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Nedáme si pivo? Nejstarší Tkachuk slavil vstup do Síně slávy, hovor nejprve zmeškal

Lucie Jirásková
  13:38
Bývalý americký hokejista Keith Tkachuk.

Bývalý americký hokejista Keith Tkachuk. | foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Legendární Keith Tkachuk v dresu St. Louis.
Keith Tkachuk se obtáčí kolem branky během utkání s Kazachstánem na olympijském...
Američtí hokejisté slaví triumf na Světovém poháru v roce 1996. Zleva Keith...
Brankář New Jersey Keith Kinkaid na puk nedosáhl a Matthew Tkachuk právě...
10 fotografií
Byla to klidná oslava Dne otců, kde se připíjelo také na křtiny vnučky a olympijskou medaili synů. Pak ale legendárnímu útočníkovi NHL Keithu Tkachukovi zazvonil telefon a rázem přibyl další důvod k radosti. „Ostatním jsem o tom řekl asi až po tři čtvrtě hodině. Bylo to pro mě tak emotivní, že kdybych jim to oznámil hned, neustojím to,“ komentoval dojatě své uvedení do hokejové Síně slávy.

Se zástupci Síně slávy se přitom spojil až na poněkolikáté.

„Byl to bláznivý víkend. Měl jsem dům plný vnoučat a upřímně řečeno, několik telefonátů jsem zmeškal. Pak mi ale zavolali znovu,“ vyprávěl Tkachuk.

„Asi po 45 minutách jsem vzal svého bratra, snoubence mé neteře a Bradyho a řekl jsem: ‚Hele, nechcete si dát společně pivo?‘ Pak jsem jim sdělil tu novinu,“ líčil.

Legendárnímu hokejistovi, jemuž se přezdívalo Big Walt, se dostane pocty, o které ani nesnil. „Jsou to neuvěřitelné zprávy. Moc si toho vážím. Posledních pár dní je to u nás pěkný kolotoč.“

Úspěchy sbíral už od juniorských kategorií, v roce 1996 se stal šampionem Světového poháru. V NHL oblékal dres St. Louis nebo Winnipegu a v zámořské lize odehrál dohromady 1201 utkání, ve kterých nasbíral 1065 bodů. Dohromady vstřelil 538 gólů.

Tkachuk tak ve své profesionální kariéře zaznamenal více branek než asistencí, na hokejové fanoušky ale nezapůsobil jenom tím. Zapamatovali si ho také proto, že si na ledě nechal máloco líbit.

Kromě levého křídla často trávil čas na trestné lavici a za kariéru nasbíral přes dva tisíce trestných minut. „Pojil v sobě důraz a střelecký kumšt,“ říká o Tkachukovi bývalý hokejista a zmocněnec Síně slávy Ron Francis.

Legendární Keith Tkachuk v dresu St. Louis.
Keith Tkachuk se obtáčí kolem branky během utkání s Kazachstánem na olympijském turnaji v roce 2006.
Američtí hokejisté slaví triumf na Světovém poháru v roce 1996. Zleva Keith Tkachuk, Brian Leetch a Joel Otto.
Brankář New Jersey Keith Kinkaid na puk nedosáhl a Matthew Tkachuk právě zajistil Calgary vítězství po nájezdech.
Bývalý americký hokejista Keith Tkachuk.
10 fotografií

Společně s ním do vybrané společnosti vstoupí Pekka Rinne, Patrice Bergeron a teprve osmatřicetiletý gólman Carey Price.

Keith Tkachuk ale není v hokejové rodině jediný, kdo v posledních dnech obdržel dobré zprávy. Důvod oslavě mu připravili i jeho synové Brady a Matthew, kteří budou od příští sezony oblékat v NHL stejný dres.

Působiště mění mladší z bratrů Brady, který z Ottawy zamíří za Matthewem na Floridu. Definitivní potvrzení trejdu padlo právě v neděli.

Senzační trejd v NHL. Na Floridě se schází bratrský tandem, přichází Brady Tkachuk

„Jsou to nejlepší kamarádi, chtějí bok po boku bojovat o pohár. Naštěstí se povedlo ten transfer zrealizovat, oba kluby našly cestu,“ zhodnotil Keith budoucí spolupráci svých synů. „Byl to pro naši rodinu senzační víkend.“

„Brady je jeden z nejfyzičtějších a nejneústupnějších útočníků v lize,“ radoval se generální manažer Panthers Bill Zito po úspěšně dojednané výměně. „Snaží se, aby se všichni kolem něj zlepšovali, a to jak na ledě, tak mimo něj.“

S Bradym se na Floridě počítá do role jednoho z tahounů celku. „Jsme nadšeni, že ho můžeme přivítat na jihu Floridy, kde se připojí k našemu týmu v úsilí o zisk mistrovského titulu. Je to osvědčený lídr a přesně ten typ hráče, kterého chceme v naší kabině,“ zakončil Zito.

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