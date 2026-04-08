Nejnebezpečnější práce? Hrát za Floridu. Šampioni bez play off ale nadále věří

Prvním jménem, které se dostalo na seznam zraněných, byl útočník Aleksander Barkov. Kapitána ještě v přípravě zradily vazy v koleni a musel podstoupit operaci. Týmu proto chyběl na všechny zápasy základní části.
„Najednou to bylo na ledě jako na pohřbu. Další tři dny pak panoval smutek,“ komentoval jeho zdravotní stav trenér Paul Maurice. „Nejnebezpečnější prací ve světě sportu je dnes hrát za Florida Panthers,“ doplnil s úsměvem.
|
Šampioni v krizi. Floridě se při tréninku zranil Barkov, možná přijde o celou sezonu
Další zranění Floridě během sezony přibývala. Na marodce se prostřídalo tolik hráčů, že by se snad lépe počítali ti, kteří na soupisce zbyli než ti, kteří se ocitli mimo hru.
„Je to zvláštní, když začnete u Sashy Barkova a řeknete si: Jaká je šance, že se úplně vyřídí a zničí si koleno?“ řekl generální manažer týmu Panthers Bill Zito. „Pak měl Seth Jones zlomenou klíční kost po střele. Měli jsme spoustu zlomených prstů. Je to prostě zvláštní,“ dodal.
|
Hlavně chci hrát, ať zůstanu v NHL. Nosek o návratu po zranění i situaci na Floridě
Citelnou ztrátou byla pro Floridu také absence forvarda Matthewa Tkachuka, který chyběl kvůli zranění v dolní části těla. Postupně týmu vypadávali další klíčoví hráči a v úterním zápase proti Montrealu marodka čítala rovnou deset jmen. A to včetně opor Antona Lundela a Brada Marchanda.
Tým měl o svém osudu ale jasno už před úterním duelem. Konec sezony mu zpečetil čtvrteční zápas proti Pittsburghu, v němž Florida prohrála 2:5.
Přesto se vedení klubu do budoucna dívá pozitivně a velké změny v kádru neplánuje. „Nadále zcela věříme vizi, kterou generální manažer Bill Zito nastolil. Naše jádro zůstává a my jsme z toho nadšení,“ řekl trenér Maurice.
Tým se do play off nepodívá poprvé od sezony 2018/2019. Před třemi lety prohrál ve finále proti Vegas, v posledních dvou ročnících získal Stanleyův pohár, když dvakrát po sobě zvítězil nad Edmontonem.