Staal se do neobvyklé střelecké pozice dostal ve 47. minutě čtvrtého utkání série. V brankovišti se všemožně snažil dostat k zakončení, jenže se mu zamotaly nohy a začal padat.
I přes to se mu podařilo natáhnout hokejku směrem k puku, který na něj mířil, a nasměroval ho za záda soupeřova brankáře Harta.
Nejdříve si nebyl úplně jistý, jestli bránu trefil, a zůstal ležet na zemi. Když ovšem uslyšel radující se spoluhráče, naplno propadl euforii. „Byl jsem ve svém světě. Neuvěřitelný okamžik, pořádně jsem si zakřičel!“ popisoval.
Podívejte se na gól Jordana Staala ve finále NHL:
JORDAN STAAL DIVING GOAL FOR THE LEAD 😱— ESPN (@espn) June 10, 2026
Continues to step up for Carolina on the biggest of stages 🔥 pic.twitter.com/9L04r3ZDH5
Nikolaj Ehlers, který Staalovi asistoval, líčil: „Sám jsem nejdříve puk málem nezpracoval, protože se trochu kutálel. A pak vidím, že on padá jako ve zpomaleném filmu. Ale trefil to! Takže jsme se mohli smát a oslavovat. Bylo to působivé.“
Kromě vítězného gólu slavil kapitán Caroliny i využitou přesilovku v úvodní třetině. „Sám už roky říkám klukům, aby si najížděli k brance. Vzhledem k tomu, jak Knights hrají, je šance se tam prosadit. Pak už stačí jen trocha štěstí,“ usmál se.
Sedmatřicetiletý lídr Hurricanes vstřelenou brankou přepsal historické tabulky. Stal se prvním hráčem od roku 1982, který skóroval ve všech čtyřech úvodních duelech finále NHL.
„Je to bojovník, dělá opravdu všechno,“ chválil ho spoluhráč Jackson Blake. „Myslím, že je to tím, jak moc chce vyhrát. K zápasům přistupuje, jako by byly jeho poslední.“
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Útočník Jordan Staal se stěhuje za svým bratrem Ericem do Caroliny
Staal jde ve stopách staršího bratra Erica, který vybojoval Stanley Cup v sezoně 2005/06 a je členem tzv. Triple Gold Clubu, v němž získají místo vítězové mistrovství světa, olympiády a právě NHL.
A díky zásahu ve čtvrtém duelu série s Vegas dokonce sourozence v jednom ohledu předčil. Mezi jeho premiérovým a zatím posledním gólem ve finále Stanley Cupu uplynulo neuvěřitelných 6202 dní, u Erica je toto rozpětí o čtyři dny kratší.
„Potvrzuje, že je naším lídrem a tahounem,“ říkal útočník Logan Stankoven „Ten čtvrtý gól byl úžasný. Nevím, jak se mu to podařilo. Sérii jsme vyrovnali hlavně díky němu a budeme potřebovat, aby takhle hrál i dál.“
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Kapitán Staal zařídil Carolině dvěma góly vyrovnání finálové série proti Vegas
A Tyler Hall na adresu zkušeného parťáka doplňoval: „Trochu si z něj děláme legraci. Ale nikdy jsem ho neviděl, že by byl nervózní nebo ustrašený. Je skvělé mít takového vůdce. My cítíme obří tlak, on ne.“
Jeho důležitost pro Carolinu si dobře uvědomují i ve Vegas. „Staal nás ničí před brankou, tam je jeho místo. Je to velký chlap a dobrý hráč. Musíme se zlepšit,“ komentoval John Tortorella, trenér Golden Knights.
Hurricanes v úterním duelu vyšla také změna v brankovišti. Frederik Andersen, který je týmovou jedničkou, dosud nepředváděl v play off výkony dle očekávání, proto trenér Rod Brind’Amour vsadil od začátku na Brandona Bussiho.
V zaplněné T-Mobile areně fandili Bussimu i jeho rodiče:
Brandon Bussi's parents' reaction to the Carolina empty-net goal 🥲 pic.twitter.com/P3TnyTE0Gu— Sportsnet (@Sportsnet) June 10, 2026
Ten odchytal už závěrečnou třetinu nedělního finálového klání a tentokrát už sedmadvacetiletý gólman poprvé odehrál celé utkání vyřazovacích bojů. A rovnou zapsal výhru.
Carolina výhrou v úterním zápase vyrovnala finálovou sérii proti Vegas na 2:2. K pátému duelu, v němž půjde o první mečbol, nastoupí Staalova družina v noci na pátek, hrát bude v domácím prostředí v Raleigh.