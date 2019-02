Obě děti Pastovi nedám, to by nezvládl, culí se bostonský táta Krejčí

Jaký je život s novorozenětem a tříletou dcerou?

Teď je toho trošičku dost. Ale když vidím malou, jaká je suprová, tak se těším, až malý bude chodit a mluvit. Budeme si spolu hrát. Na to se těším.

Je čas regenerovat, nebo musíte doma pomáhat?

Snažím se, nechci to nechat všechno na manželce. Ale s tím našlapaným rozpisem zápasů je to těžké. Nejdůležitější je, abych se vyspal v noci a pak to bude dobrý. Jenže když máte takhle malé dítě, kterému je něco přes týden, tak toho spánku moc není. Ale nějak to zvládáme.

David Pastrňák vám hlídal dceru, bude teď hlídat obě děti?

Obě děti mu nedám, to by nezvládl. Ale uvidíme, když bude chtít jet na chvilku ven s kočárkem, tak proč ne.

Jak jde jízda s kočárkem vám?

Už jsem si zvykl. Je super mít rodinu, se psem nás je pět, takže je to docela velký. Děti rostou, dcera už má charisma a mluví. Mluvím na ní česky, rozumí mi, ale sama moc neumí. Je to těžký, protože když jsem týden pryč na venkovních zápasech, tak zapomíná.

Pojďme k hokeji. Nedávno jste překonal hranici 800 zápasů v NHL. Jak se cítíte?

Už tu nějakých pár roků jsem. Doufám, že ještě pár let mám před sebou. Ale je to samozřejmě super pocit. Hlavně aby drželo zdraví a pak to půjde takhle dál.

Chvíli jste si zahrál v útoku s Pastrňákem. Nemrzí vás, že nejste spolu?

Bylo to s ním super, i s Marchandem. Je škoda, že nejsme spolu, ale když se vyhrává, tak neřeším, s kým hraju. Je tu dost kvalitních hráčů. Kluků jako Pasta v lize samozřejmě moc není, ale daří se nám jak týmu, takže je to docela jedno.

Do československé party v Bostonu vám přibyl brankář Jaroslav Halák. Držíte spolu všichni?

Jsme výborní kamarádi, Jaro sem zapadnul stejně jako předtím Pasta, ale tady je super parta celkově. Před zápasem chodíme na večeři i se všemi ostatními: Američany a Kanaďany, Finy a Švédy. Že bychom chodili jenom Češi a Slováci, to vůbec ne.

Celou kariéru jste odehrál v Bostonu. Je to už domov?

Je to už druhý domov. Cítíme se tam dobře. Manželka je z Jižní Karolíny, kde má barák, tak tam jezdíme v létě, ale v Bostonu máme dost kamarádů i mimo led. Už jsem tam skoro třináct let, takže to dobře znám město i okolí. Je to tam hezký.