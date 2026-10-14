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Bratři, jak se patří. Tkachuk už není pro smích, hattrickem atakoval časový rekord

Lucie Jirásková
  16:14
Floridský Brady Tkachuk (vpravo) se raduje s bratrem Matthewem z gólu proti...

Floridský Brady Tkachuk (vpravo) se raduje s bratrem Matthewem z gólu proti Columbusu. | foto: AP

Útočník Floridy Brady Tkachuk v utkání s Columbusem.
Útočník Floridy Brady Tkachuk v souboji o puk s obráncem Mattiasem Samuelssonon...
Matthew a Brady Tkachukovi na střídačce Floridy.
Brady Tkachuk a K’Andre Miller zahajují hromadnou potyčku mezi střídačkami.
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Konečně se v dresu Floridy pořádně předvedl. Americký hokejista Brady Tkachuk skončil gólový půst a v utkání NHL s Columbusem (7:3) nastřílel hattrick. Na všechny branky mu navíc přihrával starší bratr Matthew. „Teď mu tu laskavost budu muset oplatit,“ smál se střelec.

Hattrick byl zároveň jeho prvními góly za Floridu, kde na konci září zahájil svoji první sezonu.

„Trvalo to asi trochu déle, než jsem čekal, ale je to skvělý pocit. Jsem o to víc spokojený, že jsem pomohl týmu,“ hlásil Tkachuk, který přidal také jednu asistenci.

Podívejte se na spolupráci bratrů Tkachuků v duelu proti Columbusu:

Poprvé skóroval ve 23. minutě, znovu o čtyři minuty později. Hattrick dokonal ve 31. minutě, kdy potrestal hákování Seana Monahana. Tři branky tak nasázel za 8 minut a 3 vteřiny.

Vstřelil třetí nejrychlejší hattrick v historii Panthers.

Zařadil se za Noela Acciariho, který na to v prosinci 2019 potřeboval bez jedné vteřiny 4 minuty, a Stevena Reinprechta, jemuž se totéž povedlo v říjnu 2009 během 5 minut a 11 vteřin. Oba třikrát přesně mířili proti Dallasu.

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Brady měl radost o to větší, že si zahrál po boku Sama Bennetta a bratra Matthewa, který mu na všechny góly přihrál. Starší ze sourozenecké dvojice zaznamenal pět asistencí.

Společně se zároveň stali třetí dvojicí bratrů, která v posledních 40 letech nasbírala čtyři a více bodů v jednom utkání.

„Mezi nimi je určitá chemie. S bratrem spolu hráli už od dětství a je to rozhodně poznat. Jeho hra se mi líbila,“ hodnotil po zápase trenér Paul Maurice.

„Je hodně sebevědomý a má vysoké hokejové IQ. Ví, kde a jak se na ledě pohybovat,“ řekl na jeho adresu Matthew.

„Je to něco, o čem si člověk vždycky tak nějak sní,“ doplnil Brady k jejich souhře.

Dosud v NHL působil jen v Ottawě, která ho v roce 2018 draftovala ze čtvrtého místa a od sezony 2021/22 jej udělala kapitánem. Za Senators odehrál 572 zápasů, zaznamenal 463 bodů (213+250).

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Už delší dobu se ale spekulovalo o Tkachukově možném odchodu.

Mladší z hokejových bratrů zpočátku mlžil, v létě už k výměně došlo. Zamířil na Floridu, k držitelům Stanley Cupu ze sezon 2023/24 a 2024/25. Do klubu, kde od září 2022 působí i jeho bratr.

Jeho odchod byl a možná stále je trnem v oku kanadským hokejovým fanouškům, protože vždycky hlásil, že by neslavnější hokejovou trofej chtěl zvednout nad hlavu v dresu Ottawy.

Nakonec si ale i díky klauzuli o nevyměnitelnosti, která byla součástí jeho smlouvy, mohl své další kroky kontrolovat a v zákulisí tlačil právě na výměnu na prosluněnou Floridu.

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Začátek sezony mu ale nevyšel podle jeho představ. V úvodních pěti zápasech neuhrál ani bod a stal se terčem vtipů hokejových fanoušků. První nahrávku si útočník připsal až v pondělním střetu s Buffalem.

„Samozřejmě jsem cítil tlak. Připadal jsem si, že svoji práci nedělám dobře. Vzadu v hlavě jsem ale věděl, že to přijde,“ vyprávěl Tkachuk po vstřelení čtvrtého hattricku v kariéře.

Další duel čeká Floridu v pátek. Síly tentokrát před domácími fanoušky změří s Vancouverem. Brady do osmého utkání v dresu Floridy půjde s pěti body s bilancí 3+2.

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