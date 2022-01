Porušoval covidová pravidla, zabrzdil si kariéru. Kanea chce oživit Edmonton

Smlouva s kanadským celkem vyprší rodákovi z Britské Kolumbie po skončení sezony. Zároveň je její součástí i dodatek o nevyměnitelnosti, a tak nemusí mít Kane strach, že by ještě před uzávěrkou trejdů skončil v jiném týmu.

I když...

U Kanea nikdy nevíte. Klidně se může stát, že provede nějaký průšvih a Oilers se s ním rychle rozloučí. Vždyť v posledních letech se jeho záznamy nejrůznějšími prohřešky jenom hemží.

Přitom první roky své kariéry zvládl bez problému, spoluhráči ho zbožňovali. Začínal v Atlantě, po přestěhování klubu prošel Winnipegem, zahrál si za Buffalo a od února 2018 patřil San Jose, které za něj zaplatilo výběrem v prvním a čtvrtém kole draftu.

V dresu Sharks se uvedl parádně, jenže to byl možná posléze právě ten hlavní problém. Vedení kalifornského celku tak zaujal, že mu po skončení ročníku položilo na stůl monstrózní sedmiletý kontrakt v celkové výši 49 milionů dolarů.

„Určitě ho chceme zpátky v týmu. Za posledních pár měsíců, kdy jsem ho stihl poznat, můžu říct, že je to skvělý parťák. Touží vítězit, hrát s ním je zábava,“ hlásil útočník Logan Couture, zatímco Kane jednal o své smlouvě. „Přivítal bych ho s otevřenou náručí,“ přitakal tehdejší kouč Peter DeBoer.

Lukáš Radil (vlevo), Evander Kane (uprostřed) a Tomáš Hertl slaví gól San Jose proti Coloradu.

Od té doby se však všechno změnilo. Kaneovi zřejmě stouply velké výdělky do hlavy a začal dělat hlouposti. Prakticky okamžitě začal chodit na veškeré týmové porady pozdě, křičel na své spoluhráče, když mu nechtěli přihrát. Nadával na fungování Sharks jako takových. Prostě hokejista, kterého v kabině (už) nechcete.

Kane měl problémy i předtím, jenže ty byly primárně mimosportovní. V roce 2016 jej jistá žena obvinila z napadení, poté čelil osočení z nedovoleného vniknutí a výtržností.

Z talentovaného hokejisty se stal gambler, který si nadělal ohromné dluhy, načež dokonce zbankrotoval. Loni v létě jej exmanželka dokonce nařkla mimo jiné ze sázení na vlastní zápasy, vyšetřování NHL však žádné důkazy v tomto ohledu nepřineslo.

Největší hokejový malér přišel před začátkem probíhající sezony. Kane lhal o svém očkování proti koronaviru, předložil falešný průkaz a dostal trest. V zámořském sportu není jediný, potíže s protipandemickými opatřeními si v nedávné době nadělaly například hvězdy NFL Antonio Brown a Aaron Rodgers.

Kane ovšem vyfasoval nejvyšší trest. Vedení nejslavnější hokejové ligy mu udělilo stopku na 21 zápasů. A zatímco prošel listinou volných hráčů, odpykával si svůj distanc a rozehrával se v nižší AHL, přišla další rána.

Během Vánoc odletěl urostlý levý křídelník domů do Vancouveru. Na tom není na první pohled nic hrozného, že? Jenže v té době patřil po pozitivním testu do tzv. „covid protokolu“, podle kterého cestovat do zahraničí nesmí.

To už bylo pro šéfy San Jose moc. Opakující se problémy vedly Sharks na konci druhého lednového týdne k ukončení Kaneova kontraktu.

Ještě jedna šance

Na novou příležitost nečekal Kane příliš dlouho. Bylo jasné, že je až příliš dobrým hokejistou na to, aby mu některý z týmů nedal možnost ukázat se. A Edmonton byla logická volba.

Nevyrovnanost útočníků Oilers Zatímco Leon Draisaitl s 59 kanadskými body kraluje produktivitě NHL a jeho kolega Connor McDavid má aktuálně na kontě jen o bodík méně, zbytek týmu výrazně zaostává. Jen tři další útočníci (Ryan Nugent-Hopkins, Jesse Puljujärvi a Zach Hyman) už překonali hranici 20 bodů, stejně tak obránce Evan Bouchard. Ostatní hokejisté Oilers nahání body do statistik marně.

Oilers totiž ofenzivně strádají, přestože disponují dvěma útočníky, kteří se v NHL řadí k naprosté elitě. Jenže Connor McDavid s Leonem Draisaitlem sami na všechno nestačí, navíc tým z Alberty si vede nejhůř, pokud tito dva nastupují spolu v jednom útoku.

„Evander je úžasný hráč. Na ledě měl poslední roky úspěch. A na to, co se dělo kolem, se až tak nesoustředím,“ nechal se slyšet edmontonský kapitán McDavid.

Ani v nejmenším nebude překvapením, pokud Kane zakotví v elitní formaci po boku jedné ze dvou megahvězd. Góly dávat umí, vždyť za posledních šest sezon, pokud pomineme tu současnou, pokaždé překonal hranici dvaceti branek.

Navíc se svými téměř sto kily přidává i důraz, což je po boku hračičky McDavida velice vítáno.

„Hraje se proti němu opravdu špatně. Kdykoliv se vám povede získat takového hokejistu, tak z toho musíte být nadšení. Jsme šťastní, že se nám pokusí pomoct,“ komentoval Kaneův příchod zkušený bek Duncan Keith.

S novou akvizicí ale vyvstává pro Oilers jistý problém. Momentálně se pod platový strop ještě vtěsnají, jenže to nebude mít zřejmě dlouhého trvání. Jakmile se uzdraví gólman Mike Smith, který se nyní nachází na listině dlouhodobě zraněných hráčů, začne se jeho plat do celkové sumy opět započítávat a Edmonton maximum překročí.

Zdá se tak nevyhnutelné, že některý ze členů současného hlavního mužstva poputuje na listinu volných hráčů. Spekuluje se, že nejvíce ohrožené je teď trio útočníků Brendan Perlini, Zack Kassian a Ryan McLeod.

Oilers musí doufat, že se jim riskantní tah vyplatí. V Západní konferenci jim patří jedenáctá příčka, na místa zajišťující play off to však nemají daleko. A právě Kane může být klíčovým faktorem, který může ambicióznímu klubu pomoci do vyřazovacích bojů.

„Víte, já se považuju za lídra. Je mi jasné, že to spoustě lidí asi přijde komické, ale když si projdete tolika složitými věcmi, tak můžete ostatním pomoci, aby podobné chyby nedělali,“ vzkázal Kane.