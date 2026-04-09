Stát proti němu je frustrující. Pětibodový McDavid zničil soupeře, lepší je jen Gretzky

Lépe na tom už je jenom Wayne Gretzky, který s počtem 2072 bodů žebříčku nepřekonatelně kraluje.
McDavid, který třicáté narozeniny oslaví až příští rok, je ve vrcholné formě. V aktuální sezoně NHL je zatím nejproduktivnějším hráčem a v zápase proti kalifornskému výběru to jenom potvrdil.
„Viděl jsem Connora odehrát spoustu vynikajících zápasů. Tenhle ale určitě patřil mezi ty úplně nejlepší,“ hodnotil trenér Kris Knoblauch.
Kapitán na ledě poprvé udeřil v čase 6:18, kdy využil faulu domácích a proměnil přesilovku. Dalším gólem zazářil ve 26. minutě, kdy překonal dva domácí obránce a zakončil do odkryté brány. Hattrick zkompletoval ještě během druhé třetiny, k tomu přidal dvě asistence.
Skvělý McDavid pěti body režíroval triumf Edmontonu na ledě San Jose
Proti McDavidovi se na pozici prvního centra postavil devatenáctiletý Macklin Celebrini. Právě on se stal tím, kdo otevřel skóre celého utkání, když v polovině páté minuty proměnil přesilovku.
Když kanadský talent po závěrečné siréně hodnotil utkání, došlo i na spoluhráče z reprezentace a únorových olympijských her.
„Za mě je to nejlepší a nejrychlejší hráč celé ligy. Pokud ho nedokážete zpomalit, je složité ho bránit,“ vykládal mladík. „Když jsem ho sledoval jako fanoušek, bylo to úžasné. Ale stát proti němu je hodně frustrující,“ zakončil.
Podívejte se na jeden z gólů Connora McDavida:
— NHL (@NHL) April 9, 2026
Utkání bylo pro oba týmy důležité kvůli blížícímu se play off. San Jose si porážkou pozici zkomplikovalo, ani Edmonton zatím nemá účast ve vyřazovacích bojích jistou. McDavid ji však přiblížil.
„Vzal to na sebe. V každém střídání byl ohromně nebezpečný, odehrál fantastický zápas,“ doplnil Knoblauch.
Kanadský útočník se podílel na všech brankách svého týmu, při hodnocení duelu přesto zůstával skromný. „Měl jsem štěstí na několik dobrých odrazů, kterých se mi podařilo využít,“ vyprávěl.
Dále vyzdvihoval především týmový úspěch. „Nejdůležitější je, že se nám povedlo získat oba body. Individuální zápisy jsou fajn, ale v tuhle chvíli nad nimi tolik nepřemýšlím. Soustředím se na celý tým,“ zdůraznil McDavid.
Edmonton přitom do utkání nastupoval značně oslabený. Už od 15. března postrádá útočníka Leona Draisaitla, který se zranil v dolní části těla. Týmu by měl chybět do konce základní části.
„Když vám vypadne hráč kalibru Lea, snažíte se ho nějak nahradit,“ vyprávěl dál McDavid. „Je to speciální střelec, který dává spoustu branek. Už se těšíme, až ho budeme mít zpátky v plné síle.“
Hráči San Jose si porážkou ztížili postup do vyřazovací části soutěže. Do konce základní části je čeká ještě pět zápasů, v nichž budou dohánět ztrátu tří bodů.
Edmontonu pak zbývají tři duely, během kterých budou postupovou pozici hájit. A spoléhat při tom budou na fenomenálního McDavida.