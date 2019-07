Z neproduktivních alfa samci. Pavelski a Perry jako extrovní posily NHL

Ofenzivní síla Dallasu bude opravdu veliká, protože sestaví dvě exkluzivní útočné formace. Stačí letmý pohled na soupisku, kde se skví jména jako Jamie Benn, Tyler Seguin nebo Alexander Radulov.

„Myslím, že můžeme myslet na úspěch,“ říká kouč Jim Montgomery otevřeně.

Jistě, příchod Perryho může budit rozpaky. Někdejší padesátigólový střelec totiž v posledních letech uvadá, v uplynulé sezoně za to však mohly i zdravotní potíže, kvůli kterým stihl odehrát jen 31 zápasů. Přesto není ve 34 letech ještě zdaleka odepsaný. Změna prostředí (celou dosavadní kariéru strávil v Anaheimu) mu může dodat impulz.

Zato u Pavelského nikdo nepochybuje. Jde o mimořádného hráče a velkou posilu. Také on dosud hrál pouze na jediné adrese (San Jose), také on má už vyšší hokejový věk (35 let), ale na ledě to není znát: v uplynulé sezoně dal 38 gólů, což rozhodně není výjimka.

Čísla za posledních šest let hovoří jasně: sezona 2013/14 = 41 gólů, sezona 2014/15 = 37 gólů, sezona 2015/16 = 38 gólů, sezona 2016/17 = 29 gólů, sezona 2017/18 = 22 gólů a naposledy zmiňovaných 38 zásahů. I proto dostal Pavelski tříletý kontrakt zajišťující průměrný příjem 7 milionů dolarů ročně, zatímco Perry podepsal roční smlouvu na milion a půl.

Corey Perry, ikona z Anaheimu, bude válet za Dallas

Své možnosti Dallas naznačil už v uplynulé sezoně. Podceňovaný tým dokráčel do druhého kola play off, v němž vedl nad pozdějším vítězem Stanley Cupu ze St. Louis 3:2 na zápasy. Texaský klub sbíral úspěchy díky preciznímu obrannému stylu, nyní se však chce spolehnout také na gólový přísun.



Proto bylo pochopitelně v letním období hlavním úkolem generálního manažera Jima Nilla přivést střelce. Stars už rozhodně nechtějí být třetím nejméně produktivním celkem v NHL.

Pavelski s Perrym by měli zapadnout do prvních dvou formací a v zámoří se už spekuluje, jak je trenér Montgomery sestaví, jelikož má řadu možností. Ve většině případů však vítězí, že by měl Perry naskočit na pravé křídlo první pětky vedle Benna, s nímž nastupoval na olympiádě 2014 v Soči, se Seguinem. Pavelski by pak hrál na centru druhé řady s Radulovem a Hintzem.

Vyloučené ovšem také není, že kouč k sobě znovu vyskládá Benna a Seguina s Radulovem, čímž by vytvořit ofenzivní superútok. V tom případě by Pavelski hrál s Perrym a Hintzem. Ať tak, nebo tak, Montgomery říká: „Tým hodně posílil.“

Na slibnou sezonu se může těšit i český forvard Radek Faksa, s nímž se nadále počítá do třetí formace. Naopak budoucnost Martina Hanzala je nejasná, 32letého útočníka stále trápí zdravotní potíže a v aktuálním rozhovoru pro MF DNES naznačil, že může dokonce ukončit kariéru.