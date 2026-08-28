Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Je načase jít dál. Helleybuck zveřejnil žádost o výměnu, chce opustit Winnipeg

Lucie Jirásková
  14:22
Hvězdný americký gólman Connor Hellebuyck táhne v NHL Winnipeg.

Hvězdný americký gólman Connor Hellebuyck táhne v NHL Winnipeg. | foto: NHL/ via Getty Images

Connor Hellebuyck bezmocně sedí na ledě po gólu Jeffreyho Viela (číslo 28) z...
Connor Hellebuyck mává v americkém kongresu, za ním stojí jeho spoluhráči z...
Macklin Celebrini z Kanady a Connor Hellebuyck ze Spojených států soupeří o puk...
Connor Hellebuyck ze Spojených států amerických chytá puk (22. února 2026)
23 fotografií
S Winnipegem spojil celou svoji kariéru v NHL, teď se ale rozhodl, že je čas na změnu. Hokejový brankář Connor Hellebuyck zveřejnil prohlášení, v němž otevřeně potvrdil spekulace o možné změně působiště. „Před několika měsíci jsem soukromě požádal o trejd,“ sdělil.

Rozhodnutí zveřejnil Hellebuyck ve čtvrtek prostřednictvím svého agenta.

„Snažil jsem se tu situaci vyřešit v tichosti a s respektem a dát organizaci čas k prozkoumání možností,“ uvedl. „Můj postoj se nezměnil a jsem přesvědčen, že jít dál je pro mne i moji rodinu ta nejlepší volba. Doufám, že se to brzy vyřeší,“ dodal s ohledem na blížící se přípravné kempy.

Podívejte se na prohlášení, které zveřejnil Hellebuyckův agent na síti X:

Prohlášením Hellebuyck potvrdil spekulace, o kterých se mluvilo už od červnového draftu. Na začátku léta uvedl generální manažer klubu Kevin Cheveldayoff, že je otevřený různým možnostem a nabídkám přestupů, nikdy však nezveřejnil, že by se změny měly týkat konkrétně amerického brankáře.

Třiatřicetiletý gólman má s Winnipegem smlouvu na dalších pět let s platem 8,5 milionu dolarů na sezonu. Součástí kontraktu je také klauzule, která klubu zamezuje trejd hráče bez jeho souhlasu.

V souvislosti s možným přestupem se nejčastěji skloňuje klub Buffalo Sabres. Oba týmy spolu údajně měly během léta o možné výměně jednat, k žádné oficiální dohodě ale nedošlo a Hellebuyck je tak i těsně před začátkem sezony stále hráčem Jets.

Anomálie, co míří mezi legendy. Americká hvězda dominuje, může navázat na Haška

K situaci se na sociálních sítích už oficiálně vyjádřil i hokejový klub.

„Connor nám o tom, že chce odejít, otevřeně řekl. Byl součástí naší organizace několik let a my ho velmi respektujeme za to, co tady dokázal. Vzniklou situaci se budeme snažit řešit uvážlivě, v tuhle chvíli ale nemáme žádné doplňující informace,“ prohlásil Cheveldayoff.

S Winnipegem spojil Hellebuyck celou svou kariéru v NHL. Kanadský celek ho draftoval v roce 2012 v pátém kole a brankář se postupně vypracoval na jednu z opor týmu.

Hokejista má za sebou velmi úspěšnou sezonu. Na únorových zimních olympijských hrách pomohl týmu USA k zisku zlaté medaile a svými výkony se probojoval i do All-Star týmu celého turnaje.

Kromě toho je trojnásobným držitelem Vezina Trophy z let 2020, 2024 a 2025. Posledním vítězstvím se zařadil mezi čtyři brankáře (spolu s Dominikem Haškem, Martinem Brodeurem a Patrickem Royem), kteří tuto trofej zvedli nad hlavu alespoň třikrát od roku 1981. Tehdy o ní začali hlasovat generální manažeři NHL.

Americký hrdina, zatraceně dobrý hráč. Hellebuyck si podmanil olympijské finále

Jediné, čeho se olympijský šampion v Kanadě dosud nedočkal, je Stanley Cup, což může být i důvodem ke změně prostředí.

Přesto je za léta v tamním klubu vděčný. „Winnipeg byl po celou mou kariéru v NHL mým domovem a za čas, který jsem zde strávil, budu vždy vděčný. Vážím si všeho, co pro mě fanoušci udělali, a doufám, že se brzy podaří najít řešení “ uvedl.

Přípravný kemp Jets začíná v září, první utkání sezony tým odehraje proti Boston Bruins v domácí Canada Life Center aréně 2. října. Jestli bude Hellebuyck jeho součástí ukáže až čas, změny působiště se však nemusí dočkat ani teď po zveřejnění svého stanoviska.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Trenčín vs. HumennéHokej - - 28. 8. 2026:Trenčín vs. Humenné //www.idnes.cz/sport
28. 8. 15:00
  • 1.34
  • 5.44
  • 6.76
Spišská N. Ves vs. CracoviaHokej - - 28. 8. 2026:Spišská N. Ves vs. Cracovia //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 1.26
  • 6.26
  • 8.24
Prešov vs. Lipt. MikulášHokej - - 28. 8. 2026:Prešov vs. Lipt. Mikuláš //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 2.50
  • 4.56
  • 2.18
Rapperswil vs. Motor ČBHokej - - 28. 8. 2026:Rapperswil vs. Motor ČB //www.idnes.cz/sport
28. 8. 19:00
  • 2.35
  • 4.08
  • 2.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Zrození katastrofy. Zkázu na Světovém poháru 1996 rozjel svár Jágr kontra Bukač

Premium
Luděk Bukač na střídačce reprezentačního týmu.

Právě před třiceti lety se český hokej valil k patrně nejhanebnějšímu výsledku ve svých dějinách. Reprezentaci komandovanou Luďkem Bukačem vyprovázely na Světový pohár vřelé naděje fanoušků, Jaromír...

Boleslav vyhodila Lakatoše. Máme jasně nastavená očekávání od hráčů, řekl Vlasák

Dominik Lakatoš z Mladé Boleslavi slaví se spoluhráči gól proti Spartě.

Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavi, kde strávil poslední dvě sezony na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.

Rusové slaví úspěch. Po pěti letech dostali své hokejisty na mezinárodní turnaj

Puk míří do ruské branky v utkání Channel One Cupu proti Kanadě.

Na akce pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) se ani v příští sezoně nepodívají. Ovšem i tak se Rusové proti ostatním zemím přece jenom postaví. A to díky Číně, která v následujícím roce...

Až 36 týmů. NHL spěje k nevídané expanzi, adeptů přibývá. U fanoušků ale sílí kritika

Komisionář NHL Gary Bettman.

Nejslavnější hokejová soutěž zažívá skvělé časy. Finančně roste, zároveň se ustálila. Ale na jak dlouho? Vedení NHL se viditelně přiklání ke krokům, které stabilizaci příliš nepomohou. Je otevřené...

Chára se loučil s kariérou, nechyběli Jágr s Pastrňákem a také Čech

Zdeno Chára.

Bývalý hokejový obránce Zdeno Chára udělal definitivní tečku za svou bohatou kariérou. V pátek se dlouhán s největším počtem startů mezi beky v historii NHL loučil za účasti řady hvězdných hráčů s...

Je načase jít dál. Helleybuck zveřejnil žádost o výměnu, chce opustit Winnipeg

Hvězdný americký gólman Connor Hellebuyck táhne v NHL Winnipeg.

S Winnipegem spojil celou svoji kariéru v NHL, teď se ale rozhodl, že je čas na změnu. Hokejový brankář Connor Hellebuyck zveřejnil prohlášení, v němž otevřeně potvrdil spekulace o možné změně...

28. srpna 2026  14:22

Žemlička mění plány, místo finského angažmá bude hrát extraligu za Plzeň

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Hokejový útočník Richard Žemlička bude působit v extraligové Plzni. Dvacetiletý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů měl přitom původně hrát ve finském týmu SaiPa Lappeenranta,...

27. srpna 2026  17:43

Proč chce hrát jen za „byt a stravu“? Ruský mistr světa odchází do nižší ligy v Americe

Alexandr Burmistrov z Winnipegu (vlevo) a Alex Tuch z Minnesoty v pádu sledují...

Za sebou má bezmála patnáctiletou bohatou kariéru, proto jeho rozhodnutí týkající se následující sezony vyvolalo mezi experty a fanoušky pozdvižení. Čtyřiatřicetiletý ruský centr Alexandr Burmistrov...

27. srpna 2026  16:05

Toronto zdražilo vstupenky, fanoušci se čílí: Nepřipadáte si hloupě? Stáli jste za nic

Nadšení fanoušci Toronta na tribunách Scotiabank Areny.

Po mizerné sezoně mají důvody k optimismu. Nebo minimálně k tomu navštěvovat domácí zápasy s nadějí a odhodláním. První volba na letošním draftu NHL a výběr Gavina McKenny přišly Torontu náramně...

27. srpna 2026  14:39

S fenkou přiletěl tryskáčem. Posila Komety Witkowski: Rukavice klidně odhodím

Luke Witkowski s fenkou Nollie letí do Česka.

Věhlasná zámořská posila zvyklá na luxus? Nikoliv. Obránce Luke Witkowski přiletěl do Evropy za brněnským angažmá soukromým tryskáčem tak trochu z donucení. „Bylo to komplikovanější kvůli tomu, že...

27. srpna 2026

Poslední seč „Trávy“. Litvínov napraví starý hřích, zamává zlatému kapitánovi

Nejvěrnější fanoušci hokejového Litvínova před plakáty vzdali hold bývalému...

Opožděná rozlučka pro zlatého kapitána. Hokejový Litvínov se v půli září pokloní své legendě Michalu Trávníčkovi, vůdci mistrů z roku 2015. Odchod za minulého vedení neskousl on ani fanoušci, kteří...

27. srpna 2026  9:44

Šéf rozhodčích Pešina otevřeně: Naši sudí slýchají, že jsou žumpy. Přitom jsou čistí

Premium
Vladimír Pešina ještě coby aktivní extraligový rozhodčí.

Český hokej a rozhodčí. Každoročně nejtřaskavější téma vrcholu sezony. Jaký je ale jejich svět? Přehlížený, podfinancovaný a nátlakový. „Slyší o sobě, že jsou koupení, že se budou válet na Bahamách,...

26. srpna 2026

Přesun za bratry? Blábol. Hughes dál jedná o smlouvě, roli hraje i čekání na soupeře

NOVÁ AKVIZICE. Quinn Hughes u puku během prvního zápasu po trejdu do Minnesoty.

V NHL jde přes léto o jedno z největších témat, tradičně se řeší budoucnost hokejových hvězd, kterým za rok skončí kontrakty. A situace na hráčském trhu se výrazně týká Quinna Hughese z Minnesoty. V...

26. srpna 2026  16:15

Nerovné zacházení i šikana. Hokejistky v Rakousku tepou svaz, zvažují i bojkot MS

Rakouské hokejistky jsou v ostrém sporu se svým svazem, vadí jim špatné...

„Už toho bylo dost. Pod tímto vedením a za těchto podmínek už reprezentovat nebudeme.“ V Rakousku se vyostřil dlouhotrvající spor mezi hokejistkami a svazovým vedením. Hráčky si stěžují, že nemají...

26. srpna 2026  15:25

Zrození katastrofy. Zkázu na Světovém poháru 1996 rozjel svár Jágr kontra Bukač

Premium
Luděk Bukač na střídačce reprezentačního týmu.

Právě před třiceti lety se český hokej valil k patrně nejhanebnějšímu výsledku ve svých dějinách. Reprezentaci komandovanou Luďkem Bukačem vyprovázely na Světový pohár vřelé naděje fanoušků, Jaromír...

26. srpna 2026

Králíci mají nového kolegu. Maskotem MS 2027 v Německu bude jezevčík Teckl

Maskotem MS 2027 v Německu je jezevčík Teckl.

Organizátoři příštího mistrovství světa v hokeji zveřejnili podobu maskota. Bude jím jezevčík jménem Teckl, jenž má s Německem značnou spojitost. Fanoušci ho spatří jak ve skupině hrané v...

26. srpna 2026  11:09

Asi mají přetlak na farmě. Pittsburský plán zní jasně: Galvas zůstává v Liberci

Tomáš Galvas při rozhovoru s novináři po tréninku v Liberci

Do nové sezony vstupuje jako nejlepší obránce minulého extraligového ročníku a hráč se smlouvou v NHL. Tomáš Galvas přesto zůstává ještě rok v Liberci a chystá se s ním na start hokejové extraligy....

26. srpna 2026  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.