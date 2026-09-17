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Hvězdný gólman trucuje. Nedorazil na kemp, tým ho suspendoval. Co s ním bude?

Lucie Jirásková
  16:01
Americký brankář Connor Hellebuyck na tiskové konferenci před startem Four...

Americký brankář Connor Hellebuyck na tiskové konferenci před startem Four Nations. | foto: AP

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Protesty Connora Hellebuycka se dál stupňují. Hvězdný hokejový gólman se poté, co na konci srpna veřejně požádal o výměnu z Winnipegu, nedostavil na tréninkový kemp před začátkem blížící se sezony NHL. Klub v reakci na to brankáře okamžitě suspendoval. A další kroky zveřejní v následujících dnech.

Brankář klub postavil do nepříjemné pozice. Dosud hrál ve prospěch týmu především čas. Hellebuyck má před sebou ještě pět let platnou smlouvu, což znamená, že Jets si mohli mezi případnými nabídkami v klidu vybírat.

Hráč by dál veřejně trval na své žádosti a vedení klubu by se mohlo dál tvářit, že ji aktivně řeší.

Po středečním srazu je však všechno jinak a generální manažer Winnipegu Kevin Cheveldayoff musí rozhodnout. Bojkot kempu a následná brankářova suspendace působí navenek velmi špatně a Jets už za Hellebuycka nemusí dostat tak dobrou nabídku jako dříve.

Situaci okolo amerického hráče klub řeší od konce léta, kdy po předchozích spekulacích veřejně uvedl, že chce z Winnipegu odejít.

„Před několika měsíci jsem soukromě požádal o výměnu. Snažil jsem se situaci řešit tiše, s respektem a zároveň dát organizaci čas na zvážení možností,“ zveřejnil prostřednictvím svého agenta na síti X.

Následovaly přestupové spekulace, v nichž se mluvilo především o Buffalu. K žádné oficiální výměně ale nedošlo.

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Jeho požadavek byl o to překvapivější, že třiatřicetiletý brankář spojil s Winnipegem celou svou kariéru v NHL. Tým ho draftoval v roce 2012 v pátém kole.

„Winnipeg byl mým domovem po celou dobu kariéry v NHL a vždy budu vděčný za čas, který jsem tam strávil,“ uvedl. „Nikdy jsem nezapomněl na 23. června 2012. To je den, kdy Winnipeg dal šanci brankáři hrajícímu v Odesse v Texasu. Od té chvíle jsem se snažil, abych dokázal, že Jets udělali správné rozhodnutí.“

Hokejový svět se jeho rozhodnutí podivuje také proto, že Hellebuyck má stále platnou smlouvu. V roce 2023 s kanadským klubem podepsal sedmiletý kontrakt s celkovým platem 59,5 milionu dolarů a vždy hrdě tvrdil, že organizaci zůstane věrný a získá pro ni Stanley Cup.

Podívejte se, co říkal Hellebuyck na tiskové konferenci v říjnu 2023 po podpisu sedmileté smlouvy:

To se mu ale nikdy nepovedlo. Jets v roce 2025 sice získali President’s Trophy pro nejlepší tým základní části NHL, v minulé sezoně ale ani nepostoupili do play off. A třiatřicetiletého brankáře zřejmě čekání přestalo bavit.

„Tréninkový kemp se blíží a já cítím, že bylo důležité sdělit můj požadavek i veřejně. Můj postoj se nezměnil. Věřím, že posunout se dál je pro mě i moji rodinu tou nejlepší volbou,“ uvedl Hellebuyck v prohlášení z 27. srpna.

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Brankářovy kroky vnímají také hráči týmu, přesto se snaží soustředit především na dobrý vstup do nové sezony.

„Když nad tím budete spekulovat, přivedete sami sebe k šílenství,“ řekl Adam Lowry, kapitán Jets. „Musíme se soustředit, abychom byli na kemp připraveni jako tým. Nemá cenu přemýšlet v kabině o tom, co se stane. Musíme využít hráče, kteří jsou tady, a udělat maximum, abychom měli dobrou sezonu.“

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Hellebuyck je trojnásobným držitelem Vezina Trophy z let 2020, 2024 a 2025, která se uděluje nejlepším brankářům. V sezoně 2024/25 dokonce získal prestižní Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče zámořské soutěže.

V únoru se podíval do Milána na olympijské hry, kde s týmem USA vybojoval zlato. Spojené státy ve finále porazily hvězdně složený tým Kanady a Hellebuyck byl následně s úspěšností 95,6 procenta zařazen i do All Star týmu celého turnaje.

Jak se bude dál vyvíjet jeho klubová kariéra, ukážou následující dny.

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