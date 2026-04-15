Jak můžete takhle hrát? tepal trenér v NHL své hráče. Do médií zahlásil: Je jim to jedno

Bowness se rozhořčil po prohře 1:2 s Washingtonem. Na následné tiskové konferenci dal hráčům najevo, co si o jejich výkonu myslí.
„Stačí se podívat na statistiky. Tři body, 23 ztrát puku. Právě proto jsme mimo play off. Těmhle klukům je to jedno. Že prohráváme, pro ně není důležité. Nevadí jim to,“ vyjmenovával.
Nespokojenost vyjádřil, přestože oba aktéři utkání měli neúčast ve vyřazovacích bojích jasnou už před úvodní sirénou. „Jak můžete vůbec vyjet na hřiště a hrát takhle? Porážky musíte nenávidět. Je mi jedno, jestli je to zápas bez významu,“ dodal.
Zkušený kouč svou kritiku hájil tím, že myslí především na příznivce. „Hrajte s hrdostí. Máme tu skvělé fanoušky, zaslouží si něco lepšího,“ řekl.
Bowness stojí na střídačce Columbusu od 12. ledna, kdy ve funkci nahradil odvolaného Deana Evasona a přerušil tak svůj hokejový důchod. Během kariéry vedl také Boston, Ottawu nebo Dallas. Jeho budoucí působení u Columbusu ovšem jisté není.
Přestože tým v hodnocení nešetřil, jednasedmdesátiletý trenér v něj stále věří. Myslí si, že má hokejistům co předat a že je v budoucnu dokáže vyburcovat k lepším výkonům.
|
„Trénuju už dost dlouho na to, abych věděl, že najdu způsob,“ sdělil Bowness. „Mám dostatek zkušeností, zvládneme to. Pokud se vrátím, dáme vše do pořádku. Změním tohle nastavení.“
Columbus měl v průběhu sezony postupové ambice, nakonec se však do vyřazovacích bojů nepodívá. Ve Východní konferenci skončil na jedenáctém místě a o play off přijde pošesté v řadě.