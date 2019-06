Na NHL to není... Proč se v zámoří neprosadili tři nadprůměrní Češi?

Proč? Co jim chybělo, aby se prosadili? A nevzdali to příliš brzo?

Šulákovi rychle uškodilo, že byl až příliš ofenzivní, byť ho právě kvůli této vlastnosti Detroit bral. Hlavním problémem ovšem bylo, že hodně propadal. „Defenzivně prostě nepřesvědčil natolik, aby to byl pilíř, který odehraje zápas bez chyby. To je samozřejmé,“ souhlasí Lener.

Přitom našlápnuto měl skvěle, do sestavy mu pomohla zranění v zadních řadách Red Wings. Jenže stačilo šest zápasů - v nich čtyři záporné body - a putoval na farmu, odkud se nahoru už nepodíval. I kvůli tomu, že v Grand Rapids nepřesvědčil v ofenzivní části a v 65 duelech nasbíral pouze 16 bodů (5+11).

Zajímavé je, že se rok předtím stal ve finském Lahti - už s podepsaným nováčkovským kontraktem - nejproduktivnějším obráncem v týmu. V zámoří tak končí po roce, v pětadvaceti letech dal přednost nabídce z Čerepovce.

Právě věk byl zřejmě hlavním motivem k rozhodnutí o konci pokusů o NHL i v případě Hyky se Sedlákem, jelikož je oběma ještě o rok víc. Nejistota a pocit, že přijdou o nejlepší roky, ve kterých mohou vydělat největší peníze, byly klíčové.

„Dřív spousta hráčů vydržela na farmě o rok o dva dýl a pak se stali stabilními členy týmu. Jenže dneska mají kluci možnost hrát za stejné a možná ještě lepší peníze v KHL, takže se vrací dřív,“ říká Slavomír Lener. „Já jim to nezazlívám. Kromě toho jde zároveň o pocit být důležitým hráčem. Chtějí hrát, je to pochopitelné.“

Hyka to zkoušel dva roky v Las Vegas. Právě to byl hlavní problém. V tom prvním klub zažil pohádkový vstup do NHL, v týmu, který si neskutečně sedl a postoupil až do finále Stanley Cupu, bylo těžké dostat příležitost. A ať chceme nebo ne, v uplynulé sezoně šikovný útočník doplatil na slabou produktivitu.

Trenér Gerard Gallant ho sice chválil, jenže Hyka v 17 duelech nastřádal jen 4 body (1+3). Přitom na farmě v Chicagu zářil a sbíral bod na zápas.

„Za mě na NHL jednoznačně má, viděl jsem ho několikrát. A ještě větší záhadou je to pro mě u Sedláka, který mockrát prokázal, že je to úplně bez debat hráč pro třetí nebo čtvrtou lajnu,“ říká Lener s tím, že asi také doplatil na mizernou produktivitu, byť se od takového hráče nepožaduje.

Sedlák v NHL odehrál během tří let 162 zápasů, v nichž si připsal 27 bodů za 15 gólů a 12 asistencí.

Roli však hraje mnoho proměnných.

Podstatné je, jestli si sednete s trenérem, jestli vám věří manažer, kolik má klub variant na danou pozici. Roli hraje, jak pracujete na trénincích, jestli z vás cítí chuť prosadit se. Zda ji dokážete udržet, když z trenérského štábu necítíte podporu.

KHL není ideální Slavomír Lener má pochyby, zda odchod trojici Šulák, Hyka, Sedlák do Kontinentální ligy prospěje. „Mnohem raději bych kluky viděl v české extralize, ve Švýcarsku nebo Švédsku. Proč? V KHL se totiž hodně cestuje a hlavně se tam všeobecně tolik netrénuje. Doufejme, že to nezbrzdí jejich rozvoj.“

„Podívejte na Pavla Pateru nebo Martina Procházku, kteří tu kliku taky neměli. Přišli do NHL, a trenér jim prostě nevěřil,“ přirovnává Lener.

Však i Hykův parťák z Vegas Tomáš Nosek musí o své místo v útoku tvrdě bojovat řadu let a stále nemá nic jistého. „Přitom odehraje parádní zápasy, ale nevymáčkne z toho víc než 12 až 14 minut. V reálu by měl dostat 17 nebo 18, na třetí lajnu má,“ tvrdí bývalý svazový šéftrenér.

„Hodně záleží i na požadavcích trenéra. Ale třeba Sedlák dokázal všechno skousnout a bylo jedno, jestli odehrál pět, nebo třináct minut. Odehrál v Columbusu dost zápasů, má zkušenosti a leckterému jinému týmu by měl co dát.“

Je zřejmé, že si trojice odchodem do Ruska zavřela dveře do NHL, další šance už nepřijde. To si všichni uvědomují. Na druhou stranu budou mít v KHL vše, co jim za mořem chybělo. O Sedlákovi ostatně šéf Čeljabinsku Boris Vidgof, kde bude hrát i Hyka, prohlásil: „Jsem nadšený, bude to lídr týmu.“

A pozitivní je, že z návratu může těžit i reprezentace, protože všichni tři mají kvalitu na to dostat se i na mistrovství světa.