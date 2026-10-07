Bučení i potlesk. Bývalý kapitán Larkin se vrátil do Detroitu, v zápase se i popral

„Chtěl jsem se předvést svou hrou a bylo fajn být tam s klukama a vybojovat výhru,“ dodal.
Třicetiletý Američan odehrál první utkání v rozehrané sezoně. Kvůli zranění v horní části těla, které utrpěl v letní přípravě, se nezúčastnil kempu a ani dvou úvodních zápasů probíhajícího ročníku NHL.
V domácím střetu s kanadským celkem nastoupil na centru první formace, tentokrát už bez kapitánského céčka na dresu. A fanoušci to nenechali bez povšimnutí. Pokaždé, když se Larkin dotkl puku, ozvalo se halou hlasité bučení.
Změna nastala ve 14. minutě, když olympijský vítěz z únorových ZOH v Miláně poslal v přesilovce Red Wings do vedení 2:1.
Podívejte se na Larkinovu gólovou trefu ve střetu s Ottawou:
WHO ELSE BUT DYLAN LARKIN!!! RED WINGS LEAD #Sens https://t.co/Tffjvj7jRg— TSN (@TSN_Sports) October 6, 2026
Přestože přesná trefa útočníka potěšila, při gólových oslavách se snažil mírnit.
„Nechci nikoho urazit přehnanými oslavami, když vím, jaká je situace,“ uvedl. „Ale i tak, vstřelit gól v NHL za tento tým, byl docela dobrý pocit.“
Nakonec Larkin zaznamenal ještě asistenci a ze zápasu odcházel s bodovým ziskem 1+1.
Konec utkání pro něj ale byl opět bouřlivý. Před závěrečnou sirénou rozpoutal potyčku s ottawským centrem Ridlym Greigem za to, že srazil jeho spoluhráče Alexe DeBrincata. Sudí bývalého kapitána poslali na dvě minuty na trestnou lavici za hrubost, což opět zvedlo ze sedadel detroitské publikum.
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Stoprocentně ho na svou stranu nezískal ani po konci utkání, kdy se dočkal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Pozitivnější reakce obdržel až v šatně od spoluhráčů.
„Je super mít ho zpátky. Umí tvořit hru, dobře brání, vyhrává souboje, dává góly, je platný v přesilovkách i v oslabeních. Velká posila,“ vyprávěl útočník Viktor Arvidsson, na jehož brance si Larkin připsal asistenci. „Přijali jsme ho úplně v pohodě. Vždyť je od prvního dne kempu součástí party.“
Narážel na situaci, kterou rozpoutala červnová Larkinova žádost o výměnu z Detroitu. Uvedl v ní také týmy, do kterých by byl ochotný přestoupit. Důvodem měly být neshody s bývalým šéfem klubu Stevem Yzermanem a špatné vyhlídky týmu na zisk Stanley Cupu.
Přes léto po něm ale žádný tým nesáhl, proto tak stále přetrvává v organizaci Red Wings, s níž má platný kontrakt do roku 2030 na 8,7 milionů dolarů.
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„Jakmile si oblékne výstroj, prostě jde a hraje hokej. Měl na vývoj zápasu velký vliv,“ podpořil ho přesto trenér Todd McLellan. „Na lavičce se kolem něj semkli spoluhráči. Věří, že s ním jsme lepší tým než bez něj, a zbytek skupiny z něj měl radost,“ dodal.
Larkina v domácím duelu sledovala také jeho rodina, na utkání vzal i svoji šestnáctiměsíční dceru Lennyn. „Byla tu už v minulé sezoně, ale myslím, že si teď víc uvědomuje, co se děje,“ uvedl a chválil si i přijetí od svých blízkých, které při působení u Red Wings získal.
„Má to pro mě velký význam. Je tu spousta lidí, které mám hluboce rád a kteří pro mě v mé kariéře hodně znamenají. Je dojemné se sem vrátit,“ uvedl.
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Centr spojil s Detroitem celou svoji hokejovou kariéru. Klub ho draftoval v roce 2014 celkově na 15. pozici. Larkin si v týmu postupně získal důvěru a od sezony 2018/19 nosil na dresu asistentské áčko.
O dva roky později se stal kapitánem Red Wings, kterým vydržel šest let. Nejproduktivnější byl v ročníku 2022/23, kdy nasbíral 79 bodů (32+47).
I proto si po turbulentním létě potřebuje získat zpátky především důvěru. „Nějakou dobu to potrvá. Ale vím, že v hokejovém kolektivu se o ni zasloužíte svými činy, ne slovy,“ zakončil.