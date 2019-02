Crosby je nejproduktivnější, když hraje se Simonem: Funguje nám to

Funguje mezi vámi chemie?

Jo, určitě. Teda aspoň doufám. Je příjemné s ním hrát, protože vás na ledě vždycky snadno najde. Naše souhra funguje, byť naposledy nám to v Torontu paradoxně nevyšlo. I tak jsme si ale šanci vytvořili.

Užíváte si to?

Jo, ale v Pittsburghu jsou největší ambice, takže je na nás obrovský tlak. A dvojnásob to platí pro první lajnu. Musíme být pořád výborní a když se prohraje, tak to není v pohodě.

Je těžké se udržet v první lajně?

Tady se to strašně střídá. Nezahrajete třetinu dvě ideálně a hned vás šoupnou jinam. Máme hodně podobných typů hráčů, celý tým hraje stejný systém. Všechny čtyři lajny dávají góly. Musíte být hodně ohební a umět se přizpůsobit.

Nejste uvolněnější v jiné formaci než s Crosbym?

To ne, protože nejlíp se vám hraje s těmi nejlepšími. Jsou tu neskuteční hráči, strašně zkušení, hledají si dobrá místa, nachází vás kdekoli. Na druhou stranu je to fakt tlak, protože musíte dávat góly. Ale jsem za tu příležitost rád. Učit se od takových hráčů a být s nimi na ledě, toho si hrozně vážím.

V prosinci jste měl zranění, už se cítíte dobře?

Jo, měl jsem něco s nohou, ale už je to v pohodě. Cítím se dobře.

Bojí se člověk o místo, když je zraněný?

Nesmíte přemýšlet nad vším dopodrobna. Máte podepsanou smlouvu a jste v týmu z nějakého důvodu - že sem zapadáte, že ten hokej hrát umíte. Takže se soustředíte na to, abyste byl co nejdřív zdravý.

V NHL hrajete první kompletní sezonu. Na čem potřebujete nejvíc zapracovat?

Víceméně na všem. Musíte se každý den zlepšovat minimálně stejně jako ostatní, abyste se v lize udržel. Člověk se musí věnovat maličkostem jako třeba odebírání puků na bekhend po odrazu od mantinelu. Je to o detailech, proto je NHL tak dobrá. Dbá se tu hrozně na detaily a všichni jsou v nich výborní.

Co jste se nejvíc naučil od Crosbyho?

Hodně věcí, ale nejvíc asi tah na bránu. Má toho spolu s Malkinem v sobě hodně. Učíte se na ledě i v kabině.