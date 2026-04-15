Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jak můžete takhle hrát? tepal trenér v NHL své hráče. Do médií zahlásil: Je jim to jedno

Autor:
  13:14
Nebral si servítky. Trenér hokejového Columbusu Rick Bowness se po středečním zápase proti Washingtonu ostře pustil do svých svěřenců, kteří se v aktuální sezoně nedostali do vyřazovacích bojů NHL. „Měli jsme zabrat už asi před měsícem, právě proto jsme mimo play off,“ rozčiloval se.
Hokejový trenér Rick Bowness na střídačce Columbusu.

Hokejový trenér Rick Bowness na střídačce Columbusu. | foto: Profimedia.cz

Kouč hokejistů Dallasu Rick Bowness udílí pokyny. Na střídačce jsou zleva Radek...
Rick Bowness, hlavní trenér Dallas Stars, a jeho svěřenci Tyler Seguin (91),...
Trenér Dallas Stars Rick Bowness
Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens překonaný v zápase s Columbus Blue...
9 fotografií

Bowness se rozhořčil po prohře 1:2 s Washingtonem. Na následné tiskové konferenci dal hráčům najevo, co si o jejich výkonu myslí.

„Stačí se podívat na statistiky. Tři body, 23 ztrát puku. Právě proto jsme mimo play off. Těmhle klukům je to jedno. Že prohráváme, pro ně není důležité. Nevadí jim to,“ vyjmenovával.

Nespokojenost vyjádřil, přestože oba aktéři utkání měli neúčast ve vyřazovacích bojích jasnou už před úvodní sirénou. „Jak můžete vůbec vyjet na hřiště a hrát takhle? Porážky musíte nenávidět. Je mi jedno, jestli je to zápas bez významu,“ dodal.

Zkušený kouč svou kritiku hájil tím, že myslí především na příznivce. „Hrajte s hrdostí. Máme tu skvělé fanoušky, zaslouží si něco lepšího,“ řekl.

Bowness stojí na střídačce Columbusu od 12. ledna, kdy ve funkci nahradil odvolaného Deana Evasona a přerušil tak svůj hokejový důchod. Během kariéry vedl také Boston, Ottawu nebo Dallas. Jeho budoucí působení u Columbusu ovšem jisté není.

Přestože tým v hodnocení nešetřil, jednasedmdesátiletý trenér v něj stále věří. Myslí si, že má hokejistům co předat a že je v budoucnu dokáže vyburcovat k lepším výkonům.

Odvolaného Evasona v Columbusu nahradí Bowness, vrací se z hokejového důchodu

„Trénuju už dost dlouho na to, abych věděl, že najdu způsob,“ sdělil Bowness. „Mám dostatek zkušeností, zvládneme to. Pokud se vrátím, dáme vše do pořádku. Změním tohle nastavení.“

Columbus měl v průběhu sezony postupové ambice, nakonec se však do vyřazovacích bojů nepodívá. Ve Východní konferenci skončil na jedenáctém místě a o play off přijde pošesté v řadě.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Jak můžete takhle hrát? tepal trenér v NHL své hráče. Do médií zahlásil: Je jim to jedno

Hokejový trenér Rick Bowness na střídačce Columbusu.

Nebral si servítky. Trenér hokejového Columbusu Rick Bowness se po středečním zápase proti Washingtonu ostře pustil do svých svěřenců, kteří se v aktuální sezoně nedostali do vyřazovacích bojů NHL....

15. dubna 2026  13:14

Nejlepší mezi nejhoršími. Vancouver vybral Hronka jako nejužitečnějšího hráče

Filip Hronek (17) z Vancouver Canucks a Trevor Moore (12) z LA Kings.

Filip Hronek si vysloužil ve Vancouveru ocenění pro nejužitečnějšího hráče týmu v tomto ročníku NHL i pro nejlepšího obránce. Kanadský klub to oznámil na svém webu.

15. dubna 2026  12:22

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč.

Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po...

15. dubna 2026  10:50

Pastrňák s Nečasem v NHL slavili 100. bod, v akci byli čtyři čeští gólmani

Gabriel Landeskog (uprostřed), Brett Kulak (vlevo) a Martin Nečas slaví branku...

Poprvé v historii NHL dokázali dva čeští hokejisté v jedné sezoně pokořit bájnou hranici sta bodů. Bostonský David Pastrňák se dočkal díky asistenci už v první minutě souboje proti New Jersey a...

15. dubna 2026  7:07,  aktualizováno  8:46

Sedmé zápasy řečí čísel. Co je ovlivňuje, co se přeceňuje? A kdo v nich nejvíc strádá?

Momentka z šestého semifinálového zápasu mezi Spartou a Pardubicemi.

Obě strany se v pondělí shodly: „Série se dočká spravedlivého vyvrcholení.“ Semifinále play off mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne sedmý zápas. Disciplína, která už má v hokeji letitou tradici. Jak...

15. dubna 2026  8:08

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

Dědek se omluvil, Pardubice obviňují Spartu. Oba kluby vyzývají k uklidnění

Hráči Sparty slaví vedoucí gól proti Pardubicím.

Hokejové Pardubice v úterý odpoledne vydaly prohlášení k exponovaným tématům z posledních dní. Reagují v něm na e-mailovou zprávu majitele klubu Petra Dědka řediteli extraligy Martinu Loukotovi, za...

14. dubna 2026  16:18

Prodat byt je těžší než ustát souboj u mantinelu, říká bývalý hokejista Indrák

Miroslav Indrák se v Plzni loučí s hokejovou kariérou.

V extralize odehrál bezmála pět set zápasů, oblékal dresy Plzně, Kladna či Vítkovic, loni na podzim však kvůli vážnému zranění musel Miroslav Indrák v pouhých třiceti letech ukončit profesionální...

14. dubna 2026  15:58

Stavba pardubické arény má souhlas krajských ekologů. Stanovili ale přísné podmínky

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Záměr výstavby multifunkční hokejové arény Pardubice (MHAP) získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu, stojí na úřední desce hejtmanství. Stanovisko je nezbytným podkladem...

14. dubna 2026  15:23

Kometu opouští slovenský obránce Ďaloga. Čas na nový impulz, říká po 5 letech v Brně

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Slovenský hokejový obránce Marek Ďaloga po pěti letech odchází z Komety Brno, s kterou loni získal extraligový titul. Sedmatřicetiletý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu to řekl...

14. dubna 2026  14:28

Těsně mu unikla stovka. A tučná odměna. Zavinil to dřevák Džegr, žertuje Nedvěd

Premium
Petr Nedvěd zažil v dresu Pittsburgh Penguins nejproduktivnější období své...

Tak strašně málo chybělo k výjimečnému počinu! Třeba jedna náhodná asistence... Hokejista Petr Nedvěd se při vzpomínce na 14. duben 1996 chvílemi směje, ale zároveň připouští: „Škoda. Mrzí mě to.“...

14. dubna 2026

Výroky Sparty byly zbytečné, říká Tomášek. Zmiňovat finance? To jsem jinde neviděl

David Tomášek v dresu Färjestadu.

Už tak třaskavé semifinálové sérii mezi Pardubicemi a Spartou to na rivalitě ještě více přidává. Nedávná přetahovaná o Davida Tomáška, jenž je v tuzemsku v posledních letech spjatý s pražským...

14. dubna 2026  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.