Vítězné góly, dvakrát první hvězdou... Nečas stoupá v NHL i mezi Čechy

Aktuálně je Nečas šestý, v 18 duelech dokázal nasbírat 14 bodů (3+11). To není vůbec špatná bilance, protože konkurenti před ním mají vesměs odehráno víc zápasů - vedoucí Dominik Kubalík například o pět, přičemž má na kontě jen o čtyři body víc.

Především ale Nečas na ledě působí velice zajímavě. Typické znaky? Dynamické bruslení a dobré ovládání kotouče. Ideální předpoklady pro úspěch v prodloužení, kdy se hraje tři na tři a na ledě je spousta prostoru.

Podívejte se na Nečasův vítězný gól:



Někdejší komeťák toho dokázal využít v nastavení posledního duelu s Floridou, kdy si vyměnil puk s parťákem Sebastianem Ahem a zakončoval vítězným gólem.



„Sehráli jsme to hezky, Sebastian mi puk krásně připravil. Popravdě: ani jsem si nestačil všimnout, jak ke mně kotouč prošel. Najednou mi přistál na čepeli a já měl před sebou prázdnou branku,“ popisoval spokojený Nečas.



Češi v NHL 1. Dominik Kubalík 23 zápasů, 18 bodů (8+10)

2. David Pastrňák 12 zápasů, 18 bodů (9+9)

3. Ondřej Palát 19 zápasů, 15 bodů (8+7)

4. Pavel Zacha 17 zápasů, 14 bodů (6+8)

5. Jakub Vrána 20 zápasů, 14 bodů (7+7)

6. Martin Nečas 18 zápasů, 14 bodů (3+11)

7. Jakub Voráček 15 zápasů, 13 bodů (3+10)

8. Tomáš Hertl 17 zápasů, 11 bodů (6+5)

9. David Krejčí 15 zápasů, 10 bodů (0+10)

10. Filip Hronek 24 zápasů, 10 bodů (0+10)

V polovině ledna mu bylo 22 let a v Carolině od něj podobné momenty očekávají. Momentálně hraje ve třetí formaci, šanci dostává ve druhé přesilovkové formaci a v průměru stráví na ledě zhruba sedmnáct minut. To není malá porce, přesto do budoucna musí chtít jít sestavou výš.

„Myslím, že letošní sezona zatím není špatná až na ty tři zápasy s Tampou,“ povídá Nečas v narážce na dvě jasné prohry s úřadujícím držitelem Stanley Cupy.

Trip na Floridě si však Hurricanes vylepšili dvěma výhrami nad Panthers - i tu první zařídil rodák z Nového Města na Moravě rozhodujícím nájezdem v penaltovém rozstřelu. Škoda, že už se nepočítá do statistik, protože by mohl mít v letošní sezoně na kontě už tři vítězné góly...

„Důležité je, že dokážeme najít cestu k výhrám. Tentokrát na tom měl velký podíl i brankář Alex Nedeljkovic. Chytal skvěle a předvedl několik výborných zákroků,“ chválil Nečas kolegu, jenž v kleci dostává šanci při absenci Petra Mrázka.