoho životů. Je to hrdina.“



Dubois v době fatální nehody, která Kivlenieksovi vzala život, dřel v posilovně. Jeho otec zaměstnaný jako asistent kouče na farmě Winnipegu zavolal, jestli už slyšel o Kivlenieksovi. Zprvu si myslel, že jde o trejd, nebo podpis nové smlouvy.

„Ale nikdy by mě nenapadlo, že by tak mladý zdravý člověk mohl zemřít. Byl jsem prostě v šoku. Odmítal jsem si připustit, že je to realita,“ řekl se zármutkem.

„Jedna z nejsmutnějších částí toho tragického příběhu je, že byl teprve na začátku kariéry v NHL. Byl jsem u jeho prvního zápasu. Byl jsem u jeho první výhry. Hrozné by bylo, kdyby se číslo 80 v lize neobjevilo dalších deset let, nebo jak dlouho by v zámoří vlastně vydržel,“ dodal Dubois.

Stál u Kivlenieksova vstupu mezi nejlepší hráče na světě a 15. července lotyšského kamaráda doprovázel i na jeho poslední cestě. A ačkoliv se během trejdu do Winnipegu s Duboisem nesla špatná pověst namyšleného hráče, teď ukázal i světlou stránku své osobnosti.