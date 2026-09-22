Jako Hašek! Postava ho v NHL připomněl ostrým hitem, soupeři skočil pod nohy

Postava nastoupil na led ve třetí třetině a divákům v Nationwide Areně v Columbusu předvedl tvrdý zákrok. V momentě, kdy se proti němu rozjel útočící Josh Eernisse, vyjel z brány téměř až k modré čáře a skočil mu pod nohy.
Eernisse poté Postavovi akrobaticky přeletěl přes záda a zřejmě velmi překvapený skončil na ledové ploše.
Zámořským komentátorům se okamžitě vybavil podobný zásah legendárního Haška, který takto před 17 lety rovněž v dresu Red Wings bránil slovenského hokejistu Mariána Gáboríka z Minnesoty.
Podívejte se na Postavův zákrok v přípravě NHL:
POSTAVA!!!#GoGRG #LGRW pic.twitter.com/tEYT0zj71W— Hockeytown West Podcast (@HockeytownWpod) September 22, 2026
Čtyřiadvacetiletého brankáře chválil i kouč Todd McLellan.
„Měl několik opravdu dobrých zákroků, obzvlášť v prodloužení, když jsme hráli ve třech proti čtyřem. Odvedl dobrou práci. Neměl zrovna jednoduchý úkol, letěl v den zápasu, dvě třetiny seděl a pak hrál posledních 25 minut. Ale ukázal se,“ ocenil detroitský trenér.
Postavovi se teď u něj každý plusový bod počítá. Bývalý hráč brněnské Komety strávil minulou sezonu na farmě a o místo v hlavním týmu musí ještě zabojovat.
Brankářská soupiska Red Wings prošla před nadcházející sezonou velkými změnami. Po vypršení smlouvy odešel do Columbusu Cam Talbot, v Utahu podepsal na dva roky Sebastian Cossa.
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Jedničkou v Hockeytownu, jak se Detroitu kvůli jeho dlouhé hokejové tradici přezdívá, by v nové sezoně měl být třiatřicetiletý John Gibson. Americký brankář přišel před minulým ročníkem z Anaheimu a odchytal 57 duelů.
Otázkou stále zůstává, kdo zaplní další dvě místa. Tým v přípravném utkání tradičně spoléhal na dvojici gólmanů, první dvě třetiny odchytal sedmadvacetiletý Daniil Tarasov.
Ruský brankář v létě podepsal roční kontrakt jako volný hráč, poslední rok strávil na Floridě. V přípravném duelu pochytal všech 15 střel, které na něho v prvních čtyřiceti minutách hry mířily a Detroit s ním velmi pravděpodobně počítá na pozici brankářské dvojky.
„Myslím, že byl fantastický,“ řekl McLellan. „Nový tým, první zápas venku. Chytal opravdu solidně.“
Postava přišel do zámoří v sezoně 2025/26 poté, co zažil titulovou sezonu v Kometě. Minulý rok dostal šanci v přípravě, nakonec ale hrál na farmě Grand Rapids Griffins v AHL.
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V blížící se sezoně o místo v A-týmu bojuje znovu, v duelu proti Columbusu zapsal 10 zákroků a zvládnuté prodloužení. S týmem padl až v nájezdech, kdy vychytal dva ze tří.
Je možné, že se během sezony dočká i premiérového startu mezi elitní společností v NHL. Spolehlivými výkony případně může ohrozit i dvojici Gibson, Tarasov a získat ještě více prostoru.
Kdo by naopak mohl na Postavovu pozici ještě zatlačit, je jednadvacetiletý Trey Augustine, který po kariéře v univerzitní NCAA nastoupil už v minulé sezoně dvakrát za farmu Detroitu, kde by s ním měl nyní vytvořit tandem.
Pokud si ale český gólman v přípravě udrží výkonnost a nepřivodí si zranění, s velkou pravděpodobností bude v úvahách trenérů figurovat jako nejbližší záložní varianta on.