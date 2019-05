San Jose odstartovalo finále Západní konference výhrou, Hertl nebodoval

Couture otevřel skóre ve čtvrté minutě z přečíslení dva na jednoho, když po přihrávce Gustava Nyquista střílel do odkryté branky. St. Louis vyrovnalo v polovině úvodní třetiny tečí Joela Edmundsona. Za dvě minuty už San Jose opět vedlo, Joe Pavelski využil přesilovou hru pět na tři. Kapitán týmu se prosadil dorážky vlastní střely. Dvoubrankový náskok domácím zajistil Kevin Labanc, který si navedl puk z levé strany do středu a skóroval střelou zápěstím.

Hosté vzápětí snížili dorážkou Ryana O´Reillyho, ale poté přišly ještě ve druhé třetině velké chvíle Meiera. Nejdříve krásnou individuální akcí zvýšil na 4:2, když přebruslil Jaye Bouwmeestera a bekhendovou kličkou vyšachoval Jordana Binningtona. V závěru druhé třetiny přidal šťastný pátý gól, protože si jeho nahození od zadního mantinelu srazil do branky Vince Dunn.

St. Louis zápas zdramatizovalo v 54. minutě gólem Tylera Bozaka, ale při dlouhé hře bez brankáře inkasovalo pošesté. Skóre uzavřel Couture, který má v play off bilanci jedenácti branek a šesti přihrávek. Ve své kariéře se přes deset gólů v play off dostal už podruhé, čímž se zařadil do elitní společnosti aktivních hráčů (Jevgenij Malkin, Jake Guentzel, Patrick Kane, Nikita Kučerov, Alexander Ovečkin) s mininálně dvěma ročníky play off s deseti a více nastřílenými brankami. Hertl (21:37, +/-: 0, 1 střela) je zatím za ním ve střelcích i v kanadském bodování druhý (9+5).

„Zbytečně často jsme chybovali. Kdykoliv se to stalo, oni nás potrestali. To bylo hlavním rozdílem v zápase,“ řekl obránce Blues Joel Edmundson.

