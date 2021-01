Detroit o Zadinovi: Skvělé, že mohl hrát v Česku. Je to těžká soutěž

Řada celků za oceánem dlouze zvažovala, zda se vyplatí povolit svým hráčům, aby při pauze působili v Evropě. Tohle dilema se však netýkalo Detroitu, jemuž sezona kvůli pandemii koronaviru skončila už v březnu.

U Zadiny při rozhodování neexistovala dokonce sebemenší pochybnost, byly pro to relevantní a logické důvody. Tím hlavním je jeho hokejový vývoj. Detroit si zkrátka nemohl dovolit, aby jeho první výběr na draftu 2018 zahálel.

Abyste rozuměli: Zadina v minulé sezoně stačil odehrát pouze 28 zápasů, v nichž nasbíral 15 bodů (8+7), než si přivodil zranění. A než se vykurýroval, ročník předčasně skončil, protože Detroit byl mimo pozice zajišťující postup do play off.

„Kdyby byl mimo hru 10 měsíců, bylo by to špatné. Tak dlouhá pauza by mohla významně zabrzdit jeho růst. Navíc česká extraliga je kvalitní a těžká soutěž, takže pro něj bylo určitě skvělé, že v ní mohl hrát,“ řekl trenér Blashill a dodal: „Marek do zranění naznačoval své možnosti.“

Podobný názor vyjádřil před zámořskými novináři samotný hráč. „Bylo to dobré rozhodnutí,“ řekl jim. „Hrál jsem v dobrém týmu s kvalitními spoluhráči, dobrým trenérským štábem a hodně jsme vítězili. Dostal jsem se díky tomu znovu do tempa, byl jsem za tu možnost šťastný.“

Zadina věří, že v minulé sezoně udělal v NHL výrazný krok kupředu, zároveň však místo v Detroitu nebere jako samozřejmost. Leccos každopádně vypovídá fakt, že ho trenér na začátku kempu postavil do formace k Robbymu Fabbrimu a Bobbymu Ryanovi, což by měla být hlavní úderná formace Red Wings.

I tak Zadina novinářům vykládal, že bude muset každý den přesvědčovat, že na NHL má. „Je to těžká liga a musím se neustále zlepšovat. Chci ze sebe vymáčknout to nejlepší a věřím, že mám na to hrát za Detroit. Udělám pro to všechno.“

Možnost hrát v Česku považuje na startu sezony, která vypukne 13. ledna, za svou velkou výhodu. „Jsem mladý a potřebuju co nejvíc nastupovat. Už jsem v NHL pár zápasů odehrál, takže se pochopitelně cítím líp než ve své první sezoně. Víc si věřím. Díky angažmá v Česku se cítím na ledě mnohem líp. Jsem připravený!“