Vítězný gól! Vrána zefektivňuje ofenzivní sílu Washingtonu

Vrána ukazuje, že z něj roste kanonýr, od kterého si fanoušci i trenéři představují v základní části alespoň třicetigólový příspěvek. Pražský rodák má nakročeno solidně.

Upozorňoval na sebe v přípravě, kde se prosazoval brankově. Ve druhé formaci po boku T.J. Oshieho a Ellera si vytvářel šance i v St. Louis. Než v prodloužení vstřelil vítězný gól, tak hrdinu posledního play off, brankáře Jordana Binningtona, zaměstnal nebezpečnou ranou bez přípravy.

Hodnocení Todda Reirdena, kouče Washingtonu "Věděli jsme, co nás v St. Louis čeká. Sami jsme si před rokem zažili, jaké to je hrát sezonu po zisku Stanley Cupu. Snažili jsme se odolat tlaku, protože jsme čekali, že soupeř bude od začátku lítat. To se nám bohužel nepovedlo. Přesto jsme se s tím vyrovnali, postupem času měli puk stále víc pod kontrolou a dali si šanci na úspěch forčekováním. Díky tomu jsme hráli víc v útočném pásmu. Nakonec díky tomu máme bod navíc."

Byl aktivní, celkem si v utkání připsal pět střeleckých pokusů. Ten rozhodující příšel po následném vhazování: od pravého hrazení si svižně nabruslil na levý kruh. Bylo to nezbytné, pohybem se zbavil tří protihráčů a vytvořil si ideální palebnou pozici.

„Byli jsme v útočném pásmu už dost dlouho a počkali si na vhodnou příležitost k dobré střele. Cítil jsem, že bych měl využít rychlosti. Byla to dobrá práce všech tří na ledě, nejenom má,“ říkal Vrána po utkání.

Následovala prudká střela, které se gólman sice dotkl, ale vytěsnit ji nedokázal. „Zkusil jsem rychlou ránu příklepem, prošlo to do brány. Vítězství je důležité, protože jsme neměli dobrý vstup do utkání a hned na začátku prohrávali o dva góly. Ale věřili jsme ve své schopnosti a uvědomovali si, že zdaleka není konec.“

Vrána vyzdvihl především první trefu Alexandra Ovečkina, jenž v 16. minutě snižoval na 1:2. Ten gól podle něj dodal týmu sebevědomí, vrátil ho do zápasu.

Ruský kanonýr vykládal: „Měli jsme hodně šancí, já osobně se cítil hodně dobře. Samozřejmě jsme udělali několik chyb, ale to je tím, že to byl první zápas. Jinak všechny lajny hrály solidně, každým zápasem to bude lepší a lepší. Já sám měl dost jiných šancí, musím se polepšit.“

Washington každopádně ukázal, že bude opět patřit k hlavním favoritům NHL. I díky tomu, že mu v sestavě roste kromě Ovečkina další schopný střelec, jenž dokáže zefektivnit snažení druhé formace. Její souhra vypadala opravdu slušně.

„Je to tím, že už několik let hrajeme spolu. Jsme sehraní, chemie funguje, víme o sobě na ledě. Nejdůležitější ale je, že si věříme za každého stavu. To jsme dneska předvedli. Ukázali jsme sílu. Vyhrát na ledě šampionů je povedený vstup do sezony,“ liboval si Vrána, jehož zámořští novináři vyhlásili první hvězdou duelu.