Hašek: NHL v létě? Nechtěl bych takhle hrát, rozhodnou fanoušci

Proč?

Protože pro ně nebude jednoduché najít motivaci. Nepřekvapuje mě, že se NHL dohrává, ale jsem rád, že jsem něco podobného nezažil, protože je divné po třech měsících pauzy mít zápasy uprostřed léta.

Není pro ligu nutnost sezonu dohrát, když má kvůli přerušení ztrátu miliardu dolarů?

Z finančního hlediska to samozřejmě chápu, protože se tím ty ztráty sníží, ale podle mě to bude těžké nejen pro hráče, ale i pro diváky. Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví v letních měsících. Hokej není sport pro prázdniny.

Hašek má portrét z lega Dominik Hašek se dočkal dalšího zvěčnění. Po odlitku jeho hlavy na pamětní minci vznikl jeho portrét z 10 tisíc kostiček lega o rozměrech 120 na 130 cm. Celá práce zabrala celkem 200 hodin. Polovinu času byla příprava, která zahrnovala nakreslení, rozpracování a vybírání vhodných kostiček. Druhá část samotné sestavování, které vznikalo podle Haškovy fotografie. "Byl to hezký nápad a docela jsem se mi ten portrét podobal. Navíc vedle něj byly znaky klubů, za které jsem hrál - Detroit, Buffalo, Pardubice a národák. Povedená věc, těší mě to," pravil Hašek.

Hraje se ale o Stanley Cup, to je dost velká motivace, ne?

To určitě ano, ale na druhou stranu je léto. Nedovedu si to pořád představit, jsem v tomhle napůl skeptický. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet a jak se k tomu budou fanoušci stavět. Nehrajete se v New Yorku, v Bostonu, v Montrealu...

Myslíte, že se fanoušci z tradičních hokejových bašt nebudou o zápasy zajímat, když se nebude hrát u nich?

Když jejich tým bude hrát tři tisíce mil daleko, tak tam nemáte ten kontakt. Hokejisti budou zavření na hotelích a půjdou hrát na stadion, kde nebudou žádní lidi. Jsem zvědavý, co na to fanoušci budou říkat, jak se k tomu budou stavět. To se pak samozřejmě přenáší na hráče. Nechtěl bych takhle hrát, ale chápu, že je potřeba sezonu dohrát, protože peníze jsou velmi důležité.

Spekuluje se o tom, že by se rozvrh NHL mohl změnit natrvalo, protože i příští sezona bude posunutá - začíná až v prosinci a play off bude zase v létě. Během něj jsou navíc volné termíny v televizi...

Nevím, mně to připadá celý divný... Já jsem přesvědčený o tom, že hokej je především zimní sport. Vždycky jsme začínali v září a končili nejdýl v červnu. Nerad bych to měnil. Jsem konzervativní typ, nemám rád takové zásadní změny. Starý formát se mi líbí a posouvat to na léto... V létě se hraje v Americe baseball, tam hokej nepatří.

Myslíte si, že hlavní roli budou mít Spojené státy, protože tam fanoušci nejsou tak ortodoxní jako v Kanadě a mají větší ekonomickou sílu?

Jednoznačně budou hrát Spojené státy hlavní roli. Pokud by fanoušci chodili i v létě a televizní práva se prodala, tak se formát může změnit. Nejdůležitější bude, jak se k tomu postaví fanoušci. To je naprosto zásadní. Pakliže by nastal jejich odliv, tak na to musí liga okamžitě reagovat. Nejsem příznivec téhle změny.