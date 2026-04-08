Nejnebezpečnější práce? Hrát za Floridu. Šampioni bez play off ale nadále věří

  16:00
Delší léto, než na které jsou zvyklí. Takový program mají hokejisté Florida Panthers, kteří ukončí stávající sezonu NHL po základní části. Obhájci titulu po dvou vyhraných finále, kdy pozvedli nad hlavu Stanleyův pohár, letos na úspěch předchozích let nenavážou. Na vině je především rozsáhlá marodka, která ambiciózní tým během sezony potrápila.
Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers si hledá cestu k zakončení na bránu...

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers si hledá cestu k zakončení na bránu Minnesota Wild, na břiše brání Mats Zuccarello (36). | foto: Sam NavarroReuters

Prvním jménem, které se dostalo na seznam zraněných, byl útočník Aleksander Barkov. Kapitána ještě v přípravě zradily vazy v koleni a musel podstoupit operaci. Týmu proto chyběl na všechny zápasy základní části.

„Najednou to bylo na ledě jako na pohřbu. Další tři dny pak panoval smutek,“ komentoval jeho zdravotní stav trenér Paul Maurice. „Nejnebezpečnější prací ve světě sportu je dnes hrát za Florida Panthers,“ doplnil s úsměvem.

Šampioni v krizi. Floridě se při tréninku zranil Barkov, možná přijde o celou sezonu

Další zranění Floridě během sezony přibývala. Na marodce se prostřídalo tolik hráčů, že by se snad lépe počítali ti, kteří na soupisce zbyli než ti, kteří se ocitli mimo hru.

„Je to zvláštní, když začnete u Sashy Barkova a řeknete si: Jaká je šance, že se úplně vyřídí a zničí si koleno?“ řekl generální manažer týmu Panthers Bill Zito. „Pak měl Seth Jones zlomenou klíční kost po střele. Měli jsme spoustu zlomených prstů. Je to prostě zvláštní,“ dodal.

Hlavně chci hrát, ať zůstanu v NHL. Nosek o návratu po zranění i situaci na Floridě

Citelnou ztrátou byla pro Floridu také absence forvarda Matthewa Tkachuka, který chyběl kvůli zranění v dolní části těla. Postupně týmu vypadávali další klíčoví hráči a v úterním zápase proti Montrealu marodka čítala rovnou deset jmen. A to včetně opor Antona Lundela a Brada Marchanda.

Tým měl o svém osudu ale jasno už před úterním duelem. Konec sezony mu zpečetil čtvrteční zápas proti Pittsburghu, v němž Florida prohrála 2:5.

Přesto se vedení klubu do budoucna dívá pozitivně a velké změny v kádru neplánuje. „Nadále zcela věříme vizi, kterou generální manažer Bill Zito nastolil. Naše jádro zůstává a my jsme z toho nadšení,“ řekl trenér Maurice.

Tým se do play off nepodívá poprvé od sezony 2018/2019. Před třemi lety prohrál ve finále proti Vegas, v posledních dvou ročnících získal Stanleyův pohár, když dvakrát po sobě zvítězil nad Edmontonem.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Maďar z Chomutova: V Popradu se nelíbil můj ksicht. Co si myslí o Češích?

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Oáza klidu v neklidné sezoně Chomutova? Zní to jako protimluv, ale reprezentační hokejový brankář Ádám Vay ji u Pirátů našel. V Popradu se stal nechtěným, severočeskému klubu pomohl maďarský obr...

8. dubna 2026  16:25

Nejnebezpečnější práce? Hrát za Floridu. Šampioni bez play off ale nadále věří

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers si hledá cestu k zakončení na bránu...

Delší léto, než na které jsou zvyklí. Takový program mají hokejisté Florida Panthers, kteří ukončí stávající sezonu NHL po základní části. Obhájci titulu po dvou vyhraných finále, kdy pozvedli nad...

8. dubna 2026

Těsný finiš NHL, Češi si chtějí prodloužit sezonu. Které týmy hrají o play off?

David Pastrňák (88) a Morgan Geekie (39) slaví trefu Boston Bruins.

Základní část NHL finišuje, týmům ve většině případů zbývají poslední čtyři zápasy. A díky těsnému závodu stále není o postupujících do play off jasno. Které kluby ještě hrají o účast ve vyřazovacích...

8. dubna 2026  14:20

Vary naštval faul na Tomka, kapitán se čílil: Sekera jako kráva, má půlku prstu pryč

Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

Byli naštvaní. Nejen z porážky a nabrání ještě výraznější ztráty v semifinálové sérii, ale také kvůli faulu na Petra Tomka. Sedmnáctiletý hokejista odstoupil z úterního duelu extraligového play off...

8. dubna 2026  13:12

Takhle jsem to nechtěl. Rulík mluvil o konci v reprezentaci, v Kladnu podepsáno nemá

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Klasický začátek přípravy před hokejovým mistrovstvím světa má tentokrát trochu jiný nádech. Hlavní trenér Radim Rulík totiž už nyní ví, že šampionát bude jeho posledním. „Takhle jsem to nechtěl, ale...

8. dubna 2026

Širší kádr Budějovic pomůže i Táboru. Šéf Motoru o sezoně minulé a budoucí

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Českobudějovičtí hokejisté nabídli v uplynulé sezoně skvělé momenty, ale i slabé výkony. Chvilku v úvodu se tým držel dokonce na čele tabulky, postupně se ale musel dívat i za sebe, aby se udržel na...

8. dubna 2026  10:28

Kde bereme síly? Všechno je o hlavě, říká sváteční zlínský střelec Pavel Sedláček

Zlínští útočníci Jakub Šlahař (vpravo) a Pavel Sedláček se radují z gólu ve...

1:2 na zápasy, 1:2 po mizerné úvodní třetině. Zlínští hokejisté jako už poněkolikáté v sezoně vstali v úterý večer z hrobu a vyrovnali finále Maxa ligy. Vítězství 5:3 jistil pátým gólem sváteční...

8. dubna 2026  9:17

Klapka, Pastrňák a Zacha brali po dvou bodech, dařilo se i českým gólmanům

David Pastrňák (88) a Morgan Geekie (39) slaví bostonský gól proti Carolině, na...

V jedenáctizápasovém úterním programu hokejové NHL byli Češi hodně vidět. U dvou gólů byli bostonští David Pastrňák (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) a také Adam Klapka (0+2) z Calgary. Rozdílový gól...

8. dubna 2026  6:29,  aktualizováno  8:24

V nájezdech excelentní, Sedlák přesto hlásil: Bylo by férovější hrát prodloužení

Podél mantinelu plachtí pardubický útočník Lukáš Sedlák.

Samotného ho těšilo, že on i jeho spoluhráči zvládli dovednostní činnost na jedničku. Třetí semifinále proti Spartě totiž rozhodovala, v nájezdovém dramatu uspěli všichni tři hokejisté Pardubic,...

8. dubna 2026

Šancí dost, potřebný gól scházel. Horáka mrzelo: Musíme si pomoct v přesilovkách

Pardubický Tomáš Dvořák se natahuje po Romanu Horákovi ze Sparty.

Hodnocení zahájil slovy: „Je to škoda.“ Nejen Roman Horák, ale i celá Sparta mohla těsné porážky ve třetím semifinále hokejové extraligy skutečně litovat. Šancí na rozhodnutí si vypracovala dost,...

8. dubna 2026

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

7. dubna 2026  23:28

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

