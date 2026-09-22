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Jako Hašek! Postava ho v NHL připomněl ostrým hitem, soupeři skočil pod nohy

Lucie Jirásková
  15:55
Michal Postava si odbyl premiéru v brance Detroitu.

Michal Postava si odbyl premiéru v brance Detroitu. | foto: IG/Detroit Red Wings

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Jako bychom tento zákrok už někde viděli. Český gólman Michal Postava v přípravném utkání NHL mezi Detroitem a Columbusem (0:1N) napodobil tygří skok legendárního hokejisty Dominika Haška, v dobrém světle se předvedl i v samostatných nájezdech. Získá si tím místo na soupisce Red Wings?

Postava nastoupil na led ve třetí třetině a divákům v Nationwide Areně v Columbusu předvedl tvrdý zákrok. V momentě, kdy se proti němu rozjel útočící Josh Eernisse, vyjel z brány téměř až k modré čáře a skočil mu pod nohy.

Eernisse poté Postavovi akrobaticky přeletěl přes záda a zřejmě velmi překvapený skončil na ledové ploše.

Zámořským komentátorům se okamžitě vybavil podobný zásah legendárního Haška, který takto před 17 lety rovněž v dresu Red Wings bránil slovenského hokejistu Mariána Gáboríka z Minnesoty.

Podívejte se na Postavův zákrok v přípravě NHL:

Čtyřiadvacetiletého brankáře chválil i kouč Todd McLellan.

„Měl několik opravdu dobrých zákroků, obzvlášť v prodloužení, když jsme hráli ve třech proti čtyřem. Odvedl dobrou práci. Neměl zrovna jednoduchý úkol, letěl v den zápasu, dvě třetiny seděl a pak hrál posledních 25 minut. Ale ukázal se,“ ocenil detroitský trenér.

Postavovi se teď u něj každý plusový bod počítá. Bývalý hráč brněnské Komety strávil minulou sezonu na farmě a o místo v hlavním týmu musí ještě zabojovat.

Brankářská soupiska Red Wings prošla před nadcházející sezonou velkými změnami. Po vypršení smlouvy odešel do Columbusu Cam Talbot, v Utahu podepsal na dva roky Sebastian Cossa.

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Jedničkou v Hockeytownu, jak se Detroitu kvůli jeho dlouhé hokejové tradici přezdívá, by v nové sezoně měl být třiatřicetiletý John Gibson. Americký brankář přišel před minulým ročníkem z Anaheimu a odchytal 57 duelů.

Otázkou stále zůstává, kdo zaplní další dvě místa. Tým v přípravném utkání tradičně spoléhal na dvojici gólmanů, první dvě třetiny odchytal sedmadvacetiletý Daniil Tarasov.

Ruský brankář v létě podepsal roční kontrakt jako volný hráč, poslední rok strávil na Floridě. V přípravném duelu pochytal všech 15 střel, které na něho v prvních čtyřiceti minutách hry mířily a Detroit s ním velmi pravděpodobně počítá na pozici brankářské dvojky.

„Myslím, že byl fantastický,“ řekl McLellan. „Nový tým, první zápas venku. Chytal opravdu solidně.“

Postava přišel do zámoří v sezoně 2025/26 poté, co zažil titulovou sezonu v Kometě. Minulý rok dostal šanci v přípravě, nakonec ale hrál na farmě Grand Rapids Griffins v AHL.

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V blížící se sezoně o místo v A-týmu bojuje znovu, v duelu proti Columbusu zapsal 10 zákroků a zvládnuté prodloužení. S týmem padl až v nájezdech, kdy vychytal dva ze tří.

Je možné, že se během sezony dočká i premiérového startu mezi elitní společností v NHL. Spolehlivými výkony případně může ohrozit i dvojici Gibson, Tarasov a získat ještě více prostoru.

Kdo by naopak mohl na Postavovu pozici ještě zatlačit, je jednadvacetiletý Trey Augustine, který po kariéře v univerzitní NCAA nastoupil už v minulé sezoně dvakrát za farmu Detroitu, kde by s ním měl nyní vytvořit tandem.

Pokud si ale český gólman v přípravě udrží výkonnost a nepřivodí si zranění, s velkou pravděpodobností bude v úvahách trenérů figurovat jako nejbližší záložní varianta on.

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