Hlavním důvodem k odchodu mají být jeho ambice na Stanley Cup, které organizace není se současným kádrem schopná naplnit.
Americký útočník se zatím pouze jednou podíval do vyřazovacích bojů. A to ve své nováčkovské sezoně 2015/16, kdy s Detroitem vypadl v prvním kole.
Od té doby se týmu postoupit nedaří. Red Wings dokonce aktuálně drží prvenství v letech bez vyřazovacích bojů za sebou. A tohle číslo s právě skončenou sezonou zaokrouhlili na 10.
V nelichotivé pozici vystřídali Buffalo, které se letos do play off probojovalo po 15 letech.
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Podle zámořských médií navíc panují mezi Larkinem a generálním manažerem Stevem Yzermanem napjatější vztahy. Útočník mu měl vyčítat například špatnou orientaci na přestupovém trhu.
„Bylo by fajn, kdyby se nám podařilo získat kvalitní posily a přinést trochu nové energie,“ uvedl po sezoně Larkin. „Konec byl náročný, protože jsme neudělali nic. Nezískali jsme žádné momentum na naši stranu.“
Přitom na počátku roku se zdálo, že by s parťáky mohli smolnou šňůru ukončit. Na konci ledna se dělili o první místo ve Východní konferenci s Carolinou, tlak ale nezvládli a sezona pro ně skončila ještě před vyřazovacími boji.
„Jakmile začne jít do tuhého, selžeme a sesypeme se. Mluvili jsme o tom, snažili jsme se dělat některé věci jinak. A stejně se nám to stalo znovu,“ hodnotil smutně Larkin.
Nyní se zdá, že mu marné naděje na zlepšení přestaly stačit.
Devětadvacetiletý útočník se rozhodl zkusit štěstí jinde a využil všechna esa, která měl v rukávu. Včetně klauzule o nevyměnitelnosti, díky které bude mít poslední slovo v tom, do jaké organizace nakonec půjde. Tímhle krokem výrazně svázal ruce právě Yzermanovi, který bude na trhu NHL vystupovat v pozici slabšího.
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Larkin by podle informací webu Sportsnet uvítal tři týmy, které ihned sdělil Yzermanovi. Nejraději by oblékal dres Floridy, Minnesoty, nebo Vegas, které právě bojuje o Stanley Cup.
Destinace nezvolil náhodou. Všechny celky mají silné kádry a americké lídry, se kterými slavil v únoru titul na olympijských hrách v Miláně. Matthew Tkachuk působí na Floridě, Matt Boldy a Quinn Hughes střílí góly v Minnesotě a Jack Eichel s Noahem Hanifinem září ve Vegas.
Hvězdný útočník spojil s Detroitem celou svou dosavadní kariéru, Red Wings ho draftovali v roce 2014 jako celkově 15. v pořadí. Larkin se pak rok rozehrál v AHL.
Od další sezony se stal platným členem hlavního týmu, kde mu v roce 2021 připsali kapitánské céčko. V roce 2023 s Detroitem podepsal osmiletou smlouvu s platovým stropem 8,7 milionu dolarů. V 11 sezonách odehrál 808 zápasů základní části, ve kterých nasbíral 643 bodů.